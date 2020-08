Apkopotas visas balsis: Rīgas domē iekļuvuši septiņi politiskie spēki

Apkopotie dati liecina, ka par AP/P nobalsojuši 26,16% vēlētāju, par "Saskaņu" - 16,89% , bet par JV - 15,24%.

Tālāk seko apvienības "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un Latvijas Reģionu apvienības (NA/LRA) apvienotais saraksts - 9,64%, "Gods kalpot Rīgai" (GKR) - 7,72%, Latvijas Krievu savienība (LKS) -6,52%, - Jaunā konservatīvā partija (JKP) - 6,39%.

Rīgas domē iekļuvuši septiņi politiskie spēki.

"Aiz strīpas" palikusi Zaļo un zemnieku savienība ar 4,07%vēlētāju atbalstu, partija "Alternative" - 3,03%, "Jaunā Saskaņa" - 1,70%, partija "KPV LV" - 1,12%, "Vienoti Latvijai" - 0,34%, Nacionālā Savienība "Taisnīgums" - 0,23%, Rīcības partija - 0,18%, "Centra partija" - 0,15%.

AP/P saraksts tiks pie 18 deputātu mandātiem, "Saskaņa" iegūs 12 domnieku krēslus, JV - desmit, "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un Latvijas Reģionu apvienības (NA/LRA) apvienotais saraksts - septiņus, "Gods kalpot Rīgai" (GKR) - piecus, bet Latvijas Krievu savienība (LKS) un Jaunā konservatīvā partija (JKP) - katra pa četrām deputātu vietām.

No AP/P Rīgas domē varētu būt iekļuvuši Mārtiņš Staķis, Anete Jēkabsone-Žogota, Mārtiņš Kossovičs, Edmunds Cepurītis, Antoņina Ņenaševa, Māris Mičerevskis, Agnese Logina, Iveta Ratinīka, Viesturs Zeps, Alija Turlaja, Selīna Vancāne, Viesturs Kleinbergs, Miroslavs Kodis, Justīne Panteļējeva, Laima Geikina, Mairita Lūse, Rūta Mežavilka un Ivars Drulle.

No JV galvaspilsētas pašvaldībā ievēlēti Vilnis Ķirsis, Ints Ķuzis, Inese Andersone, Olafs Pulks, Dzintra Geka-Vaska, Lauris Ērenpreiss, Uģis Rotbergs, Kārlis Šadurskis, Rita Našeniece un Kaspars Spunde.

NA/LRA domē pārstāvēs Einārs Cilinskis, Edvards Smiltēns, Ieva Brante, Ieva Siliņa, Dainis Locis, Jurģis Klotiņš un Valdis Gavars, bet JKP - Linda Ozola, Jānis Ozols, Dāvis Stalts un Valters Bergs.

"Saskaņu" jaunajā domes sasaukumā pārstāvēs Konstantīns Čekušins, Anna Vladova, Andris Morozovs, Eiženija Aldermane, Romāns Mežeckis, Mihails Kameņeckis, Andrejs Kozlovs, Sandris Bergmanis, Raimonds Rubiks, Igors Solomatins, Andrejs Kameņeckis un Vadims Faļkovs.

GKR Rīgas domē pārstāvēs Oļegs Burovs, Juris Radzevičs, Dainis Turlais, Ainars Baštiks un Jakovs Rafaļsons, bet LKS - Miroslavs Mitrofanovs, Jakovs Pliners, Vladimirs Buzajevs un Aleksandrs Kuzmins.

Vēlēšanu rezultātu apkopošanu aizēnoja gadījumi divos vēlēšanu iecirkņos, kur neesošu zīmogu dēļ par nederīgām nācies atzīt aptuveni 600 balsu.

Vispirms tika ziņots par iecirkni Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā, kur atklājās, ka vēlētājiem balsošanai tika izsniegts ievērojams skaits vēlēšanu aplokšņu bez iecirkņa komisijas zīmoga, tāpēc CVK lēma par šo gadījumu lūgt Valsts drošības dienestam veikt lietas apstākļu pārbaudi.

Vēlāk atklājās, ka līdzīgs starpgadījums noticis 144.vēlēšanu iecirknī Puškina licejā, Sarkandaugavas ielā, kur atklātas 419 neapzīmogotas balsošanas aploksnes, kuras nevar ieskaitīt vēlēšanu rezultātos. Neapzīmogoto aplokšņu skaits sakrīt ar balsu skaitu, kas tika nodotas iepriekšējās balsošanas laikā.

Aprēķini gan liecina, ka neieskaitīto balsu skaits nevienai no "aiz strīpas" palikušajām partijām tomēr neļautu pārvarēt 5% barjeru, taču šīs balsis varētu pamainīt to, kuri no kandidātiem ieguvuši mandātus domē.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās nobalsojuši tikai 40,58% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, un tā ir vēsturiski zemākā aktivitāte pašvaldību vēlēšanās Rīgā vismaz kopš 1997.gada. Kopumā uz vēlēšanām aizgājis 171 521 vēlētājs.