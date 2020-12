Nav skaidrs, vai komandantstundas laikā Rīgā ierobežos sabiedriskā transporta kustību

Vaicāts, vai ir skaidrs, vai komandantstundas laikā kursēs sabiedriskais transports, Rīgas vicemērs Edvards Smiltēns (NA/LRA) intervijā Latvijas Radio sacīja, ka patlaban nav pieņemti lēmumi par sabiedriskā transporta kustības ierobežošanu.

Viņš pauda, ka šie ierobežojumi ir vērsti uz nakts laiku no plkst.22 līdz plkst.5 rītā, mēģinot novērst nakts un vakara ballītes. "Līdz ar to pa dienu cilvēkiem joprojām ir iespēja pārvietoties un veikt visas nepieciešamās darbības, lai iegādātos pārtiku vai brauktu uz darbu un izdarītu citas lietas," komentēja Smiltēns.

Viņš skaidroja, ka Valsts policija kopā ar Rīgas pašvaldības policiju koordinē visas darbības šajā Covid-19 pandēmijas laikā. Viņš pieņem, ka līdz ar papildu ierobežojumiem rīdziniekiem būs jārēķinās ar lielāku skaitu kārtībsargu pilsētas ielās.

Viņš gan akcentēja, ka likumsargi jau līdz šim ir pieskatījuši, lai nenotiek, piemēram, kādas lielas ballītes. "Galvenais mērķis ir novērst to, ka cilvēki masveidā pulcējas un nodod šo slimību viens otram. Mēs mēģinām šādā veidā mazināt Covid-19 saslimušo un upuru skaitu," akcentēja Smiltēns.

Kā ziņots, Ministru kabinets trešdien plkst.10 ārkārtas sēdē lems par komandantstundas noteikšanu Jaungada svētku un pareizticīgo Ziemassvētku laikā. Tāpat tiks lemts par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 7.februārim.

Otrdien Ministru kabinets konceptuāli vienojās līdz 7.februārim pagarināt ārkārtējo situāciju, iekļaujot papildu nosacījumu par komandantstundu, ko valdība sauc par "brīvdienu mājsēdi".

Paredzams, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā jau no šodienas vakara līdz 4.janvārim, kā arī 8. un 9.janvārī no plkst.22 līdz plkst.5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā, iepriekš informēja Valsts kancelejā.

Valsts kancelejā uzsvēra, ka patlaban nav plānots ierobežot pārvietošanās iespējas pa dienu. Līdz ar to tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst.6 līdz 21, lai darbinieki varētu nokļūt no mājām uz darbu un atpakaļ, nepārkāpjot noteikumus. Darba laika ierobežojums attiektos arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām, joprojām ēdienu un dzērienus izsniedzot tikai līdzņemšanai.

Valsts policija komandantstundas ievērošanas kontrolei pievērsīsies ļoti rūpīgi un policijai palīdzību sniegs arī vairāki simti Nacionālo bruņoto spēku pārstāvju, otrdien žurnālistiem pastāstīja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.

Patlaban Covid-19 izplatības ierobežošanai valstī no 9.novembra līdz 11.janvārim ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikta virkne ierobežojumu.