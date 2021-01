Latvija skopi izturas pret Covid-19 pandēmijā visvairāk cietušajām nozarēm, uzskata Ameriks

Diskusijas ievadā politiķis atzina, ka Eiropas Savienībā (ES ) tūrisma, transporta un kultūras nozares Covid-19 pandēmijas dēļ ir skartas vissmagāk un kā vienīgā izeja no krīzes tiek uzskatīta vakcinācija. Ameriks atgādināja par izvirzīto mērķi līdz vasaras beigām vakcinēt 70% ES iedzīvotāju. Politiķis atzīmēja - vai tas izdosies, būs atkarīgs no katras valsts iespējām un no tā, kā šis process tiks organizēts.

EP deputāts uzsvēra, ka gan Eiropas Komisija, gan EP deputāti patlaban izturas ļoti lojāli pret to programmu kopumu, kas nepieciešams atbalstam, jo katrā bloka dalībvalstī ierobežojumi ir dažādi, tomēr transporta un tūrisma jomā tie ir kritiski. Viņš pavēstīja, ka Briselē netiek domāts par naudas līdzekļu ierobežošanu vai par iespēju samazināšanu valstīm izmantot programmu iespējas, ko piedāvā gan Atveseļošanās mehānisms, gan arī citi instrumenti, lai valstis pandēmijas laikā varētu atbalstīt uzņēmumus.

"Jūlijā tika lemts atbalstīt tūrisma nozari ar 19 miljonu eiro, bet līdz šim gan viesnīcu, gan ēdināšanas, gan citu ar nozari saistītu uzņēmumu atbalstam Latvijā ir izmaksāti nepilni divi miljoni eiro. Iespējams, tas liecina, ka ceļš finansējuma saņemšanai ir birokratizēts. Manuprāt, nav pareizi, ka notiek sacensība par līdzekļu ekonomiju," teica Ameriks, piebilstot, ka tas ir nepareizi, jo, viņaprāt, Eiropa atbalstīs to, ko Latvija varētu prasīt.

Politiķa ieskatā, finanšu līdzekļu ekonomēšana spēcīgi ietekmē konkurētspēju. Viņš uzsvēra, ka nepieciešamas papildu investīcijas ikvienai nozarei, kas pandēmijas dēļ nevar strādāt. Tāpat Ameriks uzsvēra, ka atšķirībā no tādām valstīm kā Vācijas, Austrijas, Francijas, Latvija ir izvēlējusies "absolūti konservatīvo variantu", pieļaujot, ka valsts būs topa trijniekā starp tām bloka dalībvalstīm, kas visvairāk būs ieekonomējušas atbalsta līdzekļus, zaudējot konkurētspēju. Tāpat Ameriks pieļāva, ka tūrisma nozarē strādājošie praktiski kļūs par darba ņēmējiem citviet.

"Ja līdz vasarai izdosies vakcinēt 70% ES iedzīvotāju, tas būs milzīgs sasniegums un mēs varēsim daudz pozitīvāk skatīties tālāk, bet šodien mēs esam tur, kur esam. Ir ļoti daudz neskaidru jautājumu, bet naudas pietiek. Esmu kritisks pret to, ka Latvijas valdība kopumā neizmanto tai dotās iespējas pilnā apjomā. Patlaban bumba ir pašas Latvijas pusē," uzsvēra politiķis.