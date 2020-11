Vairākos muzejos notiks tikai individuāli apmeklējumi

Muzejos tiks nodrošināta apmeklētāju vienvirziena plūsma, un telpās varēs atrasties ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra.

Vienam apmeklētājam ir paredzēti vismaz 10 m² no publiski pieejamās telpas.

Muzeju izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas varēs aplūkot gan klātienē, gan tiešsaistē.

Ko redzēt?

Līdz 13. decembrim Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA var aplūkot izstādi “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100”, kas ir veltījums kultūras institūcijai un tās darbiniekiem, kuru veidotais un saglabātais krājums turpina dzīvot Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijās, pētniecībā un izstādēs.

Tikmēr Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā no 5. novembra līdz 28. februārim var apmeklēt izstādi “Madernieka stils”, kas atzīmē latviešu lietišķās mākslas un dizaina pamatlicēja Jūlija Madernieka (1870–1955) 150 gadu jubileju.

Savukārt Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā līdz 30. janvārim turpinās izstāde “Kaislību varā”, kas stāsta par “latviešu Matu Hari”, “vienu no intelektuālākajām sievietēm Latvijā” – rakstnieci, žurnālisti, mecenāti un spiedzi Austru Ozoliņu-Krauzi (1890–1941). Viņas savdabīgā personība bija pretrunu pilna, bet biogrāfijā joprojām ir daudz “baltu laukumu”.

Muzeju krātuvē Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā jaunu pastāvīgo ekspozīciju “Skulptūru mežs. Antīkās un renesanses tēlniecības nolējumi”, kas iepazīstina ar Senās Grieķijas, Senās Romas un renesanses tēlniecības meistardarbu ģipša kopijām mūsdienīgā formātā.

No 14. novembra līdz 24. janvārim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 4. stāva zālēs Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) apmeklētāju uzmanībai piedāvās izstādi “Atceros, tātad esmu. Neuzrakstītie stāsti: mākslinieču arhīvi”, kas aktualizēs atšķirīgu mākslas vēstures lasījumu caur sieviešu mākslinieču pieredzēm padomju perioda mākslas, sociālo un politisko norišu kontekstā.

Savukārt no 28. novembra līdz 7. februārim muzeja Kupola zālē būs skatāms otrs LLMC realizētais projekts – starptautiskā izstāde “Neērtās pagātnes. Saistītās pasaules”. Tā izgaismos neērtās, bieži noklusētās tēmas Baltijas un Austrumeiropas reģionā un pievērsīsies sarežģītajam 20. gadsimta mantojumam, kas, lai gan izstumts no kolektīvās atmiņas, tomēr joprojām ietekmē mūsdienu realitāti.

2020. gadu Latvijas Nacionālais mākslas muzejs noslēgs ar vērienīgu visu triju Baltijas valstu simtgades kopprojektu, kas pirms tam ar ievērojamiem panākumiem tika izrādīts prestižajā Orsē muzejā Parīzē, – izstādi “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā”, kura no 21. novembra līdz 21. februārim būs eksponēta LNMM Lielajā zālē.

Apmeklējuma plānošana

LNMM muzeju darba laiks paliek nemainīgs.

Otrdienās Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs, bet trešdienās Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs būs atvērti ilgāk – no plkst. 11.00 līdz 19.00, savukārt piektdienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA strādā no plkst. 10.00 līdz 20.00. Antīkās un renesanses tēlniecības nolējumu ekspozīcija Muzeju krātuvē atvērta skatītājiem trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 11.00 līdz 17.00.

Ārkārtējās situācijas laikā Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs ir apmeklējams tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni (+371) 67 288800 vai e-pastu sbm@lnmm.lv .

Ieejas biļetes pastāvīgajās ekspozīcijās un izstādēs var iegādāties gan uz vietas muzeja kasē, gan attālināti, izmantojot mobilo maksājumu lietotni Mobilly. Pielāgojoties ārkārtējās situācijas apstākļiem valstī un rūpējoties par apmeklētāju drošību, LNMM aicina iespēju robežās veikt bezkontakta norēķinus vai izmantot maksājumu kartes.

Ekspozīcijas apmeklējums Muzeju krātuvē ir bez maksas. Virtuālā gida pakalpojumu var iegādāties mobilo maksājumu lietotnē Mobilly, kā arī veicot apmaksu ar rēķinu.

Vēršam uzmanību, ka visās Latvijas Nacionālā mākslas muzeja struktūrvienībās ekskursijas gida pavadībā laikposmā no 9. novembra līdz 6. decembrim nenotiek.