Izdomāta pasaka: lai nebūtu jāmaksā par bērēm, kā nāves iemeslu var reģistrēt Covid-19

Kāda drauga labs paziņa pastāstījis šādu stāstu: kāds viņa radinieks nomiris dabiskā nāvē slimnīcā, bet „labie dakteri” viņam rosinājuši piekrist tam, ka medicīnas apliecībā par nāves cēloni ieraksta nevis patieso slimību, bet gan saslimšanu ar koronavīrusu. Tas esot izdevīgāk, jo, lūk, par cilvēku, kurš miris Covid-19 saslimšanas dēļ, visus apbedīšanas izdevumus uzņemoties valsts un bēres varēšot noorganizēt par velti. Un šādus piedāvājumus dakteri izsakot ne tikai Ogres, bet arī citās Latvijas slimnīcās.

Tomēr tā izrādās visīstākā pilsētas leģenda, kuras patiesumu Jauns.lv neapstiprināja ne Veselības ministrijā, ne pašvaldībā, ne apbedīšanas birojā. Tas esot vien fantastisks izdomājums, kam ar realitāti nav nekāda sakara.

Slimību profilakses un kontroles centra Komunikācijas nodaļas Sabiedrisko attiecību speciālists Gints Georgs Muraševs nav informēts, ka šādi ārstniecības personas varētu piedāvāt mainīt nāves cēloni. Savukārt Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders Jauns.lv teica: „Šis nav Veselības ministrijas kompetencē. Es gan neesmu dzirdējis, ka Latvijā no Covid-19 mirušo personu apglabāšanu finansētu no valsts puses. Par mirušo personu apglabāšanu rūpējas piederīgie”.

Arī Ogres slimnīcas kapitāldaļu turētājas – apkārtējās pašvaldības – par šādu stāstu rausta plecus un sakās neko nezinām. Ikšķiles novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Šulca teica: „Novada pašvaldībai nav šādas informācijas”. Savukārt Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Nikolajs Sapožņikovs Jauns.lv sacīja, ka pašvaldība bēru izdevumus piešķir „parastā kārtībā” – neatkarīgi no reģistrētā nāves iemesla un to nosaka pašvaldības noteikumi “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”, kas paredz ka novada iedzīvotājiem apbērēšanas pabalsts ir 400 eiro, bet, ja viņam nav piederīgo, tad bēru izdevumus uzņemas vietvara.

Arī Veselības inspekcijā nav saņemti iesniegumi (ne no Ogres slimnīcas, ne citām slimnīcām) par to, ka kāds mediķis būtu piedāvājis radiniekam aizgājēju, pretēji diagnozei, reģistrēt kā no Covid-19 mirušo, Jauns.lv informēja Veselības inspekcijas sabiedrisko attiecību speciāliste Maira Kalniņa.

Apbedīšanas biroja „Rantan” pārstāve Inese Kārklīna Jauns.lv teica: „Nekādi īpašie noteikumi no Covid-19 mirušo apglabāšanai nav, viss maksā tik, cik pārējiem. Vienīgi pastāv valdības noteiktie ierobežojumi, ka tagad bēres līdz 100 personām drīkst organizēt telpās zem 1000 m2, līdz 500 - telpās virs 1000 m2, līdz 1000 personām ārpus telpām, ievērojot divu metru distanci, nodrošinot dezinfekciju.

Neesam saņēmuši nekādas instrukcijas, ka no koronavīrusa mirušu cilvēku piederīgajiem bēru organizēšanā pienāktos kādas atlaides. Arī no citiem kolēģiem neko tādu neesmu dzirdējusi. Ja kaut kur kaut kas tāds būtu, mēs noteikti par to zinātu”.

Baumas izplata Saeimas deputāts Aldis Gobzems

Atklājies, ka runas par to, ka „covidistus” glabā par brīvu izplatījis pie Saeimas frakcijām nepiederošais deputāts Aldis Gobzems. Viņš sociālajā tīklā „Facebook” publicējis kādu audio ierakstu, kurā, kā viņš apgalvo, esot dzirdama saruna ar ātrās palīdzības darbinieku. Tajā divi cilvēki spriež par Covid-19 pacientu bēru izdevumu segšanu un diagnozes “pierakstīšanu”.

Uz to reaģēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), kurš norādīja, ka nāves cēlonis nevar tikt izdomāts un līdz šim visiem ar Covid-19 bojāgājušajiem diagnoze bijusi laboratoriski apstiprināta:

„Aicinām iedzīvotājus nepakļauties provokācijām un baumām, kas kādā „Facebook” ierakstā tiek balstītas uz it kā NMPD darbinieka izteikumiem. Šādai sarunai nav NEKĀDU pierādījumu par saistību ar mūsu dienestu. Arī sociālā tīkla ieraksta autors NAV VĒRSIES dienestā vai kā noprotams no ieraksta, arī citās iestādēs, lai noskaidrotu izteikumu patiesumu.

Tāpat pamatojuma nav arī pašam sarunas saturam un tā līdzinās sazvērestības teorijai. Pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem kopš marta, kad Latvijā reģistrēta Covid-19 slimība, miris 31 cilvēks, kas bija inficējies ar Covid-19 un kam saslimšana bija LABORATORISKI PIERĀDĪTA ar analīzēm”.

Atbildīgās iestādes uzsver, ka bēru izdevumu apmaksā nav notikušas izmaiņas. Apgalvojums par bēru izdevumu apmaksu, ja pacientam bijis Covid-19, nav taisnība.

Labklājības ministrija norāda, ka tādu lēmumu gadījumā sabiedrība noteikti tiktu informēta. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā teic, ka no pašvaldībām nav saņēmusi nevienu saistošo noteikumu projektu par to, ka pašvaldība kompensēs apbedīšanas izdevumus, ja mirušā nāves iemesls ir Covid-19. Tāpat ministrijā pauda, ka ir pašvaldības, kas piešķir brīvprātīgu pabalstu apbedīšanai, “bet šis pabalsts nav saistīts ar apbedītās personas nāves cēloni”.

