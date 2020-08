Ar godu kalpot Rīgai pieteicies bezgodis

Pirms pārtapt par Šikoru, viņa uzvārds bija Kondrāts, un krāpnieku ar tādu uzvārdu daudzi atceras vēl no deviņdesmitajiem gadiem.

Trauksmainie deviņdesmitie

Pirmo reizi Andreja Šikora, tolaik Kondrāta, vārds skaļā skandālā parādījās saistībā ar uzņēmumu Ex Voto, kurā viņš bija prezidents, un tūrisma aģentūru Latvijas brīvdienas, kurā viņš ieņēma direktora amatu. Toreiz prese rakstīja, ka Kondrāts apkrāpis aptuveni 20 kreditorus un tūrisma grupas, kurām kopumā palicis parādā aptuveni 600 000 latu.

Tolaik ziņots arī par krimināllietu, kas bija ierosināta par krāpšanu pēc kādas privātpersonas iesnieguma, un Ex Voto kreditori nolēma iesniegt prasību par krimināllietas ierosināšanu par šīs firmas ļaunprātīgu novešanu līdz bankrotam.

Kas Jauns Avīzei ir arī neoficiāla informācija, ka viņam esot piederējis kaklasaišu veikals iepretim Vidzemes tirgum Rīgā, kas slēgts, kad telpu īpašnieks saprata, ka īres maksu viņam neviens maksāt negrasās. Pēc šiem skandāliem Kondrāta uzvārds no publiskās aprites pazuda un kādu laiku par viņu nekas nebija dzirdams.

Triumfālā atgriešanās

2005. gadā Šikors apprecējās ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieci Lienīti Šikori, pārgāja sievas uzvārdā un ar jaunu sparu ķērās pie ierastā.

Viņam piederēja kapitāldaļas trijās SIA – Andreja Kondrāta būvniecības birojs, Baltic Building Media Group un Tipveida projekti. Visi trīs uzņēmumi, ievērojot tradīcijas, novesti līdz bankrotam un likvidēti.

Divu firmu darbinieki visai ilgi mēģināja tiesāties, lai atgūtu nesaņemto atalgojumu, tiesas lēmumi bija viņiem labvēlīgi, taču uzņēmumi jau bija izputējuši. Jau tolaik par Šikora ieroci cīņā pret kreditoriem kļuva arī viņa sievas ieņemamais amats, jo Šikore 2008. gadā bija kļuvusi par KNAB izmeklēšanas nodaļas vadītāju.

Uzstājīgākajiem vienkārši piedraudēts ar iespējamām problēmām, un, kā stāsta liecinieki, Šikore vismaz dažas reizes piedalījusies arī sava vīra uzņēmumu darbinieku sapulcēs, kurās skatīti strīdīgie jautājumi.

Draudi lieciniecei

Šikors figurē arī tiesas materiālos protokolētos materiālos saistībā ar liecinieces ietekmēšanu pirms desmit gadiem izmeklēšanā Rīgas Mūzikas internātskolas krimināllietā, par to rakstījusi Neatkarīgā Rīta Avīze. Daudzi tolaik saistīja šo lietu ar astoņiem hektāriem zemes, kas piederēja skolai.

Šo zemi Pārdaugavā bija iekārojuši vairāki pretendenti, taču direktore neļāvās pierunāties to atdot. Liecībās redzams, ka Šikors lieciniecei izteicis pat tiešus draudus – piemēram, izvēlēties, “vai nu vairs neredzēt, kā bērni pabeidz skolu, vai nu sniegt tādas liecības, kā vajadzēs sniegt”.

2011. gadā Šikore piedalījās konkursā uz KNAB vadītājas amatu un sākotnēji pat uzskatīta par ļoti reālu kandidāti, taču kompromitējošie fakti par vīra darbošanos kļuva par klupšanas akmeni. Kad par KNAB vadītāju kļuva Jaroslavs Streļčenoks, Šikore organiski iekļāvās viņa opozicionāru grupā. Interesanti, ka laikā, kad viņas vīrs kandidēja uz Saeimu Saskaņas sarakstā, viņas vadītā KNAB izmeklēšanas daļa izlēma nesākt izmeklēšanu Rīgas satiksmes skandalozajā nanoūdens lietā.

Rūgtas mieles pēc alus festivāliem

Kā rāda Šikora iesniegtās ziņas Centrālajai vēlēšanu komisijai, šobrīd viņš ir biedrības Alus brālība valdes priekšsēdētājs, biedrības Alus muzejs priekšsēdētājs un SIA SHOW consulting valdes loceklis. Lieki piebilst, ka tikumus viņš nav mainījis.

