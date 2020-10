No kibernoziedznieku naudas atmazgātāju grupējuma lielākā daļa bijuši Latvijas pilsoņi

Vairāku valstu vienotās starptautiskās operācijas laikā no kopumā 20 aizturētajām personām 11 bija Latvijas pilsoņi. Latvijā tika aizturēti seši, Spānijā - divi, Lielbritānijā - divi un Polijā - vēl viens Latvijas pilsonis. Latvijā aizturētie jau ir izdoti tiesāšanai ASV un Portugālē.

Eiropas un ASV amatpersonas jau ceturtdien paziņoja, ka vairākās valstīs, tostarp Latvijā, aizturēti 20 cilvēki par līdzdalību starptautiskā tīklā, kas atmazgājis miljoniem eiro, kurus ar ļaunatūru palīdzību nozaguši kibernoziedznieki.

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa izmeklēšanu lietā veikusi sadarbībā ar ASV Federālās izmeklēšanas biroju (FIB), Portugāles tiesībsargājošām iestādēm un Eiropas Savienības tiesībaizsardzības aģentūru "Europol".

Kopīgi veikta virkne operatīvo pasākumu un izmeklēšanas darbību, kā rezultātā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju aizturēta organizēta noziedzīga grupa, kurā iesaistīti arī Latvijas pilsoņi. Caur fiktīvi izveidotiem uzņēmumu bankas kontiem minētās personas apgrozījušas vismaz 4,5 miljonus eiro.

2019.gada sākumā ENAP Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa, sadarbojoties ar FIB, Portugāles, Spānijas, Lielbritānijas, Itālijas, Bulgārijas un Polijas tiesībsargājošajām iestādēm un "Europol", starptautiskā operācijā veikusi virkni operatīvo pasākumu un izmeklēšanas darbību, lai aizturētu organizētu noziedzīgu grupu, kurā iesaistīti vairāki Latvijas pilsoņi, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

ASV tikusi izveidota apvienota izmeklēšanas un stratēģiskās plānošanas grupa, kuras dalībnieki, tostarp arī Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa, pusgada laikā izplānojusi un aizturējusi organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus.

2019.gada 23.oktobrī vienlaicīgi aizturēšanas un kratīšanas tika veiktas sešās valstīs - Latvijā, Spānijā, Lielbritānijā, Itālijā, Bulgārijā un Polijā, kopā aizturot 19 personas, kā arī veicot 40 kratīšanas. Vēl viena persona tika aizturēta 2020.gadā.

Organizētā noziedzīgā grupa darbojās interneta ēnu sektorā "DarkNet" un sevi esot pozicionējusi kā "labāko naudas atmazgāšanas banku". Šī grupa, saņemot noziedzīgi iegūtas naudas līdzekļus no noziedzniekiem vai cietušajiem, nodrošināja pakalpojumu - īstenoja sarežģītu shēmu un nodrošināja, ka saņemtā zagtā nauda, kas iegūta no kibernoziegumu upuriem, tiek izsniegta noziedzniekiem skaidrā naudā vai kriptovalūtā, par to pretī saņemot 30%-50% no zagtās naudas summas.

ENAP identificēja sešus Latvijas pilsoņus, kuri bija gan organizētās noziedzīgās grupas līdzorganizatori un koordinatori, gan "naudas mūļi". Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka divas personas no Latvijas vāca "naudas mūļus", kuri savukārt reģistrēja fiktīvus uzņēmumus un atvēra tiem piesaistītus bankas kontus, izmantojot viltotus Latvijas, Polijas un Bulgārijas personu apliecinošus dokumentus. Vēlāk šīs personas nodeva bankas kontu piekļuves rīkus organizatoriem, kuri tālāk organizēja naudas plūsmu un izpildīja pakalpojumu.

Tāpat starptautiskās sadarbības rezultātā Bulgārijā tika atklāta kriptovalūtas "ferma", kurā tika ražota kriptovalūta, kas tika atdota noziedzniekiem. Kopumā tiesībsargājošās iestādes konstatēja, ka aizturētās personas bija apgrozījušas vismaz 4,5 miljonus eiro un atklātajā kriptovalūtas "fermā" saražojuši vismaz vienu miljonu eiro bitkoinos.

Latvijā ENAP aizturēja sešas personas - 1995., 1995., 1996., 1997., 1988. un 1985.gadā dzimušas personas - un veica 22 kratīšanas, izņemot dažādus datu nesējus, viltotus personu apliecinošus dokumentus, diskus u.c. izmeklēšanā svarīgus pierādījumus.

Sadarbībā ar Valsts policijas Starptautiskās sadarbības pārvaldes amatpersonām viens aizturētais Latvijas pilsonis tika izdots tiesāšanai ASV, bet pieci - Portugālei, kur realizēta noziedzīgi iegūtās naudas līdzekļu legalizācijas shēma.

