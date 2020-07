Jauns Bībeles tulkojums latviešu valodā

Kāpēc latviešu valodā ir bijis nepieciešams jauns tulkojums, un ar ko tas atšķiras no iepriekš tapušajiem Bībeles izdevumiem latviešu valodā? Latviešiem Bībele ieņem godājamu vietu grāmatu plauktos jau vairāk nekā 330 gadus. (Ernesta Glika tulkojums latviešu valodā tika izdots 1689. gadā.) Bībele ir visizplatītākā grāmata cilvēces vēsturē — pašlaik Bībele pilnībā vai daļēji ir iztulkota vairāk nekā 3300 valodās, un tiek lēsts, ka visā vēstures gaitā izdoto Bībeļu kopskaits pārsniedz 4 miljardus. Tāpēc daudzās valodās ir izdoti vairāki tās tulkojumi. Piemēram, latviešu valodā pēc Otrā pasaules kara vien ir tapuši trīs Bībeles izdevumi — 1965. gada izdevums; 1997. gadā tapa 1965. gada tulkojuma revidētais izdevums; 2012. gadā tika laists klajā vēl viens Bībeles tulkojums latviešu valodā. Ritot laikam, mainās valoda, un jauni Bībeles tulkojumi tiek izdoti, lai Bībeli būtu iespējams lasīt mūsdienīgā valodā. Jaunās pasaules tulkojums ir zīmīgs arī ar to, ka tajā atbilstoši Bībeles oriģināltekstiem tiek lietots Dieva personvārds Jehova.

Jaunās pasaules tulkojums latviešu valodā ir daļa no starptautiska Bībeles tulkojumu projekta. Tulkojums ir balstīts uz angļu valodas izdevumu ”New World Translation of the Holy Scriptures”, kas tika tulkots no Bībeles oriģinālvalodām — senebreju, aramiešu un sengrieķu valodas. Šī tulkojuma tapšanā tika ņemti vērā jaunākie atrastie Bībeles manuskripti. Minētais angļu valodas izdevums pilnībā vai daļēji ir pārtulkots jau vairāk nekā 160 valodās, un tā tirāža visās valodās jau ir pārsniegusi 220 miljonus eksemplāru. Un tagad pilnais Bībeles izdevums ir pieejams arī latviešu valodā. Skaitliski nelielajai latviešu tautai katrs jauns Bībeles tulkojums ir nozīmīgs sasniegums.

Kaimiņvalstī Igaunijā Bībeles Jaunās pasaules tulkojums tika izdots 2014. gadā. Par tulkojuma augsto kvalitāti pozitīvi izteicās gan pazīstami igauņu valodas lingvisti, gan žurnālisti. Piemēram Igaunijas rakstnieku savienības žurnālā ”Vikerkaar”, 2015. gada jūnija numurā Igauņu valodas institūta valodniece Kristīna Rosa rakstīja, ka šis jaunais Bībeles tulkojums ”kļūst par sensāciju”. Salīdzinot to ar iepriekšējo, 1997. gada Bībeles tulkojumu igauņu valodā, viņa jauno tulkojumu atzina par ”skaidrāku, loģiskāku un vieglāk saprotamu” tulkojumu. Vecākajā Igaunijas laikrakstā ”Postimees” par šo tulkojumu tika publicēti trīs raksti, un vienā no tiem igauņu literatūras un kultūras profesors Reins Veidemans atzīmēja: ”Jaunās Bībeles izdošana, par kuru ir parūpējušies Jehovas liecinieki, paliks atmiņā kā viens no nozīmīgākajiem pagājušā gada kultūras notikumiem.” Savukārt Bībeles tulkotājs Tomass Pauls laikrakstā ”Eesti Kirik” (Igaunijas Baznīca) rakstīja, ka Jaunās pasaules tulkojumā ”neapšaubāmi ir izdevies panākt, ka teksts ir plūstošs un viegli uztverams”. Viņš vēl piebilda: ”Es varu apliecināt, ka šī ir pirmā reize, kad šis mērķis ir sasniegts.”

Arī latviešu valodas Bībeles izdevuma tulkotāji ar īpašu atbildības sajūtu ir centušies atspoguļot oriģinālteksta domas un vārdus tik precīzi, cik vien iespējams. Tajā lietotā skaidrā un viegli saprotamā valoda, kā arī papildu materiāli ļaus lasītājiem viegli uztvert Bībeles vēsti. Piemēram, vairāk nekā 5000 zemsvītras piezīmju pie Bībeles pantiem piedāvā dažādus tulkojuma variantus attiecīgajiem vārdiem un frāzēm vai arī sniedz par tiem sīkāku informāciju. Vēl izdevumā ir iekļautas kartes un tabulas, kā arī skaidrojošā vārdnīca ar vairāk nekā 300 šķirkļiem. Mēs aicinām visus interesentus bez maksas lejupielādēt vai lasīt tiešsaistē šo Bībeles tulkojumu interneta vietnē www.jw.org.