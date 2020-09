Lolitas Ritmanis radītā mūzika “Dvēseļu putenim” nonākusi starp pasaules atzītākajiem filmu mūzikas darbiem

Pasaules filmu mūzikas balvai (World Soundtrack Awards) dažādās kategorijās nominēti skaņu celiņi tādiem kino un televīzijas darbiem kā "Joker", "1917", "Star Wars: The Rise of Skywalker", "Hollywood", "The Morning Show", "Watchmen", "The Two Popes" u.c. Filmas “Dvēseļu putenis” mūzika iekļauta kategorijā “Publikas izvēle”, kur filmu mūzikas fani visā pasaulē varēja nobalsot par, viņuprāt, labāko filmu mūzikas celiņu pēdējo 12 mēnešu laikā.

“Jūtos ļoti pagodināta saņemt šo nomināciju! Pateicos ikkatram, kurš balsoja par manis komponēto mūziku filmai “Dvēseļu putenis”,” norāda komponiste Lolita Ritmanis.

Lolita Ritmanis (Foto: Publicitātes foto)

Pasaules filmu mūzikas balvu pasniegšanas ceremonija jau tradicionāli ir kulminācija Ģentes Filmu festivālā, kas norisināsies no šī gada 13. līdz 24. oktobrim, un gadu gaitā kļuvusi par tikšanās vietu filmu mūzikas komponistiem no visas pasaules. Šogad, pielāgojoties aktuālajiem apstākļiem, divdesmitā mūzikas balvu pasniegšanas ceremonija norisināsies tiešsaistē no kinoteātra “Kinepolis” Ģentē 24. oktobrī.

Tāpat filma “Dvēseļu putenis” iekļauta un tiks izrādīta Tenerifes Starptautiskā filmu mūzikas festivāla “Fimucite” konkursa sadaļā, kurā no 21. līdz 25. septembrim filmas no visas pasaules sacentīsies četrās kategorijās: par labāko mūziku spēlfilmai, par labāko oriģinālo partitūru dokumentālajai filmai, par labāko oriģinālo partitūru īsfilmai un labāko oriģināldziesmu. Filma “Dvēseļu putenis” tiks izrādīta 21. septembrī kā viena no četrām pretendentēm uz balvu par labāko mūziku spēlfilmai kategorijā “Alex North Award for Best Achievement in Music Written for Feature Film”.

Foto: Publicitātes foto

Atgādinām, ka filma “Dvēseļu putenis” ir līdz šim skatītākā filma atjaunotās Latvijas vēsturē. Izcilās latviešu izcelsmes komponistes Lolitas Ritmanis filmas mūzikas ierakstā piedalījies diriģents Māris Sirmais un Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” mākslinieki, kā arī īpaši filmai izveidots orķestris. Tajā orķestra producents un Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāts Edgars Saksons apvienojis mūziķus no Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, Latvijas Nacionālās operas un baleta, kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas. Mūzikas ieraksts veikts Latvijas Radio 1. studijā Māra Briežkalna un skaņu režisora Vara Kurmiņa virsvadībā. Filmas instrumentācijas konsultants ir Larijs Renčs no ASV, savukārt mūzikas miksēšanu īstenoja amerikāņu producents un skaņu režisors Marks Matsons.

Savukārt albums, kurā iekļauta mūzika no filmas “Dvēseļu putenis”, atzīts par labāko mūzikas ierakstu gada balvas “Zelta mikrofons” kategorijā "Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums".