No Jura grib piedzīt jau iepriekš nomaksātu parādu: vīrieti nepamatoti iekļauj parādnieku melnajā sarakstā

Juris visus četrus parādus kopā ar kavējuma naudu nomaksāja, tika izdzēsts no parādnieku saraksta, un banka pirms diviem gadiem viņam izsniedza kredītu dzīvokļa iegādei. Taču nesen Jurim piezvanīja no parādu piedziņas firmas un paziņoja, ka viņš ir parādā 197,15 eiro. Kā tas var būt?

Pašam esot viss jāpierāda

Arī uz Jura e-pastu atsūtīts šāds paziņojums. Vairāku gadu laikā viņa parāds ir divreiz cedēts (pārpirkts), un tagad to piedzen parādu piedziņas firma SIA "Julianus Inkasso Latvija". Uz lūgumu parādīt dokumentus, firmas darbiniece Alla Ševčenko telefona sarunā atbildējusi, ka viņu rīcība ir tikai šis aizdevuma līgums un tas pierādot, ka Juris esot parādā.

Juris lūdza paskaidrot, no kurienes radusies parāda summa. “Tad tiksimies tiesā!” paziņojusi Ševčenko un nolikusi klausuli. Pēc viņas domām, Jurim pašam esot jāpierāda, ka viņš parādu ir nomaksājis.

Tagad Juris atkal iekļauts "Creditreform" uzturētajā parādnieku melnajā sarakstā un nevar nopirkt līzingā automašīnu, kā bija iecerējis.

Konkrēto parādu Juris nomaksāja jau 2013. gadā, bet 2016. gadā bija nomaksāti visi. Daļu maksājumu veica Jura sieva. Maksāja internetbankā, maksājumu izdrukas diemžēl nesaglabāja. Juris bija atbrīvojies no parādiem, izņemts no melnā saraksta, ko apliecina arī 2018. gadā bankas lēmums viņam piešķirt hipotekāro kredītu dzīvokļa iegādei.

Pēc tam nez no kurienes uzpeldēja viens no vecajiem parādiem, ko bija cedējusi cita firma. Juris atbildēja, ka visu ir samaksājis, lai parādu piedzinēji sniedz prasību tiesā. Vēlāk to pašu neesošo parādu mēģināja piedzīt otra firma, bet saņēma to pašu atbildi. Julianus Inkasso ir jau trešā, kura pārpirkusi šo parādu un mēģina Juri iebiedēt ar tiesu darbiem.

Mēdz pārpirkt nomaksātus parādus

Latvijas Kredītņēmēju asociācijas valdes loceklis Aivars Rudi skaidro, ka diemžēl ir izplatījusies negodīga prakse, ka firmas pārdod (cedē) jau nomaksātus parādus. Tām nav pienākums uzrādīt parādniekam cesijas līgumu.

Kā pierādīt to, ka parāds ir nomaksāts? Ja aizdevumu esat nomaksājis pēc grafika, bez kavējumiem, tad pietiks ar izdrukātiem maksājumu uzdevumiem, kas apstiprināti ar bankas zīmogu (ja maksājāt internetbankā) vai bankas kvītīm, ja maksājāt skaidrā naudā.

Ja kavējāt kredīta maksājumus un bija aprēķināta kavējuma nauda vai noslēgtas papildu vienošanās, tad pēc kredīta nomaksas drošāk būs no kredīta devēja palūgt izziņu, ka kredītu esat nomaksājis un kredīta devējam nav pret jums materiālu un citu pretenziju.

Ko darīt Jurim? Nāksies iet uz banku un tās arhīvā meklēt maksājumu dokumentus.

Lai iet uz tiesu un zaudē

Parādu piedzinēju draudēšana ar tiesu darbiem var būt tikai psiholoģiska iebiedēšana. Sniedzot prasību tiesā, prasītājam ir jāsamaksā valsts nodeva. Par mantiska rakstura civilprasības iesniegšanu valsts nodevu aprēķina atbilstoši Civilprocesa likuma 34. pantam. Ja prasījuma summa ir līdz 2134 eiro, tad jāmaksā valsts nodeva 15% apmērā no prasības summas, bet ne mazāk par 70 eiro.

Katrai no pusēm var rasties tiesāšanās izdevumi, piemēram, par advokāta darbu. Ja parādu piedzinēji zaudēs, viņiem nāksies atlīdzināt Jurim visus tiesāšanās izdevumus.

Ja Juris ir pārliecināts, ka visus parādus ir samaksājis, Aivars Rudi viņam iesaka pagaidīt, kamēr piedzinēji sniegs civilprasību tiesā: “Lai viņi samaksā valsts nodevu un pārējos izdevumus un pēc tam zaudē!”

Piedzīt parādu, vēršot piedziņu uz parādnieka bankas kontu, naudas līdzekļiem vai īpašumu, drīkst tikai zvērināts tiesu izpildītājs, kura rīcībā ir uz tiesas sprieduma pamata izdots izpildraksts. Kamēr nav izpildraksta, parādu piedziņas firmas drīkst vienīgi atgādināt par parādu, sūtīt vēstules un zvanīt.