Bordāns sašutis par spriedumu Magoņa un Osinovska lietā un apšauba tiesneša profesionalitāti

Lietā pret abiem uzņēmējiem viens no galvenajiem izmeklētājiem savulaik bija tagadējais Bordāna partijas biedrs Juris Jurašs. Bordāns Latvijas Radio izcēla, ka savulaik tiesneša Jansona profesionālās darbības novērtējums bija negatīvs. Lai tiesnesi varētu atstādināt no amata, ir jābūt diviem negatīviem novērtējumiem.

Bordāns būtu gribējis, lai tiesneša otra novērtēšana būtu notikusi vēl pirms sprieduma taisīšanas Magoņa lietā.

Ministra skatījumā, labā ziņa ir tāda, ka pastāv apelācijas instance. Vēlāk Bordāns lemšot, vai tiesneša Jansona darba kvalitātes izvērtēšana būs jānodod Tiesnešu disciplinārkolēģijai.

"Situācijā, kad ir lieta, kura atstāj lielas sekas uz sabiedrības uzticamību tiesu sistēmai, šī lieta tiesneša apzinātas rīcības rezultātā nonāk pie tiesneša, par kuru ir zināmi fakti un paši tiesneši bija konstatējuši, ka Jansons nav nedz ar augstāko reputāciju, nedz ar labāko profesionālo novērtējumu tiesu sistēmā," izteicās politiķis.

Tieslietu ministra preses sekretārs Andris Vitenburgs gan atzīmēja, ka tiesiskā valstī tieslietu ministrs nevar ietekmēt tiesas spriešanu un konkrēto tiesas spriedumu. Tiesiskā valstī lietas iznākumu var ietekmēt augstākā tiesas instance.

Savukārt jebkura tiesneša profesionālās spējas un viņa profesionālo darbību regulāri vērtējot tiesnešu pašpārvaldes institūcija.

Vitenburgs uzsvēra, ka 2013.gadā tika ieviesta tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas sistēma, kuras mērķis ir veicināt tiesneša nepārtrauktu profesionālo izaugsmi visas tiesneša karjeras laikā, tādējādi uzlabojot tiesneša un tiesas darba kvalitāti kopumā. Piemēram, ja tiesneša profesionālās darbības novērtējums ir negatīvs, tad notiek atkārtota novērtēšana. Savukārt, ja atkārtotās novērtēšanas rezultātā tiek saņemts negatīvs atzinums, tiesnesi atbrīvo no amata.

Trešo gadu attiecībā uz visiem Latvijas tiesnešiem noris otrais tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas posms - tajā kārtējā novērtēšana ir veikta 471 tiesnesim. Pozitīvs atzinums tika sniegts 465 tiesnešiem, bet negatīvs - sešiem rajonu tiesu tiesnešiem. Vairākiem tiesnešiem noteikta atkārtota novērtēšana, bet divi tiesneši ir atbrīvoti no amata.

Ministrija uzsver, ka turpmāk šāda veida lietas pēc jaunas tiesas izveidošanas nonāks Ekonomisko lietu tiesā, nevis ceļos uz Limbažiem.

Jau vēstīts, ka Vidzemes rajona tiesa Limbažos ceturtdien attaisnoja par kukuļošanu apsūdzētos Magoni un Osinovski. Tiesā skaidroja, ka attaisnojošs spriedums pieņemts, jo tā uzskatīja, ka prokuratūras celtās apsūdzības nav pierādītas.

Apsūdzības pamatā Magonim bija divu darbību kopums, proti, viņš saņēmis naudu, lai sekmētu, ka "LDz" meitas sabiedrība SIA "LDz Ritošā sastāva serviss" iepirktu no Osinovskim piederošā AS "Skinest Rail" četras dīzeļlokomotīves. "Otrajā darbībā viņš apsūdzēts par to, ka tiksies ar "Krievijas dzelzceļa" prezidentu un panāks labvēlīga lēmuma pieņemšanu Osinovska interesēs, proti, Krievijas lokomotīves tiks remontētas Daugavpils rūpnīcā," norādīja tiesā.

Attiecībā uz četru lokomotīvju iepirkuma faktu tiesa uzskatīja, ka nav pierādīts tas, ka Magonis pats būtu pieņēmis lēmumu par to iepirkšanu vai veicis aktīvas darbības, lai "LDz Ritošā sastāva serviss" izlemtu šo darījumu veikt.

Magonim kā "LDz" prezidentam nebija pamata neakceptēt pieņemto lēmumu par lokomotīvju iepirkšanu, norāda tiesā.

Attiecībā uz Magoņa rīcību, kontaktējoties ar "Krievijas dzelzceļa" vadību, tiesa uzskatīja, ka šo komunikāciju viņš veicis nevis kā "LDz" amatpersona, bet kā privātpersona, jo atrodas tuvās radnieciskās attiecībās ar "Krievijas dzelzceļa" amatpersonu.

Līdz ar to šī Magoņa rīcība vērtējama ārpus viņa amatpersonas pienākumu veikšanas, secinājusi tiesa.

Tiesnesis Jansons jau iepriekš nokļuvis mediju uzmanības lokā. LETA arhīvs liecina, ka tiesnešu disciplinārkolēģija 2015.gadā tiesnesim Jansonam piemēroja rājienu, jo viņš, nenoskaidrojot objektīvu patiesību, attaisnoja kādreizējo Ādažu pašvaldības policisti Andru Veipu, kura bija apsūdzēta par braukšanu alkohola reibumā.

2018.gada oktobrī Tiesnešu disciplinārkolēģija piemēroja piezīmi Jansonam par rupju nolaidību kādas citas lietas izskatīšanā.