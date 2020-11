Kad pastā, saņemot pasūtītās preces, jāmaksā PVN?

Māris Jauns.lv pastāstīja: „Saņemot „Latvijas Pastā” sūtījumu - grāmatu no Spānijas izdevniecības un arī iespiestu Spānijā, biju spiests samaksāt atmuitošanai 10,50 eiro (plus 36 centus bankas komisiju pārskaitījumam uz Valsts kasi). Vēlos atgūt savu naudu, jo šāda prasība ir pretrunā ar Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības principiem. Arī, zvanot uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) konsultatīvo tālruni, man apliecināja, ka nav paredzēts iekasēt muitu par ES tirgotu un ražotu preci”.

Muita jeb PVN jāmaksā par visiem pasta sūtījumiem no ārpus ES valstīm, kuru vērtība ir virs 22 eiro. Tas nozīmē, ka, pasūtot preci no kādas ES dalībvalsts, pasūtītājam vajadzētu pārliecināties, kā tā tiks atgādāta līdz Latvijai. Šai gadījumā tā ir nūja ar diviem galiem, jo, ja jūs pasūtāt preci no Ķīnas uzņēmuma, bet tā tiek izsūtīta, piemēram, no Rumānijas, atmuitošana nav nepieciešama. PVN tiek piemērots nevis atkarībā no tā, kur ražota sūtījumā ievietotā prece, bet gan no sūtījuma izsūtīšanas valsts.

„Latvijas Pasta” Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja Gundega Vārpa Jauns.lv skaidroja: “Muitas nodokļi netiek piemēroti tikai sūtījumiem, kas tiek pārsūtīti Eiropas Savienības robežās. Pat, ja prece ir ražota kādā no ES dalībvalstīm, bet pasta sūtījuma veidā izsūtīta no valsts ārpus ES, tai tiek piemēroti attiecīgie nodokļi. Konkrētajā gadījumā (sūtījuma numurs RX620006074CH) sūtījums uz Latviju ir izsūtīts no valsts ārpus ES – Šveices, par ko liecina starptautiski lietotais valsts nosaukuma saīsinājums CH”.

Savukārt VID sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa Jauns.lv piebilda: „Ņemot vērā, ka šim pasta sūtījumam pievienotajā pavaddokumentā (deklarācijā CN22) bija norādīts, ka sūtījums tiek sūtīts no Šveices, kas nav ES dalībvalsts, tika uzskatīts, ka sūtījums tiek sūtīts no trešās valsts un tādējādi to tika pamatoti lūgts atmuitot. Ja personas rīcībā ir dokumenti, kas apliecina, ka sūtījums tomēr ir sūtīts no Eiropas Savienības dalībvalsts - Spānijas, tai ir tiesības lūgt labot vai anulēt muitas deklarāciju un atmaksāt nepamatoti samaksātos muitas maksājumus trīs gadu laikā no deklarācijas pieņemšanas datuma.

Pieteikumu par muitas deklarācijas labošanu/anulēšanu var iesniegt elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā, pieslēdzoties Elektroniskajai muitas datu apstrādes sistēmai. Skaidrojoša informācija par pieteikuma iesniegšanu ir pieejama VID mājaslapā: www.vid.gov.lv/lv/ka-pieteikt-muitas-deklaracijas-labosanuanulesanu-ja-deklaracijas-statuss-ir-preces-izlaistas.

Viņa uzsvēra, ka brīva preču aprite attiecas tikai uz ES dalībvalstīm. Uz sūtījumiem no Šveices attiecas tādi paši noteikumi kā uz sūtījumiem no pārējām valstīm ārpus ES, tas attiecas arī uz Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kas nav ES. Muitas maksājumi nav jāmaksā par precēm vērtībā, kas mazāka par 22 eiro.

Pārsvarā PVN likme ir 21% apmērā, izņemot atsevišķas preces kategorijas, kam PVN likme noteikta 12% apmērā (piemēram, medikamentiem, zīdaiņu speciālajai pārtikai un mācību literatūrai).