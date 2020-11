Vai Rīgai kanāla Lāčplēsis jāatdod Ventspilij vai Daugavpilij?

26 Foto Lāčplēša cīņa ar Melno bruņinieku Rīgas kanālā +22 Skatīties vairāk

Joprojām nav zināms, kas ir idejas autors un darba pasūtītājs – noskaidrots vien tas, ka pasūtītājs ir kāds kam rūp vides jautājumi. Taču izpildītājs ir noskaidrots!

Tas ir tēlnieks Haraldu Gerts - Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrants, kurš apsver iespēju turpināt studijas doktorantūrā, bet ārpus mācībām realizējis ne vienu vien pārsteidzošu objektu. Rīgas kanālā peldošais Lāčplēsis un Melnais bruņinieks ierindojams izaicinošāko darbu augšgalā. Mākslinieks ar darbu ir dalījies savā Facebook profilā un Instagram kontā, bet arī tur nav atklājis, kas ir idejas autors un pasūtītājs. Sociālajos tīklos skulptūra saņem grandiozas atsauksmes un līdzās minējumiem par darba pasūtītāju netrūkst arī ideju par to, kurp skulptūru varētu uzstādīt pēc valsts svētkiem. Lāčplēsi un bruņinieku pie sevis grib gan Ventspils un Daugavpils, gan Valmiera. Vai Rīgai Lāčplēsis jāatdod? Ko domā TU?

Mākslinieks savā Facebook profilā norāda: “Darbs kanālā stāvēs līdz 20. datumam, pēc tam tas meklēs jaunas mājas, vai ir kādam idejas kur viņš varētu dzīvot tālāk?

Šērojam ja ir vēlme palīdzēt ar idejām.”

Pārsteidzošajām Lāčplēsim un Melnajam bruņinieka, kas līdz ar pilsētas apgaismojumu tiek arī izgaismots, uzmanību pievērsušas arī sabiedrībā zināmas personas – Toms Grēviņš, Armands Simsons un inlfuenceri, kas dalās redzētajā savos Instagram kontos un uzdod vienu un to pašu tēmturi: #kurskuru, #SĶIROTU uzdod vienu un to pašu jautājumu - kas to ir paveicis? Kas būs tālāk?! Vai tiešām atdosim!?