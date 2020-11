Kariņš pateicas Pūcem par sadarbību un pieņem viņa demisiju

Premjers mikroblogošanas vietnē "Twitter" norāda, ka viņš pieņem Pūces demisiju un atbilstoši sadarbības līgumam sagaida, ka "Attīstībai/Par" izvirzīs jaunu kandidātu uz ministra amatu.

"Valdībai ir jābūt paraugam sabiedrībai tiesiskuma un caurspīdīguma principu ievērošanā," uzsvēra Kariņš.

Viņš pateicās Pūcem par sadarbību.

Jau ziņots, ka Pūce nolēmis atkāpties no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata, aģentūru LETA informēja partijā "Latvijas attīstībai".

Šādu lēmumu Pūce pieņēmis pēc bijušā partijas biedra Māra Mičerevska paziņojuma, ka Pūce viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

"Es esmu pieļāvis kļūdu. Man ir kauns, ka es esmu tā rīkojies Latvijas sabiedrības priekšā un manu kolēģu partijā, un partiju apvienībā priekšā. Arī draugu un ģimenes priekšā," paziņojumā par atkāpšanos no amata saka Pūce.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauž no amata aizejošais ministrs, uzsverot, ka par izdarītām kļūdām ir jāuzņemas atbildība un tieši to viņš arī darīs.

Pūce uzskata, ka radusies situācija liedz viņam pilnvērtīgi pildīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatu, tāpēc viņš šodien lūdzis Kariņu atbrīvot viņu no amata.

"Nevēlos, lai jau tā sarežģītā politiskā vide mazinātu sabiedrības uzticību, jo tikai un vienīgi ar sabiedrības atbalstu un sapratni valsts ir spējīga attīstīties, pārvarot grūtības. Šobrīd, cīnoties ar pandēmiju un tās sekām, sabiedrības uzticība valdībai ir ļoti svarīga," uzskata Pūce.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izvērtēs publiski izskanējušo informāciju Pūces, iespējams, prettiesisku SIA "Rīgas satiksme" autostāvvietas caurlaides izmantošanu.

Birojā aģentūrai LETA apliecināja, ka atbilstoši savai kompetencei izvērtēs publiski izskanējušo informāciju par amatpersonas, iespējams, prettiesisku "Rīgas satiksme" autostāvvietu caurlaižu izmantošanu.

Otrdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Viens pret vienu" Rīgas domes deputāts Mičerevskis apgalvoja, ka Pūce, no kura vadītās partijas "Latvijas attīstībai" pagājušajā nedēļā izstājās Mičerevskis, prasījis Mičerevskim sagādāt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

Jau nākamajā dienā pēc Rīgas domes vēlēšanām Mičerevskis, kurš strādāja par Pūces kā ministra padomnieku komunikācijas jautājumos, no viņa esot saņēmis īsziņu: "Klausies, Tev būs viens uzdevums Rīgas domē no manis personisks! Tev būs tomēr tā auto "Rīgas satiksmes" caurlaide jāņem."

Mičerevskis Pūcem jautājis, vai caurlaide nepieciešama viņam, un ministrs atbildējis apstiprinoši, piebilstot, ka iepriekš "kādu laiku" izmantojis partijas biedra, Rīgas domes deputāta Andra Bačkura (LA), bet pēc tam - Rīgas domes pagaidu administrācijas pārstāvju sagādāto caurlaidi.

Mičerevskis kā pierādījumu savam apgalvojumam par caurlaidi sociālajā tīklā "Twitter" ievietojis ekrānšāviņu no viņa un ministra sarakstes lietotnē "Whatsapp". Pūce šodien "Twitter" nav noliedzis "Whatsapp" rakstīto, taču "tas ir acīmredzams joks".

Pūce sākotnēji noliedza, ka kopš Rīgas domes deputāta amata atstāšanas būtu mēģinājis iegūt Rīgas domes izsniegtu stāvvietas atļauju. Ministrs norādīja, ka jau divus gadus, kopš neesot Rīgas domes deputāts, viņam nav Rīgas domes izsniegtas stāvvietu atļaujas un viņš arī tādu nelietojot, kā arī nav centies tādu iegūt.

Pūce nenoliedza "Whatsapp" rakstīto, taču sākotnēji apgalvoja, ka "tas ir acīmredzams joks". "Mana komunikācija gan klātienē, gan "Whatsapp" ar Māri pamatā ir bijusi jokošanās un apcelšanās. Gan viņš tāds, gan es tāds. Un es esmu pārliecināts, ka viņš to tā arī saprata," iepriekš norādīja Pūce.

Mičerevskis pagājušajā nedēļā paziņoja, ka nolēmis izstāties no "Latvijas attīstībai", jo viņam neesot pieņemama partijas līderu aizkulišu tirgošanās.