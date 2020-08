Balsošanai beidzoties, noskaidroti mikrorajoni ar aktīvākajiem vēlētājiem

Purvciemā nobalsojuši 16 913 iedzīvotāji jeb 9,86% no kopējā nobalsojušo skaita. Centra apkaimē nobalsojuši 11 754 iedzīvotāji jeb 6,85% no kopējā nobalsojušo skaita, bet Ziepniekkalnā - 11 324 iedzīvotāji jeb 6,6% no kopējā nobalsojušo skaita.

Vēl 11 053 iedzīvotāji jeb 6,44% nobalsojuši Imantā, 10 136 iedzīvotāji jeb 5,91% - Ķengaragā, bet 10 131 iedzīvotājs jeb 5,9% - Pļavniekos.

Vismazākais nobalsojušo vēlētāju skaits bija Mangaļsalā, Vecāķos un Jaunciemā.

Mangaļsalā nobalsojuši 430 iedzīvotāji jeb 0,25% no kopējā nobalsojušo skaita, Vecāķos - 848 iedzīvotāji jeb 0,49%, Jaunciemā - 985 iedzīvotāji jeb 0,57%.

Savukārt no visiem iecirkņiem 2 266 iedzīvotāji jeb 1,32% no kopējā balsojušo skaita - nobalsojuši Mežciemā esošajā 113.vēlēšanu iecirknī tirdzniecības centrā "Gaiļezers".

Otrajā vietā ir Brasas apkaimē esošais 77.vēlēšanu iecirknis Banku augstskolā, kurā nobalsojuši 1777 iedzīvotāji jeb 1,04% no kopējā balsojušo skaita.

Savukārt trešajā vietā ir Ziepniekkalnā esošais 118.vēlēšanu iecirknis Rīgas Jauno tehniķu stacijā, kurā nobalsojis 1621 iedzīvotājs jeb 0,945% no kopējā balsojušo skaita.

Vismazākais balsojušo skaits reģistrēts Mangaļsalā esošajā 156.iecirknī kafejnīcā "Ekspedīcija", kurā nobalsojuši 430 iedzīvotāji jeb 0,25% no kopējā balsojušo skaita. Tāds pats iedzīvotāju skaits nobalsojis arī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā izvietotajā 75.speciālajā vēlēšanu iecirknī.

Bolderājas apkaimē esošajā 30.vēlēšanu iecirknī Rīgas 19.vidusskolā nobalsojuši 445 iedzīvotāji jeb 0,26% no kopējā nobalsojušo skaita.

Jau ziņots, ka Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās nobalsojuši kopumā 171 611 vēlētāji jeb 40,6% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, un tā ir vēsturiski zemākā aktivitāte pašvaldību vēlēšanās Rīgā vismaz kopš 1997.gada, liecina CVK publiskotā informācija.

Balsstiesīgo skaits Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās bija 422 681.

Vienlaikus šajās Rīgas domes vēlēšanās lielāka iedzīvotāju aktivitāte bija iepriekšējā balsošanā - iepriekšējā balsošanā nobalsoja 81 320 iedzīvotāju jeb 19,24% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, kamēr 2017.gadā pašvaldību vēlēšanās Rīgā iepriekšējā balsošanā nobalsoja 65 826 iedzīvotāji jeb 15,43% no balsstiesīgajiem.