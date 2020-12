No svētdien reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem visvairāk inficēto Rīgā, Daugavpilī un Rēzeknē

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 212 no jaunajiem inficētajiem un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 3980 cilvēki.

Savukārt Daugavpilī reģistrēti 48 jauni saslimušie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits ir 1194 pilsētas iedzīvotāji, kamēr Rēzeknē aizvadītajā dienā ir reģistrēti 24 jauni inficētie un pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits ir sasniedzis 346 iedzīvotājus.

Jūrmalā reģistrēti 20 jauni saslimušie, 14 dienu kumulatīvajam saslimušo skaitam augot līdz 211 pilsētas iedzīvotājiem, turpretī Ķekavas novadā ir reģistrēti 17, Jelgavā - 13, bet Babītes un Rēzeknes novadā - pa desmit jauniem saslimušajiem ar Covid-19 katrā.

Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 3980, kurai seko Daugavpils ar 1194 Covid-19 saslimušajiem, Jelgavā - 396, Rēzeknē - 346, Jēkabpilī - 262, Ventspilī - 225, Jūrmalā - 211, Liepājā - 203, bet Ogres novadā ar Covid-19 pēdējās 14 dienās saslimis 201 iedzīvotājs.

Aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2019.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 570,5 gadījumi.

29 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp deviņās tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Iecavas novadā, Daugavpilī, Rēzeknē, Dagdas novadā, Jēkabpilī, Aglonas, Neretas, Krāslavas, Krustpils un Viļakas novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

Vienlaikus no aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 117 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 87 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet 80 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Kā ziņots, svētdien Latvijā atklāti 508 jauni Covid-19 gadījumi, bet reģistrēti 19 ar jauno koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāves gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati.

No mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 55 līdz 60 gadiem, trīs vecumā no 60 līdz 70 gadiem, trīs vecumā no 70 līdz 80 gadiem, septiņi vecumā no 80 līdz 90 gadiem, bet pieci - 90 līdz 95 gadus veci.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 4437 Covid-19 testi, no tiem pozitīvi bijuši 11,5%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim kopumā Latvijā miruši 578 cilvēki, kuriem atklāta Covid-19 saslimšana. Savukārt kopumā valstī līdz šim ar Covid-19 saslimuši 36 838 cilvēki.