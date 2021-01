Skaidrojam: kādēļ nesen atsāka komerclidojumus ar Lielbritāniju, kur Covid-19 situācija ir īpaši smaga?

Ar citiem transporta veidiem domāti jūras pārvadājumi, autobusu pārvadājumi un privātie braucieni pa sauszemi.

CAA rīcībā esošā statistika arī liecina, ka tieši iebraukšana valstī ar automašīnu, kas ir visbiežāk izmantotais transporta veids, lai iekļūtu valstī, vienlaikus ir arī veids, ar kuru ticis ievests visvairāk Covid-19 saslimšanas gadījumu.

Ar citiem transporta veidiem ievests ievērojami vairāk Covid-19 gadījumu, nekā lidojot

CAA Ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītājs Aivis Vincevs Jauns.lv, atsaucoties uz aģentūras rīcībā esošajiem SPKC datiem, informēja, ka 2020. gadā, laikā no 10. līdz 52. nedēļai (no 2. marta līdz 27. decembrim, ieskaitot) Latvijā ar aviāciju tika ievesti 245 gadījumi, kas vidēji ir 5,7 gadījumi nedēļā jeb viens Covid-19 gadījums uz katriem 2030 ielidojošajiem pasažieriem.

Turpretim ar citiem transporta veidiem 2020. gadā, laikā no 10. līdz 52. nedēļai ik nedēļu tika ievesti 13,7 gadījumi jeb kopā ievesti 588 gadījumi. Saskaņā ar decembra datiem pa sauszemi ar privāto transportu iebrauc 94,2% no citiem transporta veidiem.

Foto: CAA

Laikā no 42. līdz 52. nedēļai (no 12. oktobra līdz 27. decembrim) – no brīža, kad darbību uzsāka Covidpass.lv – ar citiem transporta veidiem (ne lidojumiem) ievesto gadījumu īpatsvars sasniedza vienu gadījumu uz 1262 pasažieriem.

“Dati apliecina, ka lielāks Covid-19 gadījumu importa īpatsvars ir tieši caur sauszemes robežām ar privāto transportu iebraucēju vidū,” norāda CAA pārstāvis.

Foto: CAA

Covidpass.lv dati par ieceļotājiem esot apšaubāmi

“Vienlaikus Iekšlietu ministrijas Informācijas centra dati no Covidpass.lv datu bāzes liecina, ka sauszemes robežu ar privāto transportu ik nedēļu šķērso vismaz 3 – 4 reizes vairāk cilvēku nekā Latvijā ierodas ar kontrolētajiem pārvadātājiem, proti – jūras pārvadājumiem, autobusiem, dzelzceļu un aviāciju,” turpina Vincevs.

Piemēram, šī gada 51. nedēļā (no 14. līdz 20. decembrim) Latvijā ar kontrolētajiem pārvadātājiem ieradās 15 607 pasažieri, kamēr caur sauszemi ar privāto transportu – 46 122 pasažieri.

“Vienlaikus arī jāpiebilst, ka aviācijas nozare jau iepriekš norādīja – ir apšaubāmi Covidpass.lv dati par ieceļotāju skaitu, kas šķērso Latvijas robežu pa sauszemi. Piemēram, 1. decembrī, paziņojot par plānu veikt ieceļotāju kontroles uz sauszemes robežām, salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš par vairāk nekā 16% pieauga Covidpass.lv aizpilde privātā kārtā ieceļojošo personu vidū. Līdz tam ik nedēļu Covidpass.lv aizpilde personu vidū, kas ieceļoja Latvijā pa sauszemi, samazinājās. Pēc kontroles uzsākšanas pa sauszemi ieceļojošo skaits, kuri aizpildīja Covidpass.lv, palielinājās par vairāk nekā 60%,” apgalvo CAA pārstāvis.

Kā pamatota lidojumu atsākšana?

Covid-19 izplatības ierobežošanā darbojas tikai koordinēta rīcība kā Eiropas, tā katras valsts līmenī, pauž CAA pārstāvis.

To pierādot starptautisko pasažieru pārvadājumu aizliegums uz/no Lielbritānijas: “Pasažieru pārvietošanās tika ierobežota tikai līdz tam brīdim, kad Eiropā tika pieņemti koordinēti lēmumi, slēdzot arī iespēju pārvietoties ar privāto transportu (Eurotuneļa slēgšana). Tā kā Francija pieņēma lēmumu 23. decembrī atļaut pasažieru pārvietošanos, arī citas valstis mazināja ierobežojumus.”

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra dati no Covidpass.lv datu bāzes liecina, ka cilvēku ieplūšana Latvijā, kas pēdējo 14 dienu laikā apmeklējuši Lielbritāniju, turpinājusies.

Apkopotie dati arī parāda, ka vairums (neskaitot 28. decembra repatriācijas reisa Covidpass.lv aizpildes datus) ieradušies Latvijā ar privāto transportu un otrajā vietā – ar lidmašīnām, kas, ņemot vērā tiešo reisu aizliegumu, liek pieņemt, ka pasažieri ieradušies Latvijā ar pārsēšanos citas valsts lidostā, skaidro CAA pārstāvis.

