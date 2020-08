Nacionālais teātris uzsāk biļešu tirdzniecību septembra izrādēm

Lielajā zālē 17. septembrī- atkalsatikšanās ar skatītājiem koncertā “Īstā sālsmaize”, ko kopīgi gatavo viss iestudējuma ansamblis.



Atceries – martā teātra virtuvē rasols jau bija sagriezts, kūka cepās, mūziķi iemēģināja vakara repertuāru, bet – durvis uz visu teātru visām virtuvēm pēkšņi tika slēgtas? Ko katrs aktieris šai laikā ir apguvis un sapratis, uzzināsi 17.septembrī.

Koncertu “Īstā sālsmaize” kopīgi gatavo viss iestudējuma ansamblis. (Foto: Publicitātes)

Aktieru zālē 24. septembrī - pirmizrāde Artūra Jankovska debijas lugai– traģikomēdijai “Oligarhs”. RežisorsToms Treinis.

Jaunā dramaturga Artūra Jankovska pamatnodarbošanās it nemaz nav saistīta ar teātri, bet viņa humora izjūta izsmīdināja visu teātra žūrijas komisiju 10 cilvēku sastāvā, kas uzklausīja Artūra piedāvājumu Lugu ideju makšķerēšanas konkursā. Nu pabeigtā luga tiek piedāvāta skatītājiem cerībā, ka arī viņus aizraus tajā ierakstītā absurdā, bet labi saprotamā jaunekļa Oskara Kaktiņa vēlme izglābt Latviju, vienkārši novācot uzņēmēju Aināru Krūmiņu.

Titullomā Normunds Laizāns, viņa oponentu atveidos Igors Šelegovskis.

Traģikomēdijas “Oligarhs” titullomā iejutīsies Normunds Laizāns. (Foto: Publicitātes)

LMT Jaunajā zālē 11. septembrī–“Klusā dzīve”– Ināras Sluckas veltījums trim aktrisēm-kolēģēm.



Izrādes varones ir sievietes, par kurām neraksta “Ievas Stāsti”, kur nu vēl “Privātā Dzīve”. Par viņu domām un izjūtām neuzzina viņu draudzenes, jo viņas nemēdz izkratīt sirdi. Viņas drīzāk uzticēs savas sāpes spilvenam vai kafijas krūzei, bet no mājas ies laukā smaidošas un visu varošas. Un tomēr viņu dzīves ir tādas pašas kā visiem mums – ar vientulību, bailēm, sāpēm, vilšanos, prieku un mīlestību. Trīs sievietes un viena diena viņu dzīvē.



Lomās: Zane Jančevska, Dace Bonāte, Indra Burkovska.

Savukārt, ārpus teātra sienām notiks divas izrādes-pastaigas – “Mežs” un “Pilsēta”. Pirmizrādes 26. un 27. septembrī. Režisors Valters Sīlis abas izrādes veidos kā savstarpēji vienotu diptihu, kas viena otru papildina.

Izrādē “Mežs” skatītāji tiek aicināti iesaistīties nebijušā pasākumā. (Foto: Publicitātes)

Izrādē “Mežs” skatītāji tiek aicināti iesaistīties nebijušā pasākumā – no Zooloģiskā dārza galvenās ieejas Mežaparkā nelielā grupā ar dzīvā gida-aktiera un audiogida palīdzību doties pusotru stundu garā pastaigā pa mežu, mēģinot atrast ceļu šīs cīņas laukā gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.

Izrādes “Pilsēta”maršruts skatītājus no Nacionālā teātra galvenās ieejas pusotru stundu vedīs pa Rīgu virzienā no Vecrīgas uz nomali.



Lomās: Mežs – Ivars Kļavinskis, Raimonds Celms

Pilsēta – Madara Bore, Daiga Gaismiņa, Romāns Bargais, Arturs Krūzkops

Biļetes tirdzniecībā 6. augustā10:00 teātra mājas lapā www.teatris.lv un “Biļešu paradīzes” kasēs.