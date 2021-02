KNAB pret Pūci un vēl divām amatpersonām sācis administratīvā pārkāpuma procesu

KNAB aģentūrai LETA apliecināja, ka pret trim valsts amatpersonām, tostarp Pūci, par iespējamiem pārkāpumiem ir sācis administratīvā pārkāpuma procesus. Lietas sāktas par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" iespējamiem pārkāpumiem.

Divās administratīvā pārkāpuma lietās jau ir pieņemti lēmumi, savukārt vēl vienā - lēmums tiks pieņemts tuvākajā laikā.

KNAB plašāku informāciju par administratīvo pārkāpumu lietās pieņemtajiem lēmumiem varēs sniegt vien pēc tam, kad attiecīgais lēmums stāsies spēkā.

Likums paredz, ka KNAB par administratīvajiem pārkāpumiem var piemērot naudas sodu vai arī izbeigt administratīvā pārkāpuma procesu, izsakot aizrādījumu. KNAB amatpersonas lēmumu var pārsūdzēt biroja priekšniekam. Savukārt KNAB priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Jau ziņots, ka Pūce novembrī paziņoja par atkāpšanos no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata.

Pūce no ministra amata nolēma atkāpties pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

Pūces bijušais partijas biedrs Māris Mičerevskis pērn novembrī publiski paziņoja, ka Pūce viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi, taču Pūce sākumā taisnojās, ka tas esot bijis tikai joks.

Nākamajā dienā Pūce tomēr atzina, ka tas nav bijis joks, un ka viņš ir samelojis un tādā veidā pieļāvis kļūdu, par kuru viņam tagad kauns.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.