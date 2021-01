"Lietā pastāvējušas divas realitātes" Osinovska advokāte uzskata, ka tiesu sistēmai jābūt brīvai no politiska spiediena

Viņasprāt, ir nepieņemami, ka bijušais Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbinieks, tagadējais Saeimas deputāts Juris Jurašs (JKP) savu "toreiz pavirši veikto darbu joprojām mēģina nomaskēt ar runām par "ietekmīgu vīru" interesēm", norāda Kvjatkovska.

"Visus piecus gadus šajā lietā ir līdzās pastāvējušas divas kardināli atšķirīgas realitātes. Viena, kas jau no paša sākuma izskanēja publiskajā telpā un kuru izplatīja tobrīd uzticību raisoši avoti. Proti, augsta līmeņa valsts uzņēmuma vadītājs ir saņēmis milzīgu kukuli no igauņu uzņēmēja. Bet otra - reālajos izmeklētāju un prokuratūras savāktajos materiālus, kas skaidri atklāja šo iestāžu darba metodes un kvalitāti," pauda advokāte.

Kvjatkovska uzsvēra, ka Osinovskis nav darījis neko pretlikumīgu un 500 000 eiro nodošanas iemesli un apstākļi ir pavisam citi. Proti, Osinovskis bijis gatavs maksāt komisijas maksu, lai glābtu "iestrēgušu" 40 miljonu eiro līgumu ar pasūtītājiem Krievijā un šim nolūkam vēlējās izmantot Magoņa privātās attiecības un kontaktus Krievijā. Nauda ir absolūti legāla ar izsekojamu izcelsmi, norādīja Kvjatkovska.

"Visa tiesas gaita pierādīja, ka pirmā versija ir izgudrota kādā kabinetā un tai nav nekādas saistības ar patiesajiem notikumiem. Taču visu laiku ir bijusi sajūta, ka apsūdzības uzturētāji jau apriori pieturas tikai pie šīs versijas, taču tā nav pierādīta ne ar kādiem pārliecinošiem faktiem," pauda advokāte.

Kvjatkovska uzskata, ka satraucošs ir fakts, ka Saeimas deputāts Jurašs savas toreizējās rīcības un paviršības piesegšanai, kā arī attaisnojumiem par apsūdzībām kriminālprocesā par valsts noslēpuma apzinātu izpaušanu izmanto tagadējo statusu un politisko partiju, kuras biedrs viņš ir.

"Līdz ar to rodas pamatots jautājums, vai Tieslietu ministrija un viņa partijas biedrs, ministrs Jānis Bordāns (JKP) spēs saglabāt neitralitāti un gadījumā, ja Vidzemes rajona tiesas spriedums tiks pārsūdzēts, augstāka līmeņa tiesām būs iespēja pieņemt neatkarīgus, pierādījumos un faktos balstītus lēmumus," norādīja Kvjatkovska.

Advokāte atgādināja, ka Jurašam ir uzrādīta apsūdzība par to, ka viņš izpaudis klasificētu informāciju par viņam it kā piedāvātu kukuli, lai Magoņa un Osinovska lieta tiktu pārkvalificēta no kukuļdošanas uz tirgošanos ar ietekmi. Vēlāk šī informācija neapstiprinājās.

"Mēs patiešām ceram, ka Magoņa lieta nekļūs par ieroci, ar ko tiek piesegtas viena politiķa personiskās paviršības un glābta āda, lai izvairītos no soda citā kriminālprocesā," piebilda Kvjatkovska.

Kā vēstīts, Vidzemes rajona tiesa Limbažos ceturtdien attaisnoja par kukuļošanu apsūdzēto Magoni un Osinovski. Tiesā skaidro, ka attaisnojošs spriedums pieņemts, jo tā uzskatīja, ka prokuratūras celtās apsūdzības nav pierādītas.

Tiesas lēmumu var pārsūdzēt Vidzemes apgabaltiesā. Prokuratūra solījusi iesniegt protestu.

