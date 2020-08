Tuvojas tradicionālās Baltijas filmu dienas – šogad 25. un 26. augustā

Baltijas filmu dienas ir trīs valstu kino institūciju – Nacionālā kino centra, Lietuvas kino centra un Igaunijas Filmu institūta – iniciatīva un kopīgi veidots pasākums, stiprinot trīs Baltijas valstu sadarbību kino jomā un vairojot skatītāju zināšanas par kaimiņvalstu filmām.

Šogad Baltijas filmu dienām katra valsts izvēlējusies divas filmas no kaimiņu jaunākajiem darbiem, no Latvijas uz Igauniju ceļos Jura Kursieša spēlfilma Oļegs (2019) un Edmunda Jansona Simtgades animācijas filma Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi (2019), bet Lietuvā mūsu valsti pārstāvēs Jāņa Ābeles spēlfilma Jelgava ’94 (2019) un Annas Vidulejas Simtgades filma Homo Novus (2018). Katra kaimiņvalsts uz Latviju šogad sūta vienu spēlfilmu un vienu dokumentālo filmu.

Baltijas filmu dienas Latvijā nu jau tradicionāli notiek kinoteātrī Splendid Palace, un arī šogad kinoinstitūcijas nolēmušas nepārcelt pasākumu uz interneta vidi, lai atbalstītu kinoteātrus un filmu skatīšanās kultūru kinozālēs. Uz visiem Baltijas Filmu dienu seansiem ieeja ir bez maksas, un kinoteātris Splendid Palace ir sagatavojies ievērot sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.

Lietuvas dienā, 25. augustā, skatītājiem tiks piedāvāta ļoti populāra un jau vairākos festivālos apbalvota spēlfilma Nova Lituania (2019), ar kuru kinorežijā debitē Karolis Kaupinis. Niansētās, stilistiski izsmalcinātās filmas pamatā ir vēsturiski fakti, darbība notiek 1938. gadā, kad reāls vēsturisks personāžs, ģeogrāfijas profesors Kazis Pakšts (filmā – Fēlikss Gruodis, lomā Alekss Kazanavičius) centās pārliecināt valdību glābt Lietuvu no jau nojaušamās vēsturiskās katastrofas, izveidojot “rezerves valsti” citā kontinentā. Katastrofas tuvumu īsti apzinās tikai pats filmas galvenais varonis, bet viņa sapnim par iespējamo paradīzi zemes virsū notic arī tālaika Lietuvas ministru prezidents.

Lietuvu pārstāvēs arī vairāk nekā 40 festivālos izrādīta dokumentālā filma Skābes mežs / Acid Forest (2018), ironisks un melnā humora piesātināts stāsts, filmēts vidē, kas būtu piemērota šausmu filmu vai trilleru darbībai. Savulaik te, netālu no Nidas, bija priežu sils – līdz brīdim, kad mežā apmetās kormorāni un sāka to iznīcināt ne visai patīkamā veidā. Dokumentālā filma ir prasmīgi konstruēta, izmantojot “skatienu dramaturģiju”, šajā filmā visi visus vēro – tūristi, kuri bieži ierodas skābajā mežā apskatīt putnus un viņu izpostīto ainavu, ir kļuvuši arī par objektiem, kurus novēro kormorāni.

Filmas režisore Rugile Barzdzukaite darbojas gan teātrī, gan kino, starp viņas slavenākajiem darbiem ir kopā ar domubiedriem veidotais Lietuvas paviljons Venēcijas mākslas biennālē (2019), par ko arī saņemta nozīmīga balva – Zelta lauva par labāko nacionālo paviljonu.

Igaunijas diena šogad ir 26. augusts, un kaimiņi piedāvā Latvijas kinoskatītājiem spēlfilmu Skandināvu klusums / Scandinavian Silence (2019), kas veidota kā Igaunijas, Francijas un Beļģijas mazbudžeta kopražojums. Filmas režisors Marti Helde ir viens no talantīgākajiem igauņu jaunās paaudzes režisoriem, starptautisku atpazīstamību viņš ieguva jau ar savu debijas filmu In the Crosswind / Caurvējā (2014) – mākslinieciski drosmīgu un konceptuāli veidotu vēstījumu par deportāciju tēmu. Filma Skandināvu klusums ir izrādīta daudzos nozīmīgos festivālos un saņēmusi starptautiskas balvas, tā ir vizuāli niansēta, psiholoģiska drāma ar spriedzes elementiem, kas šķietami vienkāršu puiša un meitenes ceļojumu mašīnā piepilda ar pagātnes ēnām un neatrisinātām problēmām, atklājot dramatiskus notikumus, kas risinājušies pirms vairākiem gadiem.

Igaunijas dokumentālā filma šāgada Baltijas Filmu dienu programmā ir Visu gadu teātrī / The Year Full of Drama (2019). Jaunās igauņu režisores Martas Pulkas debija fiksē neparastu eksperimentu – Igaunijā tiek izsludināts unikāla darba piedāvājums, aicinot atsaukties cilvēkus, kuri nekad (vai gandrīz nekad) nav apmeklējuši teātri. Konkursa uzvarētājam tiek piedāvāts apmaksāts darbs – uz vienu gadu kļūt par profesionālu teātra skatītāju un pierakstīt savus iespaidus blogā. Konkursā uzvar jauna meitene no Valgas – Alisija, kura augusi krievvalodīgā ģimenē un līdz šim nav saskārusies ar igauņu teātri. Fiksējot Alisijas dzīvi gada garumā, dokumentālā filma kļūst par uzskatāmu apliecinājumu tam, kā teātri un māksla spēj ietekmēt un pārvērst jauna cilvēka dzīvi.

Foto: Publicitātes foto