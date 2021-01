Viņķele plašāk skaidro savu redzējumu par pieprasīto demisiju

Atbildot uz jautājumu, vai demisijas pieprasīšana ir bijis pārsteigums, Viņķele pauž, ka pārsteigums drīzāk bijis izpildījuma ziņā. "Manuprāt, koleģiāli tā nerīkojas pat pie krasām viedokļu atšķirībām. Valdības vadītājam jau tik daudz dūšu vajadzēja saņemt kā piezvanīt un pateikt: "Viņķele, mūsu ceļi šķiras. Neesmu apmierināts ar tavu darbu". Kariņa kungs izmantoja savu tradicionālo taktiku - par smagiem lēmumiem nerunāt tieši, bet plašākā cilvēku lokā, gūstot iedrošinājumu. Vai tas ir pārsteigums? Pēc visas tās krasās pozīcijas un pasaules izpratnes atšķirības, tas drīzāk ir visai loģisks iznākums."

Jautājot, vai viņa redz būtiskas kļūdas savā darbā ar Covid-19, ministre norādīja, ka viņai ar Kariņa kungu ir kardināli būtiskas uzskatu atšķirības. "Mana pārliecība no krīzes pirmās dienas, tostarp veselībā, ir bijusi par to, ka tā ir saistīta ar sociāli ekonomiskiem faktoriem. 8. oktobrī, kad valdībā mēģināju "saklauvēties" līdz dzirdīgām ausīm, tad saņēmu pārmetumu, ka veselības ministrs nav ekonomikas ministrs, un kādēļ vajadzētu rūpēties tik daudz par to, vai cilvēki, kurus tieši skar ierobežojumi, gūst atbalstu. Šī arī ir tā lielākā konceptuālā viedokļu atšķirība par krīzes vadību."

Vērtējot savu darbu, ministre norāda, ka "parāk maz, paralēli saviem tiešajiem pienākumiem, uzstājusi par veiksmīgas krīzes pārvarēšanas komponentēm, proti, atbalsta programmām cilvēkiem, kas paliek bez iztikas līdzekļiem un darba". Viņa uzskata, ka veselības nozarē kļūdas varēs redzēt pēc krīzes beigām, jo šajā situācijā viņa rīkojusies tās informācijas, to resursu ietvaros, kas ir bijuši viņas kā ministres rīcībā.

Premjers šodien veselības ministrei pārmeta divas galvenās pretestības - masku lietošanā un vakcinācijas plāna neesamībā.

"Atšķirībā no Kariņa - man sava viedokļa par masku lietošanu nav. Mans viedoklis ir baltīts strikti ekspertu ieteikumos. Ja profesors Dumpis un eksperts Perevoščikovs vairākkārt apgalvoja, ka masku lietošana zemas vīrusa izplatības laikā ir vērtējama kā drīzāk nevēlama, jo varētu degradēt šo svarīgo pasākumu, kad tas būs vajadzīgs, tad šādā brīdī tas nav Viņķeles viedoklis, bet ekspertu viedoklis. Ja tas nepatīk premjeram, tad tā jau ir cita situācija," pauda veselības ministre.

Savukārt runājot par vakcinācijas plānu, viņa bilda, ka, salīdzinot to ar Vāciju, kuru premjers nereti ir minējis kā piemēru, Latvijas plāns esot krietni detalizētāks.

Komentējot to, ka valdības sēde nevarēja sākties laikus, Viņķele liek nojaust, ka tas nav bijis vakcinēšanas plāna dēļ. "Valdības sēde nevarēja sākties tāpēc, ka premjeram bija, acīmredzot, japaziņo ne šodien pieņemtu lēmumu koalīcijas partneriem, neuzskatot par vajadzīgu par to informēt arī mani. Es jau minēju, ka šis ir stila jautājums. Pašu plānu precizējām vēl vakar vēlu, jo gaidījām vēl ziņas no Eiropas Zāļu aģentūras. Saņēmām ziņas, ka "Moderna" vakcīna vēl netiek piereģistrēta. Kādēļ ilūzija par plānu, kas tiktu pieņemts, piemēram, 1. decembrī, ir nereāla, jo šajā plānā ir nereāli daudz mainīgo, proti, piegādes un vakcīnas, kuras ir pieejamas Eiropas Savienībā," pauda Viņķele.

Jau ziņots, ka ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) šodien pieprasījis veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) demisiju.

