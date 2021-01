Jo trūcīgāki un neizglītotāki, jo mazāk baidās no vīrusa

No tiem, kuri mājās runā latviešu valodā, vakcinēties plāno 58%, no krieviski runājošiem – 37 procenti. Vislielāko gatavību vakcinēties izrāda cilvēki, kuriem ir visnopietnākā attieksme pret šo slimību – noteikti potēsies 56%, kas vecāki par 76 gadiem, vēl 18%, visticamāk, to darīs.

29% ar pamatskolu pat netic vīrusam

Ar senioriem solidāri ir arī paši jaunākie aptaujātie (18 līdz 24 gadus vecie) – 61 procents. Liela ir arī vakcinēties gatavo daļa starp cilvēkiem ar vidēji augstiem (68%) un augstiem (63%) ienākumiem, arī ar augstāko izglītību (58%).

Tikmēr 9% uzskata, ka neeksistē ne Covid-19 vīruss, ne epidēmija, 8% bija grūtības atbildēt, bet 83% šim apgalvojumam nepiekrīt. To īpatsvars, kuri uzskata, ka vīruss un epidēmija pastāv, ir 90% starp senioriem un 88–89% starp visjaunākajiem dalībniekiem.

Latviešu pusē 86% vīrusu un epidēmiju uzskata par reālu, kamēr krievu pusē 77 procenti. Izteikti izceļas tikai viena grupa – cilvēki ar pamatizglītību, starp kuriem ir 29% kovidnoliedzēju.

Ienākumi atkarīgi arī no izglītības

Vērtējot koronavīrusa bīstamību, 32% uzskata, ka tā lipīgums tiek pārspīlēts, 28% šķiet pārspīlēts slimības gaitas smagums. Visvairāk Covid-19 par bīstamu uzskata aptaujātie no vecuma riska grupas.

Jo zemāks izglītības līmenis, jo augstāks ir bezbailīguma un bezrūpības līmenis – 51% ar pamatizglītību nebaidās inficēties un saslimt, kamēr starp augstāko izglītību ieguvušajiem tādu ir 23 procenti. Līdzīgas ir aptaujāto ar pamatizglītību atbildes uz jautājumiem gan par lipīgumu (57% uzskata, ka Covid-19 nav infekciozāks par gripu), gan par slimības gaitas smagumu (54% domā, ka tā nenoris smagāk nekā sezonālā gripa), gan par iespēju inficēt citus (51% tādu nesaskata).

Līdzīga nostāja ir arī grupai ar viszemākajiem ienākumiem. SKDS direktors Arnis Kaktiņš atgādina, ka iedzīvotājiem ar zemāku izglītības līmeni ļoti bieži ir arī mazi ienākumi, tāpēc ļoti lielā mērā šeit ir runa par vienu grupu.

Mazāk par pusi nebaidās no vakcīnas

Apgalvojumam, ka vakcīnas pret Covid-19 ir drošas un nekaitēs veselībai, piekrituši tikai 46%, turklāt pilnībā – tikai 15 procenti. Šis īpatsvars pieaug līdz 71% vecuma grupā virs 76 gadiem (taču arī tajā tādu, kas ir pilnībā pārliecināti par drošumu, ir tikai 31%) un sarūk līdz 28% grupā ar nelieliem ienākumiem (un tikai 7% ir pilnībā pārliecināti, ka vakcīna nekaitēs).

Starp latviski runājošajiem 55% uzskata vakcīnas par drošām (21% par pilnīgi drošām), starp krieviski runājošajiem – 30% (un tikai 5% par pilnīgi drošām).