"Šādus darbus var veikt tikai speciālās laboratorijās" - ķīmiķis komentē Putina izteikumus par Latvijas iespējamu saistību Navaļnija saindēšanā

"Nevaru galvot, ka Latvijā nedzīvo kāds pensionārs, kurš uz šejieni pārcēlies padomju laikā pēc savas pētnieciskās darbības beigšanas. Neko nevar izslēgt. Tomēr, ka kāds Latvijā varētu šodien nodarboties ar tādiem pētījumiem, – tas ir pilnībā neiespējami. Mums nav tādas infrastruktūras un nav tāda finansējuma.

Runāt par to, ka šādas vielas var sintezēt jebkurā valstī… Jā, var. No ķīmijas viedokļa sintezēt “Novičok” ir absolūti vienkāršs uzdevums, ja zini, kā to izdarīt. Ar vienu “bet”. Ja jums ir laboratorija, kurā jūs varat paši sevi aizsargāt. Jo, ja būs kaut vai minimāla noplūde, jums būs beigas. Un arī visiem ap jums.

Tāpēc tādus darbus, lai arī tie nav ķīmiski sarežģīti, var veikt tikai speciālās laboratorijās.

Piemēram, ja mēs runājam par vīrusiem kā par bioloģisko ieroci, tad laboratoriju, kas ar tādiem spēj strādāt, ar bioloģiskās aizsardzības ceturto līmeni, visā pasaulē ir apmēram septiņdesmit. Latvijā tādu nav – ne mums, ne kādam citam. Tiesa, dažās valstīs cilvēki [laboratorijās] strādā, neņemot vērā šos riskus, vai arī viņus piespiež tā strādāt. Bet tas jau ir cits jautājums. Un tad tur var būt visādas noplūdes un brīnumi," lsm.lv norādījis Kalviņš.

Vaicāts, vai Navaļnijs varētu atgūt simtprocentīgi veselību, viņš pauž bažas, atgādinot, ka iepriekš saindētais krievu dubultaģents Sergejs Skripaļs un viņa meita pēc ārstēšanas nekļuva pilnīgi veseli, un nekad tādi nebūs.

Francijas laikraksts "Le Monde", atsaucoties uz savu avotu, iepriekš vēstīja, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins telefonsarunā ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu pieļāvis, ka Navaļnijs pats sevi saindējis. Makrons šo versiju gan esot noraidījis.

Putins sarunā ar Makronu apgalvojis, ka "Novičok" sastāvs neesot tik sarežģīts, kā iepriekš stāstīts.

Viņš arī piedāvājis pārbaudīt versiju, ka notikušais ar Navaļniju esot saistīts ar Latviju, kur it kā dzīvojot viens no "Novičok" izstrādātājiem, par kuru Kremļa saimnieks gan izteicies visai neskaidri. Makrons arī "Latvijas versiju" esot noraidījis.

Atgādinām, ka Navaļnijam 20.augustā kļuva slikti lidojuma laikā no Tomskas uz Maskavu, pilots veica ārkārtas nolaišanos Omskas lidostā, un Navaļnijs ar saindēšanās pazīmēm nesamaņā tika nogādāts Omskas slimnīcā. 22.augustā Navaļnijs no Krievijas tika pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstēšanu uzņēmās Berlīnes Universitātes klīnika "Charite".

2.septembrī Vācija paziņoja, ka iegūti neapstrīdami pierādījumi, kas apliecina, ka Navaļnijs ir saindēts ar nervus paralizējošu kaujas vielu, kas pieder pie "Novičok" grupas. Šo slēdzienu vēlāk apstiprinājušas arī Francijas un Zviedrijas laboratorijas.

22.septembrī Navaļnijs no Berlīnes slimnīcas tika izrakstīts.

Rietumvalstis ir pieprasījušas Krievijai paskaidrojumus, taču Kremlis ir noraidījis jebkādu savu saistību ar šo slepkavības mēģinājumu.

Navaļnijs sarunā ar "Der Spiegel" atkārtoti paziņoja, ka plāno atgriezties Krievijā uz uzsvēra: "Man uzdevums tagad ir palikt bezbailīgam. Es nebaidos."