Sestajā pasaules diktātā latviešu valodā piedalījušies 2675 cilvēki no 34 valstīm

Dalībnieku vairākums bija no Latvijas (2481), pārējie bija no Vācijas (37), Lielbritānijas (32), Beļģijas (15), Nīderlandes (14), Luksemburgas un Norvēģijas (katrā pa 10), Īrijas (8), Polijas un Francijas (katrā pa 7), Spānijas un Zviedrijas (katrā pa 6), Grieķijas, Lietuvas un Moldovas (katrā pa 4), Somijas, Dānijas un Čehijas (katrā pa 3), Šveices, Itālijas, Igaunijas, Baltkrievijas un ASV (katrā pa 2), Austrijas, Austrālijas, AAE, Horvātijas, Izraēlas, Kanādas, Kipras, Krievijas, Laosas, Perū un Taivānas (katrā pa 1).



Izvērtējot epidemioloģisko situāciju valstī, nodibinājuma “Pasaules valoda” valde pieņema lēmumu šogad nerīkot pasākumu klātienē nevienā no 11 pilsētām Latvijā (Bauskā, Cēsīs, Jelgavā, Jēkabpilī, Kuldīgā, Liepājā, Rīgā, Rēzeknē, Smiltenē, Valmierā, Ventspilī), kā tas tika plānots iepriekš. Visi interesenti šoreiz diktātu varēja rakstīt tiešsaistē vietnē raksti.org, skatoties tiešraidi no Gaismas pils vai klausoties Latvijas Radio 1 raidījumu “Kultūras Rondo”.



Atzīmes netiks liktas, norādīja Grants. Diktātu varēja rakstīt gan norādot savu vārdu, gan anonīmi, jo iniciatīvas mērķis ir sniegt iespēju ikvienam novērtēt zināšanas latviešu valodas pareizrakstībā. Interesenti, kuri diktātu rakstīja tiešsaistē, kļūdu labojumu varēs apskatīt savā e-pastā decembrī. Visi pasākuma tiešsaistes dalībnieki saņems īpašu apliecinājumu par piedalīšanos VI pasaules diktātā latviešu valodā, savukārt labāko rezultātu ieguvēji tiks apbalvoti ar vērtīgām grāmatām no uzņēmuma „Jāņa Rozes grāmatnīca”.



Aptuveni 300 vārdu garo tekstu „Pasaka par vārdu tapšanu” īpaši šim nolūkam radīja dzejnieks, publicists un tulkotājs Ilmārs Šlāpins. To Rīgā – Gaismas pilī – diktēja aktrise un runas pedagoģe Zane Daudziņa. Teksta atbilstību latviešu valodas normām pārbaudīja un apstiprināja Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas profesore Andra Kalnača.



2019. gadā V pasaules diktātu latviešu valodā klātienē un tiešaistē visā pasaulē rakstīja 2042 dalībnieki, 2018. gadā – 1648 dalībnieki, 2017. gadā – 935 dalībnieki, 2016. gadā – 789 dalībnieki, 2015. gadā – 920 dalībnieki.

