AM sagatavotajā jaunākajā Valsts aizsardzības koncepcijas projektā teikts, ka Latvija ir atbildīga par uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto spēkiem miera laikā un krīzes sākumā, nodrošinot tos ar nepieciešamajiem resursiem, infrastruktūru, teritorijām, kā arī organizējot to pārvietošanos un piekļuvi prioritāri valsts lidostām, ostām un ceļiem.

Lai nodrošinātu sabiedroto spēku ātru pārvietošanos NATO un ES ietvaros jau miera laikā, līdz minimumam esot jāsamazina birokrātiskie šķēršļi, tai skaitā ES līmenī. Tāpat infrastruktūru esot nepieciešams pielāgot militārajām prasībām.

"Tādus jaunos infrastruktūras projektus kā, piemēram, "Rail Baltic" nepieciešams pielāgot arī militārajām vajadzībām, tai skaitā - izbūvējot dzelzceļa atzaru uz Ādažu militāro bāzi," teikts koncepcijā.

AM preses pārstāvis Roberts Skraučs pastāstīja, ka AM jau ir apspriedusies ar AS "RB Rail" par "Rail Baltica" projekta ietvaros iespējamu dzelzceļa atzara būvniecību uz Ādažu bāzi.

Patlaban Ādažu bāzei tuvākā vieta militārās tehnikas uzkraušanai un nokraušanai no dzelzceļa vagoniem ir Garkalnes dzelzceļa stacija, kas atrodas aptuveni desmit kilometru attālumā no bāzes. Bruņutehnikas pārvietošana ar kravas transportlīdzekļiem šajā posmā prasot gan nopietnu loģistikas plānošanu, gan arī finansiālos līdzekļus. Savukārt nākotnes dzelzceļa atzars tiešā Ādažu bāzes tuvumā atvieglotu loģistikas organizāciju.

Patlaban AM un "RB Rail" izvērtē iespējamos atzara variantus, lai iespējami neskartu dzīvojamos rajonus. Ekspertu līmenī ir notikušas apspriedes par dzelzceļa atzaram būvniecībai izvirzāmajām prasībām.

Pēc AM sniegtās informācijas, jautājumi par šāda atzara finansēšanu, finansējuma avotu un potenciālajām izmaksām "ir risināmi nākotnē". Tāpat esot pāragri runāt par atzara garumu un atrašanās vietu. Skraučs uzsvēra, ka eksperti vērtēs potenciālā atzara atrašanās vietu, lai pēc iespējas mazāk skartu dzīvojamos rajonus.

Jau ziņots, ka patlaban Ādažu bāzē atrodas ne tikai Nacionālo bruņoto spēku vienības, bet arī NATO kaujas grupa ar bruņtehniku.

"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 milimetru) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.

Paredzēts, ka "Rail Baltica" izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, ieskaitot atzaru, ko nolemts izbūvēt starp Kauņu un Viļņu. Daļa izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem. Plānots, ka "Rail Baltica" dzelzceļa līnija būs gatava satiksmei 2026.gadā.