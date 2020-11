Deputāti sastrīdas par to, kura ministrija Covid-19 krīzes risināšanā dara mazāk

Bijusī IZM parlamentārā sekretāre Anita Muižniece (JKP) uzsvēra, ka LM izstrādātais atbalsta regulējums ir "ātrs risinājums", kas radīts steigā un kas nepalīdzēšot visām ģimenēm. "Es, protams, saprotu, ka laiks, lai pietiekami iedziļinātos, ir bijis īss, taču šodienas komisijas sēdē, kurā tas steigā tika virzīts uz priekšu, par spīti iebildēm par, piemēram, daudzbērnu ģimeņu diskriminēšana, ir nepieņemami," sacīja politiķe.

Muižniece arī pauda, ka no labklājības ministres Ramonas Petravičas (KPV LV) sagaidītu lēmumu skaidrošanu. "Sagaidītu, ka mūsu labklājības ministre Petraviča tagad pieteiktos debatēm un skaidrotu, kāpēc šāda te potenciāla diskriminācija tikusi pieļauta un nāktu klajā ar solījumu to salabot periodam pēc 1.janvāra. (...) Es arī aicinātu Sociālo lietu komisijas vadītāju Andri Skridi (AP) turpmāk ieklausīties iebildumos un nebraukt ar tanku, piedodiet, pāri neizdiskutētiem jautājumiem, par kuriem ir bažas tikai tāpēc, ka kādam tagad sāksies frakcijas sēde vai kaut kur ir jāsteidzas. Tas nav atbildīgi!" dusmojās deputāte.

Muižniece LM izstrādāto likumprojektu uzskata par brāķi, sagaidot, ka vai nu Petraviča, vai Saeima to labos.

Opozīcijas deputāte Jūlija Stepaņenko pauda, ka šādas lietas atrisināt vienas dienas laikā tiešām ir grūti, piekrītot, ka būtu bijis kārtīgāk jāizdiskutē šie priekšlikumi. "Bet IZM bija jābūt gatavai šādam pavērsienam un kopā ar LM bija jādomā par iespējamiem pavērsieniem. Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) ir diezgan neprognozējama ar saviem priekšlikumiem, bet IZM varēja paredzēt jauninājumus," teica politiķe.

Opozīcijas parlamentārietis Aldis Gobzems atgādināja, ka ir pieprasīta izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinkas demisija, un tas, viņaprāt, ir pamatoti. "Šim jautājumam bija jābūt noregulētam jau pavasarī - ministre un Jaunā konservatīvā partija (JKP) neko nav darījuši izglītības jomā, lai sakārtotu jautājumu, kas saistīts ar atbalstu. Politiķi, kas ir pie varas, runāja par rudenī gaidāmo otro vilni, bet tagad pa galvu, pa kaklu ķert un grābt un labot to, kas nav izdarīts, ir pierādījums ministres un JKP nekompetencei izglītības un atbalsta jomā," uzskata Gobzems.

Petraviča nepiekrita Muižniecei, ka piedāvātajā pabalstā varētu saskatīt kādas diskriminācijas pazīmes, uz ko Muižniece reaģēja, sakot, ka, iespējams, ministre "tomēr līdz galam šo situāciju, par ko es runāju un uz ko es norādīju, neizprot", piebilstot, ka būtu nepieciešams pagarināt nākamajā gadā pieejamo pabalsta termiņu, jo skolas un bērnudārzi varētu nestrādāt arī pēc 14.janvāra.

"Muižnieces kundze! Jūs tagad runājat par to, kas būs pēc kāda 20.janvāra. Ar to, ko jūs sakāt, ka jūs jau zināt, ka skolas būs slēgtas, un bērnudārzi būs slēgti. Bet līdz tam vēl ir mēneši laika, un es ceru, ka arī jūs no IZM puses pa šiem diviem mēnešiem radīsiet iespēju, lai nodrošinātu gan bērnus, gan skolotājus ar nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī nepieciešamības gadījumā pielāgosiet telpas," pauda ministre.

Viņa solīja, ka, ja tiešām situācija būs tik slikta un nebūsim tikuši galā ar Covid-19, tad būs iespēja arī šo termiņu pagarināt. "Bet es neesmu te gaišreģa vietā, kas varētu pateikt, ka jā, no 20.janvāra viss būs slikti un skolas būs slēgtas," teica Petraviča.

Opozīcijas deputāte Ļubova Švecova atzina, ka LM risinājumu pieteikusi savlaicīgi un ātri reaģēja.

"Manuprāt, JKP mēģinājumi piespiest labklājības ministri un neuzņemties savu atbildības jomu nav pietiekoši korekti. Šī pabalsta piešķiršana ir atbalstāma un atkarībā patiešām no citu iesaistīto ministriju, tajā skaitā arī no tā, cik IZM efektīvi spēs nodrošināt aizsardzības pasākumus gan pedagogiem, gan skolēniem, būs atkarīga arī kopēja situācija ar infekcijas izplatība. Tāpēc nevajag uzklupt tam, kas pietiekoši operatīvi un savlaicīgi piedāvā risinājumus, neuzņemoties savu atbildību un darbību kontekstā ar skolām," sacīja politiķe.

Kā ziņots, Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", kas nosaka slimības palīdzības pabalstu ieviešanu bērnu līdz desmit gadu vecumam pieskatīšanai Covid-19 pandēmijas laikā.