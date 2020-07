Aicina piedalīties akcijā "Diena bez plastmasas maisiņiem"

“Vidēji viens eiropietis gadā patērē ap 500 plastmasas maisiņu, kuru dzīves ilgums mūsu rokās ir aptuveni 25 minūtes. Pēc tam tie nonāk mūsu maisiņos maisiņiem, atkritumu konteineros un diemžēl arī apkārtējā dabā, kur tie nesadalījušies paliek vismaz 100 līdz 500 gadu . Vislabākais vienreizlietojamais maisiņš ir tas, ko nepaņemam vai nenopērkam. Tāpēc ir kritiski svarīgi, lai vienreizlietojamos maisiņus mēs aizstātu ar atkārtoti izmantojamajiem, tādējādi samazinot mūsu radīto atkritumu apjomu,” norāda “Latvijas Zaļais punkts” direktors Kaspars Zakulis.



Plastmasas maisiņus pasaule pazīst jau vairāk nekā pusgadsimtu – to masveida ražošana sākta 1965. gadā. Kopš tā laika maisiņu izplatība augusi teju vai ģeometriskā progresijā, pārņemot ne tikai rūpnīcu konveijerus un veikalu plauktus, bet arī mājokļu pieliekamos, pilsētu ielas un pat pasaules jūras, kur 80% no piesārņojuma veido tieši plastmasas maisiņi. Eiropas Savienībāvien ik gadu saražo 3,4 miljonus tonnu plastmasas maisiņu, bet visas pasaules iedzīvotāji vienā minūtē vidēji patērē miljonu plastmasas maisiņu.



Plastmasas maisiņu šķirošanas un pārstrādes rādītāji atpaliek,tāpēc “Latvijas Zaļais punkts” kopā ar “Rimi” aicina gāzt rekordus un 3.jūlijā šķirties no saviem maisiņu krājumiem, nododot tos akcijas šķirošanas konteineros pie Rīgas Rimi Hyper veikaliem. Visi akcijas laikā savāktie plastmasas maisiņi ar SIA “Eco Baltia vide” starpniecību tiks nogādāti pārstrādei “Nordic Plast” rūpnīcā Olainē. Savukārt gan akcijas dienā, gan ikdienā iedzīvotāji plastmasas maisiņu vietā aicināti atbalstīt dabai draudzīgākus iepakojumus –papīra vai auduma maisiņus, ko var lietot atkārtoti.



Akcija “Diena bez plastmasas maisiņiem” 3.jūlijā norisinās visā pasaulē, aicinot cilvēkus atteikties no plastmasas maisiņu iegādes un atbalstīt dabai draudzīgākus iepakojumus saviem pirkumiem.

Citi šobrīd lasa Mīlas horoskops: zodiaka zīmes, kuras 2020. gada jūlijā sakārtos savu privāto dzīvi Pēc Maikla Džeksona nāves jau 11 gadus viņa rančo "Neverland" atstāts sapūšanai Indijā traģiski beidzas kāzas, kuru neredzamais viesis bijis SARS-CoV-2 vīruss