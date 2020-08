Un nekā neparasta te nav, tāpat kā aizdomas par viltotu grāmatvedību ir nevietā. Piemēram, Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī vien līdz 17. jūlijam bija veiktas 528 Covid-19 analīzes, Kas Jauns Avīzi informē slimnīcas preses pārstāve Viola Grinvalde.

Tās veic visiem pacientiem ar akūtām elpceļu slimībām. Turklāt, ņemot vērā pieprasījumu, testi pieejami ar viegliem slimību simptomiem, slimnīcas teritorijā uzstādīts Centrālās laboratorijas mobilais analīžu pieņemšanas punkts, kurā vēl joprojām iespējams vērsties ar iepriekšēju pierakstu pa tālruni 8303.

Šīs analīzes obligāti noteikts veikt arī slimnīcas darbiniekiem, kuri strādā paaugstināta riska zonā Intensīvās terapijas nodaļā, Infekciju slimību nodaļā, Uzņemšanas nodaļā, pacientiem, kuriem nepieciešama operācija, Dzemdību nodaļā topošo māmiņu otrajām pusītēm, kuri vēlējās piedalīties dzemdībās, kad tas bija atļauts. Tāpat atkārtoti drošības nolūkos pārbauda darbiniekus, kuri strādā minētajās riska zonās.

Pašlaik ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav slimības simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darbdienās no plkst. 8 līdz 20, sestdienās no 9 līdz 15, svētdienās no 9 līdz 12.

Šāds lēmums pieņemts, lai pēc ārkārtējās situācijas beigām, mazinoties ierobežojumiem, būtu plaša testēšana, kas ļautu laikus atklāt iespējamu slimības uzliesmojumu. Ja cilvēkam nav slimības simptomu, paraugu ņemšanas punktā var ierasties arī ar auto, divriteni, kājām vai, lietojot masku, ar sabiedrisko transportu.

Ja ir slimības simptomi, ieteicams tomēr vispirms sazināties ar savu ģimenes ārstu, kurš varēs konsultēt par nepieciešamo ārstēšanu un nosūtīt uz testu. Turklāt, piemēram, pacientam ar drudzi nekur nav jābrauc, tādos gadījumos mediķi ierodas mājās.

Parauga ņemšana jānodrošina 12 stundu laikā, rezultāts ir zināms 48 stundu laikā. Par pozitīviem un apšaubāmiem izmeklējuma rezultātiem Slimību profilakses un kontroles centrs informē gan pacientu, gan ģimenes ārstu, un informācija viņiem ir pieejama e-veselības portālā.

Ja ir aizdomas par infekciju, izmeklējumus iespējams veikt arī kolektīvi darbavietā – vismaz 20 cilvēkiem, piesakot šādu vēlmi Centrālajai laboratorijai.

Ko izmeklē noteikti

Visus uzņemšanas nodaļā hospitalizētos pacientus ar pneimoniju, bez noteiktas dzīvesvietas; ar akūtas elpceļu infekcijas slimības simptomiem.

pēc 48 stundām atkārtoti personas, kurām pirmais Covid-19 testēšanas rezultāts bijis negatīvs, bet saglabājas vai parādās infekcijas simptomi;

pacientus, kuriem nepieciešama intensīvā terapija, dzīvību glābjoša vai neatliekama operācija;

ar neskaidras izcelsmes drudzi;

grūtnieces un dzemdētājas ar augšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomiem;

ārstniecības iestāžu darbiniekus;

sociālās aprūpes iestāžu un patversmju darbiniekus un klientus;

militārpersonas aktīvajā dienestā, policistus, ugunsdzēsējus.

„Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem”. “Par "Viņi melo - Pieķerts melos!" saturu atbild SIA "Izdevniecība "Rīgas Viļņi""