Apsūdzības pamatā Magonim bija divu darbību kopums, proti, viņš saņēmis naudu, lai sekmētu, ka "LDz" meitas sabiedrība SIA "LDz Ritošā sastāva serviss" iepirktu no Osinovskim piederošā AS "Skinest Rail" četras dīzeļlokomotīves. "Otrajā darbībā viņš apsūdzēts par to, ka tiksies ar "Krievijas dzelzceļa" prezidentu un panāks labvēlīga lēmuma pieņemšanu Osinovska interesēs, proti, Krievijas lokomotīves tiks remontētas Daugavpils rūpnīcā," norādīja tiesā.

Attiecībā uz četru lokomotīvju iepirkuma faktu, tiesa uzskatīja, ka nav pierādīts tas, ka Magonis pats būtu pieņēmis lēmumu par to iepirkšanu vai veicis aktīvas darbības, lai "LDz Ritošā sastāva serviss" izlemtu šo darījumu veikt.

Magonim kā "LDz" prezidentam nebija pamata neakceptēt pieņemto lēmumu par lokomotīvju iepirkšanu, norāda tiesā.

Attiecībā uz Magoņa rīcību, kontaktējoties ar "Krievijas dzelzceļa" vadību, tiesa uzskatīja, ka šo komunikāciju viņš veicis nevis kā "LDz" amatpersona, bet kā privātpersona, jo atrodas tuvās radnieciskās attiecībās ar "Krievijas dzelzceļa" amatpersonu.

Līdz ar to šī Magoņa rīcība vērtējama ārpus viņa amatpersonas pienākumu veikšanas, secinājusi tiesa.

Prokuratūra bija lūgusi tiesu abiem apsūdzētajiem piemērot četrus gadus ilgus cietumsodus. Prokuratūra Magonim prasīja piemērot arī mantas konfiskāciju, atņemot tiesības ieņemt valdes locekļa amatus valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībās uz pieciem gadiem. Savukārt Osinovskim nekādi papildsodi netika prasīti.

Tāpat prokuratūra lūdza atzīt 499 500 eiro, kas tika konfiscēti, abus aizturot, par noziedzīgi iegūtu mantu un konfiscēt valsts labā.

Tāpat ziņots, ka toreizējā KNAB amatpersona, patreizējais Saeimas deputāts Jurašs 2016.gada vasarā publiski paziņoja, ka viņam piedāvāts kukulis, lai Magoņa un Osinovska kriminālprocess tiktu pārkvalificēts no kukuļdošanas uz tirgošanos ar ietekmi, par ko likumā paredzēts daudz maigāks sods.

Jurašs apgalvoja, ka vēl pirms publiska paziņojuma tolaik Jaroslava Streļčenoka vadīto KNAB un Ērika Kalnmeiera vadīto prokuratūru informējis par mēģinājumu viņu piekukuļot. Jurašs apgalvoja, ka nesekojot reakcijai un izmeklēšanai no šo iestāžu puses, viņš nolēma par notikušo informēt sabiedrību, izmantojot plašsaziņas līdzekļus.

Saistībā ar minēto tika sākts kriminālprocess par Juraša rīcību, izpaužot šo informāciju publiski un prokuratūra viņam uzrādījusi apsūdzību par valsts noslēpuma apzinātā izpaušanu. Patlaban lietas izskatīšana turpinās pirmajā tiesu instancē.

Ceturtdien Jurašs paziņoja, ka pēdējo mēnešu laikā gaisā virmoja dažādas runas par ietekmīgu vīru interesēm panākt labvēlīgu spriedumu lietā, kurā par kukuļošanu bija apsūdzēts Magonis un Osinovskis.

Politiķis izteicās, ka pirmās instances tiesas lēmums viņu neizbrīna. "Nebrīnos nevis tāpēc, ka es nebūtu pārliecināts par to, ka pierādījumu bija pietiekami, bet drīzāk no cita aspekta - vismaz pēdējos divus mēnešus gaisā virmoja dažādas runas un bija skaidrs, ka ļoti daudzi ietekmīgi vīri, kuru interesēs bija panākt šādu iznākumu, darīja visu iespējamo, lai šāds lēmums tiktu pieņemts," sacīja deputāts, piebilstot, ka tāpēc viņš ir bijis gatavs šādam iznākumam.

Jurašs gan atturējās konkretizēt, kas ir šie "ietekmīgie vīri" un viņu iespējamās darbības lietas ietekmēšanai.