Viens no Latvijas negantākajiem masku noliedzējiem... pats tirgo maskas

Interneta tirdzniecības vietne "elierworld.com" tirgo kosmētiku "Eliēr", izgatavotu uz Baldones dūņu bāzes. Veikals noliktava ar tādu pašu nosaukumu atrodas Marijas ielā. Līdztekus kosmētikai interneta veikalā tirgo arī sejas maskas.

Biznesa niša

Piedāvājumā gan ir tikai viens daudzkārt lietojams modelis par 2,50 eiro. Sazvanot veikalu, pārdevēja apstiprina, ka maskas patiešām pārdošanā esot, taču gandrīz visa partija jau iztirgota. Mājaslapā ir norāde, ka tirgotava pieder SIA "Organic Retail".

Uzņēmumu datu bāzē redzams, ka Valentīns Jeremejevs ir šīs firmas valdes loceklis. Turpat redzams vēl viens saistītais uzņēmums "Organic Life Laboratory", kur patiesā labuma guvēja ir Kristīne Jeremejeva (visticamāk, viņa sieva).

Arī paša Jeremejeva biogrāfijā, kas atrodama "Vikipēdijā", pieminēts, ka viņš nodarbojies ar "Eliēr" produktu attīstīšanu. Lai nu kā, bet šis fakts neiet kopā ar Jeremejeva aģitāciju par masku nēsāšanas briesmām.

Maskas "Ēlier" interneta veikalā vēl nesen bija nopērkama. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",)

Daudz apkrāpto

"Kas Jauns Avīzes" rīcībā ir arī informācija, ka, uzsākot biznesu, Jeremejevi veidoja tirdzniecības piramīdu preču izplatīšanai no rokas rokā, līdzīgi kā "Oriflame" un citas tīkla mārketinga firmas. Tolaik viņi piesaistīja diezgan daudz cilvēku, pārsvarā studentus, un daudzi solīto samaksu tā arī nesaņēma.

Portālā "sudzibas.lv" lasāmas 14 sūdzības gan par neizmaksātajām algām solītajā apjomā, gan procentu nemaksāšanu par pārdoto. Ir arī sūdzība par vairāku tūkstošu nesamaksāšanu Siguldas viesu namam "Līvkalns" par semināra sarīkošanu.

Vairākās sūdzības minēts tieši Jeremejeva vārds. Vienā no sūdzībām aprakstīta metode, kā notikusi aprēķina neizmaksāšana cilvēkam, kurš nolēmis iet prom no darba: "Kad jūs nolemsiet meklēt citu darbavietu un galu galā pamest šo, tad uz jūsu vārda būs uztaisīts inventarizācijas akts ar padsmit produktiem, kuri tieši jūsu maiņas laikā ir mistiski pazuduši. Tādā veidā darba devējs atbrīvojas no atlūguma pabalsta un algas maksāšanas par godīgi nostrādātām dienām. Beigās mums pat draudēja ar krimināllietu par to, ka netaisāmies atstrādāt mēnesi pēc atlūguma uzrakstīšanas."

Pats Jeremejevs tā arī neatsaucās aicinājumam paust savu viedokli. Uzreiz pēc tam, kad "Kas Jauns Avīze" izrādīja interesi par masku tirgošanu, tās no veikala piedāvājuma zibenīgi pazuda.

Tagad kādu laiku Jeremejevs sociālajos tīklos neizpaudīsies, jo viņš ir apcietināts. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",)

Sazvērnieki cits pret citu

Jeremejevs ar saviem piekritējiem pieprasa atcelt visus pandēmijas laika ierobežojumus un nemitīgi vaino valdību, mediķus, pat saslimušos un mirušo tuviniekus melos. Sazvērnieku rindas gan nav pilnīgi vienotas, jo, piemēram, Saeimas deputāts Aldis Gobzems aicina neņemt par pilnu Jeremejevu.

Tikmēr pasaulē kopējais Covid-19 inficēto skaits pārsniedzis 66 miljonus, bet 1,52 miljoni cilvēku miruši. Inficēšanās gadījumu skaits Latvijā jau ir pārsniedzis 20 tūkstošus un mirušo skaits tuvojas 250 cilvēkiem, tomēr februārī ir cerība saņemt pirmās vakcīnas.