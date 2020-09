"Cilvēki jautā, kāpēc tik dārgi?" - kādas cenas rudens veltēm Centrāltirgū šogad. FOTO

Tirgū pašmāju dārzeņu un augļu cenas ir manāmi augstākas nekā lielveikalos, tās pat var būt divreiz lielākas. Bet, salīdzinot ar lielveikalu piedāvājumu, gan pēc izskata, gan kvalitātes, ražas labumi ir daudz pievilcīgāki un apetītlīgāki. Piedāvājums ir plašs, bet varētu būt vēl lielāks. Dārzeņu paviljonā ir vairāki tukši stendi, bet āra placī tirgotājiem brīvu vietu, cik uziet – bet ne centrālajā ejā, mazliet nostāk no lielajām pircēju takām.

Katrā ziņā tirgū ir lietas, ko lielveikalā tik viegli neatrast. Piemēram, mazie ķirbīši, brūklenes, liela rāceņu un rutku izvēle, protams, sēnes un daudz kas cits. Spriežot pēc sēņu piedāvājuma, tagad ir īstais baraviku un gaileņu laiks. Sēnēm arī netrūkst pircēju. Gaileņu cena ir ap pieciem eiro kilogramā, bet baraviku kilogramu var nopirkt gan par četriem, gan piecpadsmit eiro: ir gan mazliet aplauzītas - tās lētākas, gan kā no bilžu grāmatas – lielas un skaistas, kas, protams, dārgākas.

Kāda sēņu tirgotāja no Ventspils puses Jauns.lv uzrunāja: “Ko ta' nākat skatīties pusdienlaikā, kad viss labākais jau izpirkts?. Vajag nākt no rīta, kad galds lūst no piedāvājuma! Pati sēnes gan nelasu, to dara vīrs. Es tik uz Rīgu tirgot…” Līdzās esošais zemnieks, kurš pārdod kartupeļus, ir mazliet pesimistiskāks: “Kad laiks ir vējains un lietains, pircēju tā pamazāk. Bet, kad laiks kļūst jaukāks, uzrodas pircēji."

Centrāltirgū augļu un dārzeņu tirgotājus malā pabīdījušas baravikas: tās tagad, atkarībā no skaistuma, var nopirkt gan par pāris, gan 15 eiro kilogramā. (Foto: Juris Rozenbergs)

Savukārt Dārzeņu paviljona pārdevējas teic, ka sēņu laiks viņām nav tas izdevīgākais – visi vai nu grozās ārā ap sēņu galdiem, vai devušies uz mežu pēc sēnēm, aizmirstot, ka vajag arī iepirkties.

Pārdevēja un zemniece Ausma vienā personā Jauns.lv atklāja: “Pircēju, salīdzinot ar pagājušajiem gadiem, vairs nav tik daudz. Nezinu, kas pie vainas – kovids vai kas cits. Neviens krājumus ziemai neiepērk, pārsvarā pērk tikai ikdienai, nedēļai. Kad bija gurķi, tos gan pirka konservēšanai, bet tie jau beigušies. Cilvēki atnāk, paskatās un pajautā, kāpēc tik dārgi, un aiziet, kaut gan pēdējos trīs gadus cenas augļiem un dārzeņiem palikušas nemainīgas. Pie mums var arī nokaulēt cenu, pastāvīgajiem pircējiem parasti piedāvāju atlaidi.

Bet tagad jau visi aizlaiduši uz mežu sēņot, nav tirgū pircēju…”

Lūk, vidējās dažu Latvijas dārzeņu cenas no vietējiem ražotājiem Rīgas Centrāltirgū 17. septembrī (eiro/kilogramā):

Bietes – 0,80 – 1,50;

Burkāni – 0,8 – 1,20;

Cidonijas – 2,00;

Dzērvenes - 4 ,00;

Kabači – 1,00;

Kartupeļi – 0,30 – 0,60;

Kāļi – 2,50;

Kāposti – 0,50 – 1,00;

Ķiploki – 4,00 – 5,00;

Ķirbji – 0,50 - 0,80;

Pētersīļu saknes – 3,00;

Rāceņi – 2,50;

Rutki – 2,5 – 3,00;

Sīpoli – 0,80 – 2,50;

Tomāti – 2,50.