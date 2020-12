Smalkās "Rīgas balles" rīkotājiem piespriež 250 eiro naudas sodu

Pasākums notika 10.oktobrī jeb dienu pēc tam, kad tika atcelts Rīgas maratons. Savukārt lēmums par soda piemērošanu pieņemts 23.novembrī. Pasākuma rīkotāji sodīti ar 250 eiro naudas sodu par epidemioloģisko noteikumu pārkāpumu.

"Rīgas balle" pulcēja uzņēmējus, politiķus, sabiedriskos un kultūras darbiniekus, to skaitā labklājības ministri Ramonu Petraviču no "KPV LV" un Eiropas Parlamenta deputātu Andri Ameriku no "Gods kalpot Rīgai", raisot daļā sabiedrības neizpratni un sašutumu.

Atsaucoties uz rīkotāju sniegto informāciju, aģentūra LETA iepriekš vēstīja, ka pasākumā plāno piedalīties Latvijas muzikālo prēmiju un deju čempionātu laureāti - populāri operdziedātāji, baletdejotāji un citi atpazīstami mākslinieki, kā arī jaunie talanti.

Kā ziņots, Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā jau vairākus mēnešus noteikti dažādi pulcēšanās un pasākumu rīkošanas ierobežojumi.

