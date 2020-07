Atklājas skaudri fakti par Covid-19 uzveikušiem pacientiem jeb - kāpēc labāk šo vīrusu nesaķert

Pētījumā tika apskatīti 143 cilvēki, kuri bija nonākuši slimnīcā. 87% pacientu sešdesmit dienas pēc saslimšanas ziņojuši par vismaz vienu simptomu, neraugoties uz faktu, ka viņi infekciju jau bija uzveikuši.

Visizplatītākās vīrusa sekas ir nogurumus, par ko sūkstījušies 53% cilvēku. Tikmēr vēl 43% norādījuši, ka viņiem vēl ilgi pēc vīrusa izslimošanas ir grūtības elpot. Vēl 20% izjutuši sāpes krūtīs vai locītavās.

Šis pētījums, kas publicēts “Journal of the American Medical Association” ir mazs un tam nebija kontrolgrupas, tomēr tas pievieno savu artavu tam pierādījumu daudzumam, kas liecina, ka diezgan daudzi cilvēki pēc koronavīrusa izslimošanas vēl ilgi izjūt sekas savā organismā.

“Tas tiešām ir satraucoši… bet tas sakrīt ar to, ko es redzu hospitalizētajos Covid-19 pacientos pēc atlabšanas,” saka infekcijas slimību eksperts un ārsts Kristians Reimers no Sandjego Iedzīvotāju veselības centra. Viņš norāda: “Tas ir ļoti reti, kad kāds atkopjas dažu nedēļu laikā.”

Arī citi speciālisti, lai arī atzīst, ka šis pētījums bijis mazs un tā rezultāti var būt nepārliecinoši, piekrīt tā autoriem, ka, iespējams, varam runāt par Covid-19 sindromu, un tam būtu jāpievērš uzmanība.

Jānorāda, ka ASV vadošais infekcijas slimību eksperts Entonijs Fauči ceturtdien preses konferencē paziņoja – koronavīrusa infekcijai var būt ilgstošas sekas. Viņš norādīja – par to, ka ievērojamam skaitam pacientu vēlāk novērojams pēcvīrusa sindroms, jautājumu nav. Tas esot fakts.

Speciālisti secinājuši, ka ir vēl kāda neiepriecinoša ziņa – ilgstošas sekas izjūt arī tie, kuri nebija pieskaitāmi pie inficēto smagajiem gadījumiem. Tāpēc jauniem cilvēkiem paļauties uz to, ka izslimos un būs miers, īsti nav pareizi, jo ir pavisam reāli, ka vēlāk nāksies izjust pēcvīrusa infekcijas sindromu, un atgūšanās var paņemt daudz laika.

Speciālisti Londonā tikmēr izstrādājuši Covid-19 aplikāciju, kurā cilvēki ik dienas var ziņot par saviem simptomiem. Atklājies, ka vienam no desmit slimniekiem simptomi ilgst no astoņām līdz 10 nedēļām, kamēr citi piedzīvo to, ka tie pazūd, bet tad atkal atnāk atpakaļ.

Savukārt vēl kādā pētījumā, kurā aptverti 202 itāļu slimnieki, secināts, ka 10% pacientu ar vidējiem Covid-19 simptomiem mēneša laikā neatguva ožu un garšas sajūtu.

Lai arī daudzi cilvēki nereti izsakās, ka Covid-19 ir tikai viegla gripa, kuru labāk ātrāk izslimot, lai būtu beidzot miers, speciālistu secinājumi par vīrusa dabu liek domāt, ka varbūt labāk tomēr sagaidīt vakcīnu, bet tikmēr sargāt sevi un citus no saslimšanas.

