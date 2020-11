"Iedeva skaidru naudu zem galda" - Mičerevskis teic, ka Pūce un Jaunups devuši summas partijai

Latvijas Televīzijas raidījuma “de facto” rīcībā ir Pūces un Mičerevska trīs gadus veca sarakste, kas saistīta ar abu tikšanos kafejnīcā “Cidonija” Berga bazārā. Abi dalībnieki to skaidro visai atšķirīgi. Partijas pagaidu vadītājs Ivars Ijabs, kurš Mičerevski nedēļas sākumā vainoja viltus ziņu izplatīšanā, pēc iepazīšanās ar šo saraksti “de facto” atzina, ka šobrīd vairs nezinot, ko domāt.

Pagājušās sestdienas LA paziņojumus par Jura Pūces atkāpšanos no amatiem partijā un apvienībā “Attīstībai/Par!” aizēnoja Mičerevska tviterī paustais. Uz lūgumu izskaidrot, kāpēc viņš ir ar dāsnām biedra naudām vēl šogad atbalstījis partiju, no kuras plānojis aiziet, Rīgas domes deputāts tviterī paziņoja – tā neesot bijusi paša, bet gan “Edgara atnestā nauda”. Uz ierakstu reaģēja arī LA valdes loceklis Edgars Jaunups, aicinot Mičerevski vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB).

Mičerevskis stāsta, ka to ir izdarījis, un tādā apmērā, kas, viņaprāt, netraucētu KNAB, savus apgalvojumus komentēja arī “de facto”.

“Es labi atceros to pirmo reizi, kā man tas bija. Man piezvanīja Juris Pūce, teica, ka vajag steidzīgi satikties. Un tas toreiz bija kafejnīcā, un, tā īpaši neko daudz nepaskaidrojot, viņš man iedeva skaidru naudu zem galda un teica, ka to tā kā vajadzētu ieskaitīt kā biedra naudu – tādu ļoti lielu biedra naudu – jo biedra naudām it kā mazāku uzmanību pievēršot. Un tajā brīdī es biju tik ļoti apstulbis, ka es būtībā tur arī neko ne runāju pretī, ne arī teicu,” stāsta Mičerevskis.

Mičerevskis “de facto” arī pārsūtīja 2017.gada 12.jūnija telefonsaraksti ar Pūci. Toreizējais partijas vadītājs Mičerevskism vaicā, vai viņš esot “uz 10 minūtēm noķerams”. Uz Mičerevska pausto, ka gaida “Cidonijā”, Pūce pavēsta, ka tūlīt būs. Nākamā ziņa no Pūces ir LA rekvizīti, bankas konta numurs un norādījums maksājuma uzdevumā ierakstīt “Biedra nauda par 2017.gadu”. Dienu pēc tam,13.jūnijā, Mičerevskis LA pirmo reizi ieskaitīja 2000 eiro lielu biedra naudu, liecina KNAB uzturētā partiju finanšu datubāze. Tās dienas vakarā Pūce Mičerevskim atraksta: “Paldies!”.

Arī vēlāk līdzīgas situācijas ar skaidras naudas saņemšanu esot atkārtojušās, “de facto” apgalvo Mičerevskis: “Lielākoties tās bija kafejnīcās kaut kādās tās satikšanās, bet ir arī bijis partijas birojā Blaumaņa ielā.” Naudas devēji bijuši Pūce vai Jaunups, bet ne abi kopā, saka Mičerevskis: “Tas vienmēr ir tā, ka viens no viņiem. Un nezinu, kā viņi tur iekšēji sadala tās lomas un kā tā kase izskatās patiesībā. Un no kurienes, kādā kurpju kastē tas viss centrālais depozīts stāv – par to man nav ne jausmas, bet kaut kā viņi to sadala savā starpā.”

“Pēdējais bija – es biju runājis ar Jaunupu, bet iedeva naudu Juris Pūce. Un tas notika, jā, partijas biroja priekštelpā pēc kaut kādas valdes sēdes vai semināra, es neatceros. Visi cilvēki staigāja apkārt, un tas vienkārši bija... izvilka no kaut kādas kabatas un iedeva: re, kur viņa ir, to tagad vajag noziedot,” par 2020.gadā LA samaksātajiem 2000 eiro stāsta Mičerevskis. KNAB datubāze liecina, ka šogad Mičerevskis biedra naudu iemaksāja divos piegājienos – 7. un 9.martā. Pirmais maksājums notika dienā, kad auto satiksmei slēgtajā Ģertrūdes ielā tika prezentēts apvienotais“Attīstībai/Par!” un “Progresīvo” Rīgas domes vēlēšanu saraksts.

Pūce skaidras naudas došanu Mičerevskim kategoriski noliedz: “Nekas tāds nav noticis, vismaz es noteikti neko tādu nezinu. Es pats nekad neko tādu neesmu darījis.” Arī Pūces versija par to, kā skaidrojama 2017.gada sarakste par saskriešanos “Cidonijā”, radikāli atšķiras no Mičerevska paustās.

