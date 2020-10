Daudzu iecienītā Torņakalna Lutera draudze palikusi vispār bez sava mācītāja

Draudzes interneta mājaslapā ziņots, ka “mācītājs Linards Rozentāls līdz 6. novembrim būs ikgadējā atvaļinājumā, ko apvienos ar pētniecības darbu arī ārpus Latvijas. Šajā laikā dievkalpojumos varēs sastapt citu Rīgas draudžu mācītājus. Kristības var pieteikt draudzes kancelejā (kā noprotams, bērnus kristīs kāds viesmācītājs). Laulības varēs pieteikt novembrī, kad mācītājs būs atpakaļ”. Tagad svētdienas dievkalpojumus uz Torņakalnu brauc noturēt mācītāji no otra Daugavas krasta: 18. oktobrī to vadīs viesmācītājs no vecās svētās Ģertrūdes baznīcas, bet nākamajās divās svētdienās – no Doma draudzes.

Jauns.lv jau rakstīja, ka pēdējos divarpus gados Torņakalna draudzi pametuši trīs no četriem tās mācītājiem. 2018. gadā, nespējot pieņemt LELB konservatīvismu, mācītāja krustu arhibīskapam Jānim Vanagam uz galda nolika superpopulārais trešās Atmodas laika mācītājs, daudzu garīgo grāmatu autors Juris Rubenis, bet šī gada jūlija beigās draudzes mācītāja amatu pameta Kaspars Simanovičs un Indulis Paičs. Pirmais to pamatoja ar izdegšanas sindromu, bet otrs ar vēlmi nodoties studijām, tomēr izskanēja runas, ka abi garīdznieki pametuši darbu LELB konservatīvās nostājas dēļ.

Abi pēdējie gan nav atskaitīti no LELB mācītāju rindām, bet baznīcas interneta vietnē pretī viņu uzvārdiem rakstīts “šobrīd draudzē nekalpo”. Tomēr tas nenozīmē, ka viņi pametuši darbu garīgajā jomā jeb teoloģijā, gluži otrādi. Visi trīs LELB mācītāja amatu atstājušie pašlaik darbojas tagad darbojas Integrālās izglītības centrā, kur lekcijas, meditācijas un citus garīgos padomus un palīdzību sniedz, par pamatu neņemot tikai vienas konfesijas šauras dogmatisku teoloģiju. Piemēram, Paičs un Simanovičs nodibinājuši noētikas kopienu “Elizeja”.

Vienīgais draudzē palikušais mācītājs Rozentāls, kuram pēc kolēģu aiziešanas nācās uzņemties vismaz dubultslodzi, teica, ka pēc Paiča un Simanoviča aiziešanas draudzē radusies “sēru sajūta”. Pēc dažām nedēļām Torņakalna baznīcas kancelē atkal kāps Rozentāls, bet cik ilgi viņš tur būs kā vienīgais draudzes mācītājs, nav zināms. Jāteic, ka Rozentāls arī ir pieskaitāms pie LELB liberāli noskaņoto mācītāju plejādes, kurš nav vairījies izteikt kritiku par pārāk dogmatiski konservatīvo LELB vadībā valdošo politiku, piemēram, neveidojot konstruktīvu dialogu ar tā dēvēto “trimdas baznīcu” vai kategoriski noliedzot sieviešu ordināciju.

Saistītās ziņas Pēkšņi no Torņakalna draudzes aizgājušie populārie mācītāji Simanovičs un Paičs nodibinājuši noētiskās veselības kopienu. Kas tā ir? Emocionāli no Torņakalna draudzes atvadās populārie mācītāji. Draudze šokā! Juris Rubenis aiziet no mācītāja amata Latvijas luterāņu baznīcā, un Jauns.lv atklāj šāda soļa iemeslus

Jāpiebilst, ka visi no draudzes aizgājušie un arī tagadējais Torņakalna mācītājs kādreiz bijuši LELB vadībā: Juris Rubenis – Konsistorijas prezidija padomnieks, Indulis Paičs – Konsistorijas loceklis, Kaspars Simanovičs – Kandavas iecirkņa prāvests, Linards Rozentāls – Daugavpils iecirkņa prāvests. Jau pirms vairākiem gadiem viņi visi tika “atstādināti” no amatiem LELB garīgajā pārvaldē.

Septembra beigās Rozentāls Torņakalna draudzes locekļus informēja: Septembrī ir sācies otra draudzes mācītāja meklēšanas process, tomēr tas prasīs ilgāku laiku. Es ceru, ka līdz Ziemsvētkiem to būs iespējams īstenot, bet, protams, neko solīt neviens nevar”.