LETA

Vēl nedēļu var pieteikties naudas atmaksai par 2018. gadā pirktajām Dziesmu un Deju svētku biļetēm

Kultūra Jauns.lv / LETA

Līdz 10. decembrim Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) gaida pieteikumus to naudas līdzekļu atmaksai, kas komisijas maksas veidā (7,37% no biļešu cenas) tika ieturēti no XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu elektronisko biļešu pircējiem 2018. gadā.