Latvijas policija aizdomās turamo vārdus nemin, bet ārvalstu mediji vēsta, ka Pensilvānijas štata rietumu apgabala federālā zvērināto tiesa ceturtdien izvirzīja apsūdzības 14 cilvēkiem, no kuriem astoņi ir Latvijas valstspiederīgie - Martins Ignatjevs, Dmitrijs Kuzminovs, Valentīns Sevecs, Dmitrijs Šļapins, Armens Vecels, Tomass Treščinks, Ruslans Šarapovs un Silvestrs Tamenieks, teikts ASV Tieslietu ministrijas paziņojumā. Pārējie seši apsūdzētie ir pa diviem Gruzijas un Bulgārijas pilsoņiem un pa vienam Rumānijas un Beļģijas pilsonim.

2019.gada oktobrī šīs lietas ietvaros apsūdzības tika izvirzītas pieciem Latvijas valstspiederīgajiem - Aleksejam Trofimovicam, Ruslanam Ņikitenko, Arturam Zaharevicam, Denisam Ruseckim un Deinim Gorenko. Viens aizdomās turamais - Krievijas pilsonis Maksims Boiko - tika aizturēts viesošanās laikā ASV 2020.gada marta beigās.

"Šis ir unikāls gadījums, kas parāda, ka, sanākot kopā un izveidojot apvienotu izmeklēšanas un stratēģiskās plānošanas grupu, var veiksmīgi sadarboties un atklāt noziegumus. Turklāt to var darīt, atrodoties ārvalstīs. Šī ir pirmā šāda veida operācija, kurā vienlaicīgi vairākās valstīs veiktas tik daudzas kratīšanas un aizturēšanas. Galvenais bija rīkoties vienlaicīgi, jo organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki savā starpā komunicē, un mēs nedrīkstējām pieļaut, ka starp viņiem notiek informācijas noplūde un visi elektroniskie pierādījumi tiktu izdzēsti," sacījis ENAP Kibernoziegumu apkarošanas nodaļas priekšnieks Dmitrijs Homenko.

VP aicina neuzķerties un uzmanīties no nepamatotiem piedāvājumiem un solījumiem viegli nopelnīt naudu, īpaši, ja solījumi šķiet pārāk labi, lai būtu patiesi. Aiz šādiem vilinošiem piedāvājumiem nopelnīt finanšu līdzekļus patiesībā var slēpties "naudas mūļu" vervēšana. Policija vērš uzmanību, ka, iesaistoties šādos darījumos, būtiski apzināties, ka tas ir nelikumīgi un par to paredzēta kriminālatbildība. Tāpat, piemēram, konta atvēršana vai uzņēmuma izveidošana uz sava vārda pēc trešās personas lūguma un tās turpmākas pārvaldīšanas nodošana trešajai personai ir noziegums, par kuru paredzēta kriminālatbildība.

"Ja radušās aizdomas, ka esi iesaistīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, nekavējoties pārtrauc naudas pārskaitījumus un ziņo Valsts policijai, zvanot pa tālruni 110 vai vēršoties tuvākajā policijas iecirknī," sabiedrību mudina VP.

Kā ziņots, šajā lietā paralēli kriminālprocesi notiks ASV, Portugālē, Lielbritānijā un Spānijā. Aizturētajiem aizdomās turamajiem ASV izvirzītas apsūdzības par sazvērestību atmazgāt naudu, kas nozagta datorkrāpniecības upuriem ASV un civiet.

Apsūdzības rakstā teikts, ka "QQAAZZ" tīkls atmazgājis vai mēģinājis atmazgāt desmitiem miljonus dolāru, kas nozagti kibernoziegumu upuriem kopš 2016.gada.

"QQAAZZ" locekļiem izdevies atvērt bankas kontus, izmantojot īstus un viltotus Polijas un Bulgārijas identitātes dokumentus, lai radītu un reģistrētu desmitiem čaulas kompāniju, kas nenodarbojās ar uzņēmējdarbību. Izmantojot reģistrācijas dokumentus, "QQAAZZ" locekļi tad atvēruši juridisko personu bankas kontus daudzās finanšu institūcijās visā pasaulē.

Tīkls "QQAAZZ" atmazgājis kibernoziedznieku nozagto naudu, pārskaitot to starp simtiem kontu bankās visā pasaulē. Tīklā ietilpuši Krievijas, Latvijas, Gruzijas, Bulgārijas, Rumānijas un Beļģijas pilsoņi, paziņoja ASV Tieslietu ministrija. Tīkls atmazgājis naudu, kas nozagta upuriem ASV un Eiropas valstīs.