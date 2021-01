Piekāva, pārbrauca pāri ar mašīnu un atstāja ceļa malā - Ēdolē notikusi aukstasinīga slepkavība

Ziņas par jaunā vīrieša nāvi apkārtējiem liek sastingt šausmās, jo pēc aculiecinieku teikā bojāgājušā ķermenis bijis pamatīgi sakropļots.

Kāds garāmbraucējs vīrieša mirstīgās atliekas atrada uz ceļa.

Kā stāsta vietējie, liktenīgajā dienā jaunais vīrietis bija devies uz ballīti, kuru rīkoja viņa draugi. Gandrīz visi bija vienaudži, daļa no Ēdoles, daļa ciemiņi no Ventspils. Kādam no kompānijas esot svinēta jubileja. Vairāki cilvēki bija pulcējušies privātmājā dažu kilometru attālumā no Ēdoles centra, norāda "Degpunktā".

Foto: Ekrānuzņēmums no TV3 raidījuma "Degpunktā"

Vietējie, kuri labi pazina noslepkavoto, atceras, ka mēģinājuši viņu atrunāt no došanās uz svinībām, jo šķitis visai īpatnējs ballītes apmeklētāju loks.

Pēc neoficiālām ziņām ballītes laikā vīriešu starpā izcēlies konflikts, kas pāraudzis asiņainā kautiņā. Upuris esot smagi piekauts, turklāt vēlāk viņam pāri pārbraukts ar vieglo automašīnu. Tiek pieļauts, ka jauno vīrieti aukstasinīgi noslepkavojuši vismaz divi pāridarītāji no iepriekš minētās kompānijas. Bet ar spēkratu pāri upurim pārbraukts, lai viņu nogalinātu.

Ēdoles iedzīvotāji šobrīd cer uz polistu profesionālu rīcību. Likumsargi apgalvo, ka pie smagā nozieguma izmeklēšanas tiek intensīvi strādāts un aizdomās par nozieguma izdarīšanu aizturētas divas personas. Policija lūgusi tiesai piemērot vīriešiem apcietinājumu, un tiesa prasību apmierināja. Vīrieši šobrīd atrodas apcietinājumā.

Policija notikušā apstākļus nekomentēja. Ekspertīzē tiks noteikts vīrieša nāves iemesls.

Likumsargi piebilst, ka iespēja plašāk informēt sabiedrību par notikušo būs vēlāk, kad kriminālprocess tiks sagatavots nodošanai prokuratūrā.