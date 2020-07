FOTO: Valsts policijas darbinieki saņēmuši jaunā dizaina formastērpus

Pēc vairāk nekā 20 gadiem līdz šim ierastās tumšzilās policijas formas tiek pakāpeniski nomainītas uz jaunu, atšķirīgu dizainu. Policijas vizuālā identitāte pat neapzinātā līmenī ietekmē drošības sajūtu, tāpēc ir būtiski, ka policijas jaunie formastērpi izceļas ar spilgtām krāsām un spožiem atstarojošajiem elementiem, tomēr tajā pašā laikā, gluži kā jaunā policijas transporta trafarējuma izstrādē, tika domāts par to sasaisti ar patriotiskām vērtībām un tradīcijām.

Prioritāte apgādei ar jaunajiem formastērpiem bija tām Valsts policijas struktūrvienībām, kuru dienesta pienākumi saistīti ar sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu, ikdienā esot sabiedrības redzamībā. Līdz ar to no rītdienas, 1. augusta, kopumā 978 amatpersonas no patruļpolicijas, satiksmes drošības kontroles un konvoja struktūrvienībām visā Latvijā būs jau redzamas jaunajos formastērpos.

Jaunie formas tērpi ir mūsdienīgi, kvalitatīvi un vizuāli atšķirīgi no šobrīd esošajiem formas tērpiem. Būtiski uzsvērt, ka jaunais formas tērps ir arīdzan funkcionāls – ērts un atbilstošs dienesta uzdevumu pildīšanai Latvijai raksturīgajos klimatiskajos apstākļos, tostarp ilgstošam darbam lietū.

Policijas ikdienas formas tērpu komplektu dizains izstrādāts pēc daudzslāņu principa, savstarpēji papildinot komponentu materiālus un tehnoloģijas, kas paaugstina funkcionalitāti un formas tērpa ilgtspēju. Jaunās formas komponentos lietoti augstas redzamības krāsu materiāli, kas efektivizē policijas funkciju izpildi. Formas krāsu salikums izstrādāts ņemot vērā funkcionālās un estētiskās normas, kā arī radot vizuālu saderību ar policijas auto jauno trafarējumu.

Vienā pilnā komplektā iekļauts termoveļas komplekts, polo krekls ar īsām un garām piedurknēm, vieglā un blīvā auduma bikses, virsjaka, lietus jaka un lietus bikses, ziemas jaka, trīs veidu cepures, šalle, cimdi, modulārā uzkabes veste ar jostu un ekipējuma kabatām un bikšu josta. Jāpiebilst, ka amatpersonām šobrīd izsniegts jaunā dizaina formas tērpa papildinātais komplekts vasaras sezonai, bet notiek gatavošanās darbi, lai drīzumā izsniegtu arī pilno komplektu.

Iepriekš jaunie policijas dizaina paraugi tika prezentēti Valsts policijas 100 gadu jubilejas pasākumā 2018. gada 5. decembrī. Tāpat Valsts policijas jaunā dizaina formas tērps ir apstiprināts Latvijas Republikas Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 464 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar specialajam dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu”. Šie noteikumi paredz Valsts policijas vecā parauga formas tērpu nomainīt pret jauno līdz 2024. gada 1. jūlijam. Tas nozīmē, ka līdz būs pabeigta pilnīga formas tērpu nomaiņa, ikdienā redzēsim policistus gan jaunā dizaina, gan vecā dizaina formas tērpos.