“Man patiešām ir vienu reiz, šķiet, tajā kafejnīcā, bet varbūt kaut kur citur, bet es esmu ļoti daudzas reizes runājis par to, ka viņam būtu... Būtu labi, ja viņš varētu atbalstīt partiju, maksāt biedra naudas lielākas, ņemot vērā, ka viņš kļuva par mūsu partijas valdes locekli. Un mums bija visā šajā periodā, protams, arī relatīvi lieli izdevumi. Mēs aicinājām partijas biedrus, īpaši aktīvos biedrus, valdes locekļus, atbalstīt. Un viņš tāds bija. (..) Pieļauju, ka tā varētu būt bijusi saruna, kur es viņam atgādinu, ka viņš, iespējams, man bija jau solījis, ka viņš to izdarīs. Ka es viņam atgādinu, vai tu, lūdzu, nevarētu to izdarīt. Un visdrīzāk viņš man tikšanās reizē saka: “Kādi bija rekvizīti?” Tas ir ļoti ticami,” šādi sarunu “Cidonijā” atminas Pūce.

Vaicāts, vai saskaņā ar viņa versiju LA bijušais vadītājs ar Mičerevski ticies, lai pārliecinātu, ka vajag maksāt divus tūkstošus eiro kā biedra naudu, Pūce norāda: “Es nekad neesmu viņam pateicis, kāda tieši summa jāieskaita, nekad. Es aicinu pašus biedrus izvērtēt, cik viņi var atļauties iemaksāt, kādi ir viņu ienākumi, bet arī, protams, iezīmēju, kādas ir nepieciešamības.” Te gan jāpiebilst, ka pirms trim gadiem sevišķi turīgs Mičerevskis nebija. “de facto” pārliecinājās, ka deklarācijā, ko viņš tolaik iesniedza, stājoties Rīgas domes deputāta amatā, Mičerevskis norādīja uzkrājumus aptuveni trīsarpus tūkstošu eiro apmērā. Arī vēlāk uzrādītie ienākumi par lielu rocību neliecina.

Pūce apzinoties, ka nesen publiski samelojis, tāpēc tagad viņam varētu neticēt, tomēr šoreiz Mičerevskim pilnīgi noteikti neesot taisnība. Arī Jaunups rakstiskā atbildē “de facto” noliedz, ka jelkad būtu devis naudu Mičerevskim vai kādam citam “Latvijas Attīstībai” biedram, vai ziedotājam ar norādījumiem to ieskaitīt partijai: “Māris Mičerevskis, acīmredzami, apzināti ceļ man un partijai neslavu. Tā nav patiesība. Es esmu uzrunājis gan partijas biedrus, gan partijas biedru rindās neesošus cilvēkus atbalstīt partiju ziedojot. To var apliecināt daudzi, un vienmēr esmu uztvēris to arī par svarīgu pienākumu. Tas bieži ir arī, tā teikt, pierunāšanas, motivēšanas jautājums, lai organizācija var veiksmīgi strādāt, īpaši priekšvēlēšanu laikā.”

Pirms nedēļas, kad Pūce atkāpās no “Latvijas Attīstībai” vadītāja amata, par partijas valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju tika iecelts Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs, kurš partijai pievienojās pirms gada. Arī viņš, līdzīgi kā Pūce un Jaunups, šonedēļ Mičerevski dēvēja par viltus ziņu izplatītāju.

Tomēr pēc tam, kad “de facto” parādīja Mičerevska un Pūces saraksti, Ijabs savā vērtējumā vairs nav tik kategorisks: “Pašreiz runāt par faktu no tās sarakstes tas ir mazlietiņ par pārsteidzīgu. Bet, teiksim tā, mājiens un virziens, kurā tas iet, ir ārkārtīgi nepatīkams un tādēļ prasa pēc iespējas ātrāku un skaidrāku bažu kliedēšanu, ka tas nav vienkārši kaut kāds, kā saka, Mičerevska izgudrojums, bet gan – ka tur aiz tā stāv kas vairāk. Es domāju, ka pietiekoši daudzi (..) varētu mēģināt šādus pieņēmumus izdarīt.”

Šogad lielo biedra naudu maksātāju “Latvijas Attīstībai” nav bijis pārāk daudz. Tomēr labi pamanāms, ka būtiska daļa ir cieši saistīti ar Jaunupu vai Pūci. Piemēram, Jaunups pats, viņa tēvs, sieva un māsa, kā arī Pūces nu jau bijušie padotie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra birojā. Intensīvs naudas pieplūdums notika februāra beigās un marta sākumā, vairākiem biedriem iemaksājot 2 tūkstošus eiro, kas ir tuvu maksimālajai šogad atļautajai summai – 2150 eiro.

“de facto” aptaujātie VARAM biroja darbinieki, to skaitā ministra amatam izvirzītais Artūrs Toms Plešs un bijušais Rīgas domnieks Andris Bačkurs, kura stāvvietu atļaujas izmantošanas dēļ Pūce zaudēja ministra portfeli, apgalvo, ka šo maksājumu partijai savā starpā nav pārrunājuši, un uzsver – naudu šim mērķim neviens viņiem neesot devis.