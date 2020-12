Saeimai un valdībai šogad vēl jāatdod mediķiem parāds 44 miljonu eiro apmērā, paziņo Keris

Tagad būtu jāpanāk, lai tas līdzekļu daudzums, kas veselības nozarei bija paredzēts šogad, tiktu piešķirts, un tie ir aptuveni 44 miljoni eiro, sacīja Keris. "Tā ir tā parāda daļa, ko valdība un Saeima vēl nav atdevusi mediķiem," viņš pauda.

"Te ir tāda pretruna - no vienas puses tiek vaimanāts, ka mediķu trūkst, un tas ir fakts, no otras puses tiek izrādīts izbrīns par to, kāpēc tie mediķi, kas aizgājuši no nozares, tagad ar skubu neatgriežas. Izskaidrojums varētu būt vienkāršs - visi redz, ka valdība pat šajā situācijā joprojām neatdod likumīgo parādu mediķiem. Tas ir apbrīnojami," klāstīja Keris.

Arodbiedrības vadītājs uzsvēra, ka gada laikā deputātiem tas ir atkārtoti atgādināts un arī Satversmes tiesa ir ierosinājusi lietu par attiecīgu tiesībsarga pieteikumu. "Es patiešām ceru, ka Saeima ilgāk vairs neizaicinās likteni un šajā ļoti saspringtajā situācijā steidzami un aktīvi rīkosies," sacīja Keris.

Viņš arī pauda viedokli, ka LVSADA darbība ir kā dadzis acī Veselības ministrijas pašreizējai vadībai. Viens no piemēriem, viņaprāt, ir tas, ka visas šogad sasauktās trīspusējās sadarbības sanāksmes, tajā skaitā, lai risinātu Covid-19 pandēmijas iespaidā aktualizējušos jautājumus, esot bijušas sasauktas pēc LVSADA iniciatīvas.

Kā vēstīts, pērn Saeimā pieņemtais lēmums mediķu algu celšanai 2020.gadā paredzēja 120 miljonus eiro, kas nozarē strādājošo algas ļautu pacelt par vidēji 20%. Taču, koalīcijai, atzīstot, ka šāda likuma pieņemšana esot bijusi kļūda, jo netika paredzēti finanšu resursi, mediķu algām izdevās rast tikai daļu nepieciešamās naudas.

Vienlaikus ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam 2021.gadā piešķirti 183 miljoni eiro, kas ļaus nākamgad mediķu zemāko mēnešalgu palielināt par 25%. Kā norādījusi Veselības ministrija, tas nozīmē, ka darba samaksas palielinājums tiks nodrošināts jau piekto gadu pēc kārtas un būs izpildītas likumā noteiktās prasības par pakāpenisku darba samaksas pieaugumu.