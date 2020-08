Rīgas svētku laikā vietām gaidāmi satiksmes ierobežojumi

No 14.augusta plkst. 12.00 līdz 16.augusta plkst. 20.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Doma laukumā.

Savukārt no 15.augusta plkst. 10.30 līdz plkst. 21.30 tiks aizliegts atrasties un tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no Rīgas Brīvostas ēkas līdz Latvijas Nacionālai operas un baleta ēkai. Tostarp 16.augustā no plkst. 13.00 līdz plkst. 18.00 tiks aizliegts atrasties un tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no Bastejkalna līdz Latvijas Nacionālai operas un baleta ēkai.

Slēgta satiksme svētku laikā būs:

no 14.augusta plkst. 12.00 līdz 16.augusta plkst. 20.00 Doma laukumā (arī velorikšas, elektromobiļi, alus velosipēdu un zirgu pajūgi);

no 15.augusta plkst. 13.00 līdz 16.augusta plkst. 15.00 uz AB dambja.

Tiks aizliegta ar pasākumu nesaistītu skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana (pasākumu laikā) no 14.augusta plkst. 12.00 līdz 16.augusta plkst. 20.00 Doma laukumā, Herdera laukumā, Vērmanes dārzā un citviet pasākuma norises vietās.

Neskaidrību gadījumos iedzīvotāji aicināti zvanīt Satiksmes vadības centram pa bezmaksas informatīvo telefona numuru 80003600.