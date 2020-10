Policija reidus nerīkos, bet tirdzniecības uzņēmumi pauž gatavību kontrolēt, vai pircēji iekštelpās lieto maskas

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) pārstāvis Toms Sadovskis skaidroja, ka speciālus reidus RPP jaunāko ierobežojumu kontrolei neplāno, taču jebkurā gadījumā RPP patrulēšanas laikā pievērsīs uzmanību, vai cilvēki ievēro jaunākās prasības.

Policijas pārstāvis norādīja, ka katra objekta īpašniekam un pārvaldītājam ir pienākums sekot līdzi tam, vai viņu klienti un apmeklētāji ievēro prasības, tai skaitā masku lietošanu.

Tāpat policija nepieciešamības gadījumā reaģēs uz objektu īpašnieku vai pārvaldītāju, kā arī citu iedzīvotāju sūdzībām par epidemioloģisko drošības prasību neievērošanu, vai konfliktsituācijām.

Līdzīgu komentāru sniedza arī Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā, kurā norādīja, ka Valsts policija turpina atbilstoši savai kompetencei uzraudzīt to, vai iedzīvotāji ievēro jau līdz šim spēkā esošās epidemioloģiskās drošības prasības.

Tikmēr paši tirdzniecības uzņēmumi pauž gatavību ieviest papildu drošības pasākumus, tajā skaitā masku valkāšanu veikalos, liecina aptaujāto tirdzniecības uzņēmumu pārstāvju sniegtā informācija.

Tirdzniecības centra "Domina Shopping" direktore Dina Bunce norādīja, ka drošības labad "Domina Shopping" uzliks par pienākumu apsardzei rūpīgi kontrolēt, lai pircēji no noteikumu spēkā stāšanās brīža obligāti centra iekštelpās valkātu maskas. Ja apmeklētājam maskas nebūs, apsardzes darbinieks par to aizrādīs un aicinās nekavējoties uzvilkt vai iegādāties kādā no aptiekām vai citā tirdzniecības vietā.

Vienlaikus Bunce norādīja, ka līdztekus tiek izskatīta iespēja "Domina Shopping" uzstādīt arī atsevišķus sejas masku tirdzniecības aparātus.

Arī mazumtirgotājs "Maxima Latvija" pauž gatavību ieviest vēl papildu drošības pasākumus veikalos, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību. "Maxima Latvia" vadītājs Viktors Troicins uzsvēra, ka, rūpējoties par klientu un darbinieku drošību, jau pavasara sākumā "Maxima Latvija" veica lielu "mājas darbu", operatīvi ieviešot vairāk nekā 30 dažādus prevencijas pasākumus vīrusa ierobežošanai gan pēc savas iniciatīvas, gan arī vadoties pēc atbildīgo dienestu ieteikumiem. "Esam gatavi ieviest vēl papildu drošības pasākumus, lai veikals būtu vēl drošāks," sacīja Troicins.

"Maxima Latvija" valdes priekšsēdētājs norādīja, ka arī veikala sortimentu pielāgo esošajai situācijai - patlaban sejas maskas ir nopērkamas lielākā daļā veikalu, līdz piektdienai visos 175 "Maxima" veikalos būs nopērkamas arī auduma sejas maksas, tādējādi aicinot cilvēku iegādāties tieši šādas vairākas reizes lietojamas maskas, saudzējot dabu.

Troicins sacīja, ka vīrusa ierobežošana ir abpusēja sadarbība, tāpēc aicina iedzīvotājus ievērot noteiktos ierobežojumus, tādējādi kopā samazinot un apturot vīrusa izplatību visas sabiedrības interesēs. Patlaban "Maxima Latvija" sāk darbu pie tā, lai operatīvi izstrādātu informatīvos materiālus klientiem un, ienākot veikalā, būtu skaidri saprotams iepirkšanās process.

Turpinoties saslimstības ar Covid-19 pieaugumam, valdība otrdien lēma noteikt lielākus pulcēšanās ierobežojumus, uzdot valkāt sejas maskas tirdzniecības vietās, stacijās un citviet, kā arī aizliegt uz laiku iekštelpās rīkot kolektīvos sporta treniņus.

Prasība attiecībā uz sejas maskām stāsies spēkā 14.oktobrī, bet citi papildu ierobežojumi - no 17.oktobra, skaidroja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).