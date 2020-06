BBC vēstī, ka vīrusa pēdas tika atrastas uz griežamā dēlīša, kuru izmantoja importētā laša pārdevējs, taču kopumā tirgū pozitīvu rezultātu uzrādīja vēl 40 paņemtie paraugi, no kuriem daži netika iegūti no dēlīšiem, uz kuriem griezts lasis, paziņoja Pekinas atbildīgās amatpersonas.

Amatpersonas paskaidro – ir ļoti maz ticams, ka lasis varētu būt ievedis vīrusu vai bija starpnieks vīrusa izplatībai, jo pirms laša nonākšanas tirgū uz tā nebija vīrusa pēdu, kas liek secināt, ka Covid-19 klātbūtne drīzāk jau bija tirgū, nevis tas tika ievazāts ar lasi. Un šim viedoklim piekrīt arī citi eksperti, sakot, ka vīrusu var pārnēsāt zīdītāji, taču ne zivis.

Ķīnas Slimību kontroles centra vadošais epidemiologs Vu Zunjou norādīja, ka savā dabiskajā vidē zivs nevar inficēties ar vīrusu, taču piebilda, ka nevar izslēgt iespēju – bijusi saskarsme ar inficētiem darbiniekiem laša ķeršanas vai transportēšanas laikā.

Kopumā aizvien nav skaidrs, kāds ir jaunā vīrusa uzliesmojuma sākotnējais avots vai no kurienes tas ir cēlies, bet Pasaules Veselības organizācija paziņojusi, ka vīrusu nevar pārnest uz cilvēkiem ar pārtiku vai dzērieniem.

“Koronavīruss nevar vairoties pārtikā, tam ir vajadzīgs dzīvnieks vai cilvēks,” skaidro organizācijā.

Ķīna ik gadu importē aptuveni 80 000 tonnas svaiga un saldēta laša no tādām vietām kā Čīle, Norvēģija, Fēru salas un Austrālija.

Arī Norvēģija paziņojusi, ka tās eksportētais lasis nevarētu būt saslimšanas avots, lai gan pēc satraukuma sākšanās Ķīnā piegādātāji saskārās ar pasūtījumu atcelšanas vilni. Tiesa gan, pārējā pasaule, šķiet, pārāk nesatraucas par šīm spekulācijām, vēstī BBC.

Honkongas atbildīgās amatpersonas paziņoja, ka 16 paņemtie paraugi no laša, kas importēts no Čīles, Islandes un Dānijas, bijuši negatīvi. To, ka šeit cilvēki nesatraucas, apliecina arī lielās rindas pie pilsētas suši restorāniem.

Savukārt Singapūras Pārtikas aģentūra pavēstīja, ka nav nekādu pierādījumu par vīrusa transmisiju caur pārtiku vai pat pārtikas iepakojumu, taču norādīja, ka sekos līdzi situācijas attīstībai šajā jomā.

Jānorāda, ka jaunajā Covid-19 uzliesmojumā kopumā Pekinā atklāti tuvu 200 jauni saslimšanas gadījumi.

Par ko ir stāsts?

Pēc jauna Covid-19 uzliesmojuma Pekinā ķīnieši teju pilnībā pārtraukuši pirkt Norvēģijas lasi, vainojot, ka tas “ievedis” vīrusu atpakaļ Ķīnā, vēstīja “The Local”.

Nozares pārstāvji ziņo, ka šobrīd tiek saņemti vairāki ziņojumi par svaiga laša piegāžu atcelšanu no Norvēģijas.

Bailes no laša sākās pēc tam, kad uz kāda produktu dēlīša lielākajā Pekinas pārtikas tirgū atrasts Covid-19 vīruss un visi trīs cilvēki, kuri pirmie saņēmuši pozitīvu testa rezultātu, bija apmeklējuši šo tirgu.

Ķīnas amatpersonas medijiem stāstījušas, ka uzliesmojums sākās, jo, iespējams, Ķīnā tika ievesta inficēta gaļa vai jūras veltes. “Testos noskaidrots, ka vīruss nācis no Eiropas. Sākotnējais novērtējums ir tāds, ka tas [uzliesmojums] saistīts ar importu. Tomēr nav skaidrs, no kurienes vīruss nācis. Tas varētu būt no inficētām jūras veltēm vai gaļas, vai arī tas sācies no cilvēkiem, kuri bija tirgū,” skaidroja amatpersonas.

Tam, ka vainojams būtu Norvēģijas lasis, netic Espens Naktads, kurš vada Norvēģijas cīņu pret koronavīrusu. “Man ir mazliet grūti iedomāties, kā lasis var aizvest koronavīrusu uz Ķīnu,” viņš sacīja.