Mācītājs Cālītis uzskata, ka Bruknas recepte, kā ārstēties no alkoholisma, esot ļoti vienkārša, viņš gan neesot pārbaudījis tās efektivitāti, taču smagais darbs, kur esot agri jāceļas un vēlu jāiet gulēt, darbojoties, jo cilvēks, esot tik pārguris, nedomā par atkarībām, bet ne visi šo režīmu varot izturēt. “Andrejs nebūtu tas, kas šādi nodarbinātu bērnus, tas būtu bezjēdzīgi,” pārliecināts ir Cālītis.

Bruknā dzīvojošajiem esot pilnīgi brīva izvēle jebkurā laikā aiziet mājās, neviens viņus tur neturot, jo tā nav nekāda ieslodzījuma vieta.

“Bruknā pamatā nav bērnu, Bruknas muižā ir pieauguši cilvēki, daži varbūt ir astoņpadsmitgadnieki, bet ļoti maz. Esmu tur bijis vairākkārt. Tie ir cilvēki gados, kuri visu mūžu ir cīnījušies ar alkoholismu,” sacīja mācītājs.

“Pārkāpumi nav attaisnojami. Es nezinu, kas tie ir par ziņojumiem, pārbaudēm, bet mani ļoti pārsteidz runas, ka Bruknā ir bērni, jo tur nav bērnu. Otrajā skolā ir bērni, bet Bruknā ir pieaugušie,” vēlreiz uzsvēra mācītājs.

Cālītis neredz Latvijā tādas iestādes, kas nodarbotos ar līdzīgām programmām cīņā ar alkoholismu. Traģiski esot tas, ka ar alkoholismu cīnās arvien jaunāki cilvēki. Arī Cālīša “Zvannieku” mājās arvien biežāk pēc palīdzības ārstēt atkarības griežoties ģimenes, kuras Latvijā nevar atrast nekādu citu risinājumu.

“Es redzu, ka Minesotas programma daudz nepalīdz, ieslodzījumu vietas ir pilnīgi nederīgas, slimnīcas tāpat ir nederīgas. Visur ir vajadzīgas kopienas. Palīdz tas, ja tu esi kopā ar sev līdzīgiem un tieši tā Brukna arī darbojas. Vai šī terapija ir efektīva, kādam tas būtu jāizpēta,” sacīja Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents.

Par pārkāpumiem nav ziņojis dumpīgs pusaudzis

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) noliedz iepriekš izskanējušo informāciju, ka par bērnu tiesību pārkāpumiem Bruknas muižā esošajā biedrībā "Kalna svētību kopiena" ziņojis kāds dumpīgs pusaudzis. Iesniegumu rakstījusi pilngadīga persona, turklāt inspekcija pārbaudē apstiprinājusi iesniegumā minētos pārkāpumus, tādēļ lieta nodota policijai, raksta portāls lsm.lv.

Iepriekš izskanējusī informācija, ka par bērnu tiesību pārkāpumiem Bruknas muižā esošajā biedrībā "Kalna svētību kopiena" ziņojis kāds dumpīgs pusaudzis, ir nepatiesa, norādīja VBTAI. Inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta vadītāja Evija Rācene: "Šis iesniedzējs nebija bērns, to es varu apgalvot. Tā ir anonīma persona, un sīkāk neko mēs izpaust nevaram, bet apgalvoju, ka tas nav pusaudzis." Viņa arī apliecināja, ka šobrīd jau neatkarīgi no tā, kurš sniedzis iesniegumu un, pat ja vēlāk tā saturu atsauks, inspekcija bijusi Bruknas muižā un pārkāpumus konstatējusi savām acīm un pati uzklausot liecības, tādēļ lieta šobrīd nodota policijai.

"To, ka ir notikuši šie pārkāpumi – gan fiziskā, gan emocionālā vardarbība, gan bērnu badināšana, gan pārlieku lielā nostrādināšana, to mums apstiprināja vairāki bērni – vismaz četri pieci bērni, un viņiem šīs liecības bija vienādas.

Tas nav viena bērna vai pieaugušā izgudrojums vai izdomājums. Bērni, kas tur atradās, bija 12-17 gadus veci. Un, veicot Bruknā atkārtotu pārbaudi, izdevās noskaidrot, ka tur vēl joprojām ir vismaz divi bērni, kurus mums diemžēl neizdevās atrast, jo viņi mistiskā kārtā kaut kur pazuduši. Tālāk šī informācija ir nodota Valsts policijai, viņi strādā ar šo gadījumu," portālam teica Rācene.

Arī Tiesībsarga birojā atzina – šajā gadījumā ir daudz pretrunu un neskaidrību, tomēr Tiesībsarga biroja pārstāve Ruta Siliņa norādīja – pirms pārsteidzīgu secinājumu izdarīšanas jāsagaida policijas darba rezultāti.

"Bijām gan 5. augustā, gan vakar. 5. augustā, protams, bija vairāk bērnu, un, arī veicot pārbaudi tajā datumā, tika izteikti vairāki priekšlikumi un [mācītājs Andrejs] Mediņa kungs neoponēja. Attiecībā par to, kas bija vakar, jāsaka sekojošais – situācija kādā aspektā ir uzlabojusies it kā, jo, aizbraucot uz vietas, tāds bērnu skaits, kādu kolēģi redzēja 5. augustā, tāds tur nebija. Bet kolēģi paši savām acīm ir redzējuši bērnus, kaut kad šo faktu viņiem pēc tam noliedz, to slēpj. Vēlāk tie bērni no kopienas burtiski pazūd. Tur ir ļoti daudz pretrunu," atzina Tiesībsarga biroja pārstāve.

Valsts darba inspekcijā (VDI) norādīja, ka VDI pārstāvji piektdien ieradušies Bruknas muižā, tomēr sākotnējais pārbaudē secinātais liecina, ka pašlaik bērni tur nestrādā. Visi tur nodarbinātie ir pieaugušie un strādā brīvprātīgi, turklāt par darba apstākļiem nesūdzas.

Jauns.lv jau ziņoja, ka, veicot pārbaudi biedrībā "Kalna svētību kopiena", kas darbojas Bruknas muižā Bauskas novadā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) kopā ar Tiesībsarga pārstāvi konstatējuši, ka bērni tikuši nodarbināti lauku darbos no 10 līdz 12 stundām dienā, bez iespējas saņemt medicīnisko palīdzību un pārkāpumu gadījumā, tiekot sodīti ar pārtikas devu ierobežošanu.