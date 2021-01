Skandāls adventistu Baznīcā: šķelšanās cīņā par ģimenes jēdzienu

Atšķirībā no bīskapu izplatītās vēstules, virkne garīdznieku, tajā skaitā bijušais adventistu mācītājs Guntis Bukalders un Rīgas 5. draudzes mācītājs Ģirts Rozners, parakstījuši pretēju vēstuli, iebilstot pret ģimenes jēdziena sašaurināšanu un Satversmes maiņu, rakstīts interneta izdevumā “Vēstis Adventistiem”, ko dibinājis pazīstamais radiožurnālists Aidis Tomsons un kas bieži vien pauž pretēju nostāju konservatīvajam Latvijas adventistu Baznīcas oficiālajam viedoklim.

“Liktenīgo vēstuli” sastādījuši un parakstījuši vairāki Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes mācībspēki un administratīvie darbinieki kopā ar akadēmiskās, reliģiskās un citu nozaru pārstāvjiem. Starp vēstules parakstītājiem ir arī citu konfesiju pārstāvji, kuru arhibīskapi ir aicinājuši grozīt Satversmi. Kā redzamāko “protestēju” no citas konfesijas var minēt Rīgas Lutera (Torņakalna) draudzes mācītāju Linardu Rozentālu.

Pretēju viedokļu sadursme

“Šis solis izraisījis neizpratni un neapmierinātību baznīcas vadībā. Janvāris adventistu draudzēs ir lūgšanas dienu mēnesis, un šajā nedēļas nogalē tiek organizēts lūgšanu dienu noslēgums. (Pagājušās nedēļas) otrdienas vakarā baznīcas vadība izsūtīja aicinājumu visiem draudzes locekļiem sestdienas vakarā saslēgties kopīgā video un telefonkonferences zvanā, lai kopā lūgtu, klausītos Dieva Vārdu un dalītos ar liecībām. Uzrunāt dalībniekus bija uzaicināti četri cilvēki – bīskaps Vilnis Latgalis, mācītāji Ģirts Rozners un Mārtiņš Subatovičs, kā arī Inga Šļakota. Tomēr Ģirta Roznera vārds no runātājiem (pēkšņi) pazuda.

Kļuvis zināms, ka šādu lēmumu pieņēmusi Mācītāju komiteja. Tāpat neoficiāli ir zināms, ka Ģirts Rozners izsaukts adventistu Latvijas draudžu savienībā uz pārrunām.

Eļļu ugunī pielējis Latvijas Kristīgais radio (LKR), kur raidījumā „Laika Zīmes” Kristīgā radio prezidents Tālivaldis Tālbergs asi kritizējis vēstules parakstītājus, vairākiem no viņiem veltot īpašu uzmanību, tajā skaitām Ģirtam Rozneram. Jāpiebilst, ka Rozners savulaik darbojās LKR.

Tikmēr sociālajos tīklos daudzos profilos izvērsušās karstas diskusijas. Adventistu baznīcas lapā Saeimas lēmumam veltīta atsevišķa ziņa. Bet draudzes locekļu profilos viedokļi ir atšķirīgi un reizēm pat pretēji, raksta “Vēstis Adventistiem”.

No kanceles uz universitātes katedru

Baznīcu vadītāju vēstulē, kuru parakstījis arī Adventistu baznīcas bīskaps Vilnis Latgalis, uzsvērts, ka Latvijas identitāte balstās uz ģimeni, kuru veido viens vīrietis un viena sieviete plus bērni. Centieni ģimenes jēdzienu paplašināt nav pieļaujami. Savukārt otrajā vēstulē, zem kuras ir arī Ģirta Roznera paraksts, ir pausta pārliecība, ka realitātē pastāv dažādas ģimenes formas, un centieni atzīt tikai vienu pareizo ģimenes modeli vairos spriedzi sabiedrībā.

Tai pašā dienā, kad kļuva zināms par Ģirta Roznera “degradāciju”, adventistu Baznīcas vadībā tika publicēts liberāli noskaņotās Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes paziņojums, ka Rozners ievēlēts par fakultātes lektoru.

Skandalozie adventisti

Savukārt otrs skandalozās vēstules parakstītājs, bijušais ilggadējais mācītājs un kādreizējais adventistu Baltijas ūnijas sekretārs Guntis Bukladers no Latvijas adventistu Baznīcas mācītāju rindām izstājās pirms gada – 2019. gada Ziemassvētku laikā.

Jauns.lv jau rakstīja, ka pieņemt lēmumu par aiziešanu no draudzes neesot bijis viegli. Tas tapa pēc ilgām pārdomām un lūgšanām. Bukalders skaidroja, ka Baznīca kā organizācija viņam bija izteikusi neuzticību, un turpmāka kalpošana draudzē vairs nebija iespējama. Turklāt šī nav pirmā reize, kad viņš izjuta klaji negatīvu attieksmi.

Pirms dažiem gadiem, kad viņu šokēja Centra draudzes attieksme pret tās mācītāju Ivo Rodertu, kas noveda pie mācītāja atlaišanas no darba, viņš vēlējies pārcelt savu draudzes piederību no Centra draudzes uz Rīgas 5. draudzi, bet Centra draudze nevēlējusies viņu atlaist, tā vietā cenšoties viņu izslēgt no draudzes.

Tāpat viņam esot skumji redzēt to virzienu, kādā šobrīd dodas adventistu Baznīca gan Latvijā, gan pasaules līmenī: „Draudze arvien vairāk zaudē izpratni par evaņģēliju un atgriežas pie harizmātiska fundamentālisma un legālisma - ļoti burtiskas Bībeles teksta izpratnes, skaļām lozungu frāzēm, manipulatīvām lūgšanu ķēdēm un pie “ko ēdīsim, ko dzersim, ar ko ģērbsimies?” Diemžēl tas ir kas pilnīgi pretējs Evaņģēlija vēstij”.

Trešais viņam sāpīgs jautājums esot vadības attieksme pret saviem darbiniekiem. Kā piemēru viņš minēja Baznīcas attieksmi pret sievietēm mācītājām. Runa nav tikai par aizliegumu ordinēt sievietes. Viņam sāpot sirds arī par vadības attieksmi jau pret ordinētajām mācītājām.

Savukārt 2015. gadā adventistu Baznīcu satricināja skandāls, kad no tās patrieca Centra draudzes mācītāju Ivo Rodertu, kura viens no lielākajiem grēkiem bija „Līvu” „sātaniskās” dziesmas „Eglīte” atskaņošana draudzes Ziemassvētku pasākumā. Viņš emigrēja uz Angliju, sāka remontēt mājas un nu nedomā par garīdznieka karjeras turpināšanu.

Tāpat 2016. gadā Baznīcas oficioza “Adventes Vēstnesis” rediģēšanu pameta pazīstamais radiožurnālists Aidis Tomsons, kurš izveidoja neatkarīgu interneta platformu “Vēstis Adventistiem”. Tādejādi Tomsons protestēja pret Roderta padzīšanu no draudzes gana amata.