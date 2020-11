Pēc Pūces atkāpšanās partijās turpināsies iekšējās biedru konsultācijas

AP valde šorīt diskutēja "par vakardienas notikumiem" jeb Pūces atkāpšanos no amata un vienojās nedēļas nogalē turpināt konsultācijas ar biedriem un dalībpartiju valdēs, norādīja politiķis.

Apvienību veidojošajām partijām "Kustībai "Par!"" un "Latvijas attīstībai" šovakar un nedēļas nogalē paredzētas iekšējas sanāksmes, taču publiski paziņojumi līdz otrdienai nav plānoti, skaidroja AP frakcijas vadītājs.

Pavļuts arī paziņoja, ka pirmdien, 16.novembrī, AP valde sanāks, lai apspriestu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra kandidātus un turpmāko rīcību. "Attīstībai/Par!" neplāno publiski paziņot ministra kandidātu vismaz līdz otrdienai, pauda apvienības līdzpriekšsēdētājs.

AP un LA valdes loceklis Edgars Jaunups aģentūru LETA informēja, ka šovakar plānota LA paplašinātā valdes sēde, pēc kuras varētu būt pamatoti izteikties. Politiķis akcentēja, ka pašlaik "viss iespējamais ir pateikts gan no manis, gan kolēģiem".

Attiecībā uz jautājumiem saistībā ar bijušā partijas biedra, Rīgas domes deputāta Māra Mičerevska pausto, Jaunups atbildēja, ka viņš šajā lietā jau esot izteicies un politiķim nav ko piebilst.

Pūce atkāpjas, Kariņš demisiju pieņem

Kā ziņots, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amats ir vakants no šodienas, jo vakar par atkāpšanos no tā paziņoja līdzšinējais ministrs Pūce un Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) Pūces demisiju bez kavēšanās pieņēma, aicinot AP uz šo posteni virzīt jaunu kandidātu.

Pūce no ministra amata nolēma atkāpties pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

Pūces bijušais partijas biedrs Māris Mičerevskis paziņoja, ka Pūce viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi, taču Pūce taisnojās, ka tas esot bijis tikai joks.

Nākamajā dienā Pūce tomēr atzina, ka tas nav bijis joks, un ka viņš ir samelojis un tādā veidā pieļāvis kļūdu, par kuru viņam tagad kauns.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.

