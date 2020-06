Latvijas un Igaunijas prezidenti vienojas „jautrā līnijdejā”

Kuresārē gaida ierodamies Valsts prezidentu Egilu Levitu @valstsgriba uz sarunām ar Igaunijas prezidenti Kersti Kaljulaidu @KerstiKaljulaid. Prezidenti pārrunās reģionālo sadarbību #COVID19 izraisītās krīzes pārvarēšanā un citas starptautiskās aktualitātes https://t.co/8O1ptjXXBw pic.twitter.com/fs7kRGMAjc — Valsts prezidents (@Rigas_pils) June 25, 2020

Pēcjāņu dienā, 25. jūnijā, Igaunijas Sāmsalas galvaspilsētā Kuresārē bija ieplānota triju Baltijas valstu prezidentu tikšanās. Tomēr dažas stundas pirms ieplānotās sanāksmes, Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņoja, ka tomēr nedosies uz Igaunijas lielāko salu, jo triju valstu ekonomikas un enerģētikas ministri nespēja vienoties par elektroenerģijas iepirkumu/boikotu no Lietuvas pierobežā esošās Baltkrievijas atomelektrostacijas (kamēr lietuvieši to grib boikotēt, igauņi un latvieši izteikuši vēlmi to iepirkt).

Trīspusējā Baltijas valstu prezidentu tikšanās bija ieplānota jau sen. Dienaskārtībā bija vairāki jautājumi: Baltijas reģiona drošība, cīņa ar pandēmijas sekām, Eiropas Savienības jautājumi, kā arī enerģētiskās drošības problēmas, tostarp attiekšanās no nedrošās BelAES elektroenerģijas iepirkšanas. Par spīti trešā kolēģa spītībai, Levita un Kaljulaidas tikšanās bija visnotaļ vasarīga un neizpalika bez jautriem momentiem, kaut gan tika apspriesti gana nopietni jautājumi.

Latvijas prezidenta Egila Levita sagaidīšanas ceremonija Igaunijas lielākajā salā. (Foto: Igaunijas prezidenta kanceleja)

Abi prezidenti Kuresāres centrālajā laukumā sasveicinājās, ievērojot jaunāko „pandēmijas stilu” – nevis sarokojoties, bet gan sasitoties ar elkoņiem, kas no malas vērotājiem varēja likties kā laišanās jestrā līnijdejā. Pēc oficiālās sarunas abu valstu vadītāji devās stādīt kokus Kuresāres centrālajā parkā un apskatīt Kāli meteorīta krāteri.

Ceturtdien Latvijas un Igaunijas prezidentiem bija jāsamierinās ar Lietuvas prezidenta iedoto kurvīti un jātiekas divatā. Pie vainas baltkrievi... (Foto: Igaunijas prezidenta kanceleja)

