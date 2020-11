Mežā pie Klaipēdas atrastas pirms 4 gadiem bezvēsts pazudušas latvietes mirstīgās atliekas

Sieviete Latvijā tika izsludināta meklēšanā 2016.gada martā.

Portāls vēsta, ka sievietes mirstīgās atliekas Lietuvā atrastas 2020.gada 9.februārī, bet tagad Klaipēdas policija lūdz sabiedrības palīdzību, lai atrisinātu iespējamu slepkavību.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka Elizabete Rukmane 2016.gada 28.februārī izgājusi no mājām Ilūkstē un pazudusi. Vēlāk tapis zināms, ka viņa no Daugavpils ieradusies Kauņas autoostā. 28 gadus vecā sieviete esot plānojusi no Kauņas doties uz Vāciju, Karlsrūes pilsētu. Nav izslēgts, ka viņa nolēmusi cauri Lietuvai doties, stopējot automašīnas.

Jauns.lv 2016.gadā ziņoja, ka sievietes radinieki, uzskatot, ka Elizabete Rukmane devusies labākas dzīves meklējumos, divas nedēļas pēc sievietes pazušanas nolēma meklēšanu pārtraukt.

3 Foto Bez vēsts pazudusī Elizabete Rukmane

Pēc vairāk nekā pusgada, 2016.gada novembrī, Elizabetes Rukmanes vecāki nolēma atsākt meklēšanu, jo uztraucās par meitu, kura par sevi nebija devusi ziņu tik ilgu laiku.

Pēc sievietes mirstīgo atlieku atrašanas Lietuvas policija lūdz atsaukties visus, kuriem ir pieejama būtiska informācija par Elizabetes Rukmanes pazušanas apstākļiem, zvanot uz tālruni +370 870060714. Lietuvas policija norāda, ka sieviete bija 166 cm gara, vidējas miesasbūves, blondiem matiem, pazušanas laikā valkāja tumši zilu jaku, zilus džinsus un tumšus apavus.