Daugavpilī Covid-19 pacientus izvietos moduļu mājiņās

Pirmās divas moduļu ēkas jau uzstādītas, bet uvāko nedēļu laikā būs vēl četras. Šobrīd tiek gatavotas vajadzīgās komunikācijas, lai modulī būtu elektrība, kanalizācija, siltums un medicīniskais aprīkojums. Katrā no šīm konteineriem līdzīgajām pagaidu ēkām varēs izvietot piecus Covid-19 pacientus, līdz ar to visos moduļos kopā – līdz 30 Covid-19 slimnieku.

“Izvietot tajos moduļos tikai pacientus, kuriem ir jāpabeidz uzsāktā terapija, kuri ir stabili, bet inficēti. Lai tie pacienti neaizņemtu gultas, kurās jāatrodas smagajiem pacientiem, vidēji smagi pacientiem, kuriem ir jānodrošina akūta ārstēšana,” saka SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes loceklis Grigorijs Semjonovs.

Covid-19 slimnieku aprūpei Daugavpils slimnīcā šobrīd ir 154 gultas. No tām 129 paredzētas pacientiem ar vidēji smagu slimības gaitu, 19 – ar smagu stāvokli, ir sešas reanimācijas gultas. Pārvietojamās moduļu ēkas atzītas par vienīgo veidu, kā skaitliski vairāk Covid-19 slimnieku sniegt palīdzību. Uzcelt jaunu māju vai renovēt slimnīcas teritorijā esošās citas ēkas – laikietilpīgi un dārgi.

"Tas ir ļoti ekonomisks variants, ērts. Pats galvenais – viena moduļa ražošana aizņemt no trīs līdz piecām dienām pēc līguma noslēgšanas. Gatavojoties iespējamam kopējās situācijas pasliktinājumam, intensīvākam pieplūdumam, mēs tam jau būsim gatavi," norāda SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes loceklis.

Sešas moduļu ēkas izmaksās 52 tūkstošus eiro. Lai arī Daugavpils slimnīca ir pašvaldības kapitālsabiedrība, vajadzīgo finansējumu arī papildu vajadzīgā aprīkojuma iegādei dos Veselības ministrija.

"Daugavpils reģionālā slimnīca ir viena no lielākajām slimnīcām valstī. Šī slimnīca ir stratēģiski nozīmīgs objekts. Un no veselības ministrijas skatu punkta tas ir atbalstāms veids, kā slimnīca var palielināt gultu skaitu, kā var palielināt pacientu skaitu, kam nodrošināt ārstniecību. Līdz šim tie pieprasījumi, kas no veselības nozares puses ir tikuši virzīti slimnīcu kapacitātes stiprināšanai, tie arī tikuši apstiprināti,” stāsta veselības ministrijas sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Šneiders.

Daugavpils reģionālās slimnīcas iekšpagalmā pirmos Covid slimniekus pirmajās divās uzstādītājās un aprīkotajās moduļu ēkās varētu izvietot februāra sākumā. Tā kā moduļos būs Covid slimnieki ar vieglu slimības gaitu, tad tur uz vietas visu laiku neatradīsies ārstniecības personas. Tās reaģēs vajadzības gadījumā un nāks no slimnīcas galvenās ēkas.

"Cilvēks ir pieslēgts pie monitorēšanas sistēmas. Papildus tam klāt moduļos tiks ielikta arī video novērošanas sistēma. Sazvanoties vai reaģējot uz trauksmes pogu, tiks izsaukta brigāde, kas operatīvi dosies attiecīgajā modulī, un, protams, periodiskās apskates,” teic SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes loceklis.

Daugavpils reģionālā slimnīca jau ir izdomājusi, ko darīs ar šīm sešām moduļu ēkām, kad pandēmija beigsies. Ierīkos arhīvu slimnīcas dokumentiem, izmantos saimniecības vajadzībām, pārveidos par atskurbtuvi, un kādu moduli pārveidos par dzīvokli tiem viesdakteriem, kas īslaicīgi atbrauks uz Daugavpils slimnīcu veikt kādu operāciju vai citu manipulāciju.