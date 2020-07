Saskaņā ar pieejamo informāciju incidents nofilmēts pagājušajā svētdienā, 26. jūlijā, Rušonu ielā, pie veikala “Mego”.

Teju divas minūtes garajā video ir redzams, kā konfliktā autostāvvietas teritorijā vairāku aculiecinieku priekšā iesaistās trīs vīrieši. Vienam no tiem rokās redzams revolverim līdzīgs priekšmets.

Pēc asākas vārdu apmaiņas, divi baltā ģērbtie vīrieši sāk strauji tuvoties vīrietim ar pistoli.

Viņš metas bēgt un izdara šāvienu abu vīriešu virzienā. Šāviens gan neattur abus kungus, kuri turpina iet pakaļ uzbrucējam.

Viens no vīriešiem izskatījies neadekvāts

To, ka incidents fiksēts pagājušajā svētdienā, 26. jūlijā, apstiprina arī Valsts policija (VP).

“VP saņēma izsaukumu saistībā ar to, ka starp trīs vīriešiem Rīgā, Ķengaragā, ir izcēlies konflikts. Ierodoties notikuma vietā, minētās personas tur vairs neatradās. Policisti divus no iesaistītajiem vīriešiem atrada un aizturēja nedaudz tālāk no notikuma vietas. Viens vīrietis izskatījās neadekvāts un tika nogādāts ārstniecības iestādē. Otrs, kurš izskatījās apreibinošo vielu ietekmē, tika nogādāts uz ekspertīzi,” Jauns.lv informēja VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska.

Saistībā ar incidentu ir uzsākta resoriskā pārbaude un tiek skaidroti notikušā apstākļi.

VP Jauns.lv pauda, ka vīrietis, kurš izdarījis šāvienu pagaidām nav identificēts, kā arī nav skaidri zināms, ar kādu ieroci šāviens izdarīts.

Valsts policija aicina atsaukties notikušā aculieciniekus, sazinoties ar Valsts policijas Rīgas Ķengaraga iecirkni pa tālruņa numuru 67086800 vai arī pa policijas vienoto tālruņa numuru 110!