Abas minētās biedrības kopš 2011. gada rīko alus festivālus, no kuriem iegūtos līdzekļus Šikors solījis ieguldīt Latvijas alus muzeja izveidošanā. Muzeja joprojām nav, bet ir vairāki skandāli, kad par darbu nav samaksāts tiem, kuri šajos festivālos piedalījušies gan kā tehniskie darbinieki, gan kā mākslinieki.

2018. gadā grupas Flame&The Rolltones līderis Atis Zviedris Facebook publicēja ierakstu: “Mīļie kolēģi, mūziķi, aktieri un visi, visi … silti iesaku izvairīties no jebkāda veida sadarbības ar Alus brālību. Iekaliet savu blociņu melnajā sarakstā šo vārdu – Andrejs Šikors – pilsonis, kuram nav nekādas morāles, melis un krāpnieks. Ja kāds no jums ir no viņa cietis, rakstiet komentāros.”

Tad arī atklājās, ka Šikors gadu gaitā piekrāpis virkni mūziķu –grupu Dakota, Mārtiņu Ruski, Raiti Zapacki, Artūru Uškānu un daudzus citus. Viņi gan arī atzīst, ka cīnīties par nesaņemto naudu būtu visai bezjēdzīgi, jo summas nav lielas un pat nesegtu izdevumus advokātiem.

Šikors, komentējot mūziķu apvainojumus, visu vainu novēla uz viņiem pašiem, sakot, ka mākslinieki nav izrakstījuši rēķinus, jo gribējuši izvairīties no nodokļu maksāšanas, un daži arī vienkārši haltūrējuši. Viņš esot pārāk principiāls, lai tādā situācijā maksātu.

Lūk, kā intervijā Kas Jauns Avīzei sadarbību ar Šikoru atceras žurnālists Artūrs Eglītis: “Šikors tolaik bija paņēmis īrēt lepnas telpas Vecrīgā, kur bija plānot ierīkot Alus muzeju, bet visi eksponāti tā arī visu laiku nostāvēja kastēs. Es viņam uztaisīju trīs numurus Alus avīzei, bet tā arī neko viņš man nesamaksāja. Par telpām viņš īri arī nemaksāja, un īpašnieks sāka atslēgt elektrību, beidzās ar to, ka durvīm pielika priekšā priekškaramo atslēgu. Tad Šikors atnāca ar metāla zāģi un nozāģēja to atslēgu nost – tā turpinājās vairākas dienas, līdz Šikors durvīm pielika savu atslēgu un telpu īpašnieku vienkārši pasūtīja.”

Sieva vairs nav ne KNAB, ne partijā

Interesanti, ka liela daļa Streļčenokam opozīcijā bijušo KNAB darbinieku atraduši vietas Jaunās konservatīvās partijas rindās un vēlēšanu sarakstos, taču Lienīte Šikore tomēr nav iekļuvusi tuvo personu lokā.

Neoficiāla informācija liecina, ka Šikors uzbūvējis visai greznu savrupnamu, iespējams, Ziepniekkalnā, bet, ņemot vērā viņa darba stilu, īpašums noformēts uz sievas vārda. Tas var būt arī iemesls, kāpēc pati Šikore nedevās politikā, jo ievēlēšanas gadījumā viņai šis īpašums būtu jāuzrāda valsts amatpersonas deklarācijā un tas savukārt varētu radīt daudz jautājumu.

Viņa 2016. gadā augustā beidza darba gaitas KNAB un vairs nav valsts amatpersona. Pēdējā iesniegtajā deklarācijā norādīta kopīpašumā esoša būve Rīgā un 39 531 eiro liels parāds.

Kandidāts ar pieredzi

Šīs nav pirmās vēlēšanas, kurās startē Šikors – ar abiem saviem uzvārdiem viņš piedalījies vairākās Saeimas vēlēšanās, gan pārstāvot Nacionālo reformu partiju, gan 12. Saeimā mēģinot iekļūt no Saskaņas saraksta, 13. Saeimas vēlēšanās viņa vārds bija atrodams Rīcības partijas listē. Visas kandidēšanas līdz šim beigušās nesekmīgi.

Jau šo priekšvēlēšanu laikā Šikors paspējis iekulties kārtējā skandālā, par ko savā Facebook kontā pavēstījusi uzņēmēja Linda Mūrniece.

Viņa raksta: “Paldies Gods kalpot Rīgai sakarīgajai daļai, kas saprata, ka kļūdījušies un priekšvēlēšanu telti pārvietoja prom no privātīpašuma uz vietu, kur saskaņota tās atrašanās. Jūsu rindās gan ir viens histērisks kandidāts Andrejs Šikors – apsaukāja mani par meli un zvērēja, ka mans īpašums nav mans īpašums. Uzmanīgi ar tādiem – ja pirms vēlēšanām nav pieklājīgs, kas gan būs pēc tam?”