“Šobrīd aviācijas nozarē novērots un pasažieru aptaujas apliecina, ka vairums pasažieru ceļo no vienas valsts uz otru būtisku iemeslu, piemēram, darba vai ģimenes dēļ, ņemot vērā, ka valstīs tiek noteikti dažādi ierobežojumi un tūrisma nozares nedarbojas. Pasažieriem, kas nespēs pārvietoties no valsts uz valsti ar tiešo reisu, jāmeklē citi pārvietošanās veidi. Piemēram, pasažieri uz Latviju dosies tranzītā caur citām valstīm vai nu ar lidmašīnām, vai nu pa sauszemi, kas no epidemioloģiskā viedokļa ir bīstamāk,” avioreisu atsākšanu ar Apvienoto Karalisti pamato Vincevs.

CAA arī līdz šim vairākkārt ir norādījusi, ka tieši aviācijas nozarē ir starptautiskas vadlīnijas, kā transportēt pasažieri, kam ir Covid-19 saslimšana – norobežošana no citiem pasažieriem, papildus dezinfekcijas līdzekļi un citas starptautiskajā aviācijā noteiktās normas.

“Vēl jāpiebilst, ka gaisa kuģu gaisa filtri būtiski samazina citu pasažieru inficēšanās riskus, jo šobrīd saskaņā ar starptautiskajiem pētījumiem slimības pārneses iespējamība lidostās un gaisa kuģos ir viens pret 27 miljoniem,” atsaucoties uz Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) datiem, informē CAA pārstāvis.

Par Covid-19 situāciju Lielbritānijā un īslaicīgo lidojumu liegumu:

Jauns.lv jau ziņoja, ka, reaģējot uz informāciju par jauna, lipīgāka koronavīrusa paveida izplatīšanos Lielbritānijā, Dānija, Somija, Norvēģija un vēl vairākas citas valstis 21. decembrī paziņoja, ka ierobežos satiksmi ar Lielbritāniju.

Līdz 1. janvārim starptautiskos pasažieru pārvadājumus ar Lielbritāniju aizliedza arī Latvija, taču jau 2. janvārī CAA ziņoja, ka lidojumi ir atsākti, vienlaikus norādot, ka pasažieriem jāvēršas pie aviokompānijām, lai noskaidrotu, vai tās faktiski atsāks izpildīt lidojumus tieši šajā datumā.

SPKC iesaka stingru piesardzību tiem, kuri atgriežas no Lielbritānijas

Lai mazinātu jauno koronavīrusu celmu izplatīšanās risku, SPKC aicina visus, kas atgriežas no Apvienotās Karalistes un Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) stingri ievērot desmit dienu pašizolācijas prasības un veikt Covid-19 testu pēc ierašanās Latvijā un pašizolācijas periodā beigās, proti, devītajā dienā, informēja SPKC pārstāve Ilze Arāja.

SPKC atgādina, ka pašizolācija nozīmē nodrošināt uzturēšanos dzīvesvietā. Šajā laikā nedrīkst doties uz darbu, sabiedriskām, publiskām un citām vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku.

Tāpat ieceļojušajiem ir jāizvairās no tuva kontakta ar cilvēkiem un desmit dienas ir jānovēro savs veselības stāvoklis, kas paredz divas reizes dienā mērīt ķermeņa temperatūru un, ja situācija kļūst kritiska, jāzvana uz 113. Tāpat ir jāmazgā un jādezinficē rokas un jāizvairās no virsmu aizskaršanas publiskajās telpās, piemēram, durvju rokturus un lifta pogas.

SPKC norāda, ka tie, kas atgriezušies no Apvienotās Karalistes un DĀR, drīkst doties pastaigās dabā, ja tiek ievērota divu metru distance no cilvēkiem, un jāizvairās no vietām, kur pulcējas cilvēki, piemēram, veikaliem.

Tāpat nevajadzētu uzņemt ciemiņus un neizmantot sabiedrisko transportu. SPKC uzsver, ka pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei vajadzētu izmantot piegādi mājās, izvairoties no kontakta ar piegādātāju, vai lūgt pārtiku iegādāties tuviniekiem, atstājot iepirkumus pie durvīm. Savukārt, ja nav citu risinājumu, uzliekot sejas masku un ievērojot divu metru distanci starp veikala un aptiekas apmeklētājiem un darbiniekiem, veikalu un aptieku apmeklēt laikā, kad tajā ir vismazāk cilvēku, kā arī stingri ievērot higiēnu.

SPKC atzīmē, ka, veicot Covid-19 testu pašizolācijas devītajā dienā un, saņemot testa negatīvo rezultātu, pašizolāciju var droši pārtraukt desmitajā dienā.

SPKC arī atgādina, ka iedzīvotājiem ir paplašinātas iespējas veikt valsts apmaksātu testu uz Covid-19, ja cilvēkam ir saslimšanas pazīmes – akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums un citas pazīmes. Šajā laikā iedzīvotājiem Covid-19 analīzes būs iespējams nodot arī bez ārsta nosūtījuma, tai skaitā personām, kuras atbraukušas no Lielbritānijas un DĀR.