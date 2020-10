"Tad man ir vai nav?" Vīrietis sašutis par pretējiem Covid-19 testa rezultātiem

“Atsūtiet pozitīvas un es sēdēšu! Kā daudzi cilvēki šodien sēž. Vai tā ir kļūda, vai “pasūtījums”. Es nezinu, kāpēc stundas laikā tika nomainītas man analīzes! Te ir reāli fakti, reālas analīzes.

Draugi mīļie, cik mums ir cilvēki? 2000? 3000? Cik no viņiem ir patiesas, cik nepatiesas tās analīzes? Viņa man vēl no tās laboratorijas mutiski teica, ka vīrusu īstenībā no organisma ir grūti noķert. Tas kaklā staigājot, un ar to puļķīti nevarot tā īsti noķert,” stāsta sašutušais tētis.

Kā Covid-19 pozitīvam viņam šobrīd jāatrodas pašizolācijā. Visas pārrunas ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologiem, kuri arī nosaka šo statusu, beigušās bez rezultāta.

“Es neesmu ar mieru, es pilnīgi noteikti neesmu ar mieru sēdēt karantīnā. Izjaukt dienas režīmu. Traumēt visus līdzcilvēkus.

Tad man ir vai nav? Atbilde ir šāda: MK noteikumi nosaka, ka ir jāsēž, jo jums no “Centrālās laboratorijas” ir pozitīvs, no “Gulbja” ir tikai viena negatīva. Vajag divas negatīvas, lai izņemtu no saraksta ārā. Es, protams, šodien atkal braucu pie “Gulbja”,” stāsta vīrietis.

“Centrālās laboratorijas” pārstāvji skaidro, ka par šo kļūdīšanos notiekot pārbaude.

Kopumā katru dienu tiek veikti testi vairāk nekā 20 dažādos punktos visā valstī un testu apjoms ir liels – līdz 1600 uztriepēm dienā. Katru rezultātu pārbauda divreiz, lai izslēgtu kļūdīšanos. Tā kā par cilvēku ziņots arī Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC), tad par pareizu tiek uzskatīta pozitīvā atbilde.

“Un šis rezultāts ir nosūtīts SPKC, tad tas aicinājums ir patiešām uzticēties šim rezultātam un saprast, ka liela apjoma darbu veicot, var būt iespējamas kļūdas. Ja rodas domstarpības vai šaubas, kā tas ir šajā gadījumā, tad ir iespēja to paraugu nosūtīt references laboratorijai - Latvijas Infektoloģijas centrā, lai pārliecinātos par tā patiesumu,” skaidro “Centrālās laboratorijas” pārstāve Līga Ribinska.

Slimību profilakses un kontroles centrā atzīst – šis nav pirmais gadījums, kad gadās kļūda. Ņemot vērā testēšanas apjomus un laboratoriju noslodzi, tādas var gadīties.

“Mēdz būt dažādi atsevišķi gadījumi līdzīgi kā šajā gadījumā. Ir bijušas reizes, kad laboratorija atzinusi, ka sajaukusi. Tika noteikti ierobežojumi, bet beigās tests - negatīvs,” atklāj Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilze Arāja.

Jāpiebilst, ka iepriekš tēvs bija vērsies ar savu jautājumu arī pie Veselības ministrijas galvenā infektologa, profesora Uga Dumpja, iesūtot savu stāstu raidījumā "Viens pret vienu".

Infektologs norādīja, ka tā tiešām var būt, ka ar pāris stundu intervālu Covid-19 tests uzrāda pretēju rezultātu. Protams, esot jāsaprot, ka tas nav biežs gadījums - tāds varot būt varbūt reizi mēnesī.

"Man jāzina detaļas, bet skaidrs, ka šie testi ir ticami. Nav tā, ka tagad ir jāapšauba šie testi. Vai jāapšauba notikumi šajā skolā. Skaidrs, ka tur ir uzliesmojums," raidījumā pauda Dumpis.

Saistītās ziņas Dumpis komentē retu gadījumu: ir iespējams, ka ar pāris stundu intervālu Covid-19 tests uzrāda pretēju rezultātu Covid-19 perēklis Natālijas Draudziņas vidusskolā: pilnīgi visiem skolēniem un darbiniekiem jābūt karantīnā Covid-19 perēklis Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas pedagogu vidū

Jau ziņots, ka visiem Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas skolēniem un skolotājiem ir jāievēro mājas karantīna līdz 23. oktobrim. Šobrīd ir zināms, ka skolā konstatēti vairāk nekā 60 gadījumi.

Atgādinām, ka trešdien Latvijā veikti 4667 Covid-19 izmeklējumi, un reģistrēti 114 jauni saslimšanas gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.

SPKC vēstī, ka pozitīvo testu īpatsvars ir 2,4%. Kā iepriekš skaidroja SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, izšķirošais robežrādītājs ir 4%, par kuru vienojušies Eiropas Savienības eksperti. Ja pozitīvo testu skaits ir vienāds vai lielāks par šo atzīmi, tad var uzskatīt, ka slimības izplatība sabiedrībā ir plaša

Latvijā kopā veikti 378 190 izmeklējumi, saslimušas 3056 personas un 1329 izveseļojušās.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka divi cilvēki inficējušies Lietuvā un Vācijā, 47 inficējušies no zināmiem infekcijas avotiem, bet pārējiem inficēšanās apstākļu precizēšana turpinās.

Savukārt stacionāros nogādāti vēl četri pacienti, un kopā slimnīcās šobrīd ārstējas 70 cilvēki ar Covid-19 infekciju: 61 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet deviņi - ar smagu.